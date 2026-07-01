ОЗОН ФРАНСУА

ОЗОН ФРАНСУА - французский кинорежиссёр, сценарист .

С юно­сти ув­ле­кал­ся ки­но­съём­кой, по­сещал кур­сы ре­жис­сё­ров-лю­би­те­лей. В 1993 году окон­чил Национальную выс­шую шко­лу ки­не­ма­то­гра­фии (FEMIS) в Па­ри­же. Сни­мал ко­рот­ко­мет­раж­ные лен­ты, в том числе по­свя­щён­ный те­ме по­ис­ка сек­су­аль­ной при­ро­ды че­ло­ве­ка фильм «Лет­нее пла­тье» (1996), при­нёс­ший ему пер­вую из­вест­ность. Пол­но­мет­раж­ный де­бют Озона - «Кры­сят­ник» («Сит­ком», 1998), нон­кон­фор­ми­ст­ская па­ро­дия, кри­ти­кую­щая современный бур­жу­аз­ный со­ци­ум, при­влёк вни­ма­ние ки­но­об­ще­ст­вен­но­сти и имел за­мет­ный ком­мерческий ус­пех. В цен­тре вни­ма­ния ре­жис­сё­ра - тра­ди­ци­он­но за­прет­ные те­мы, ге­рои его кар­тин стре­мят­ся пре­одо­леть те или иные та­бу в про­цес­се са­мо­иден­ти­фи­ка­ции. По сло­вам Озона, ме­тод шо­ко­вой те­ра­пии он при­ме­нил в фильме « Кри­ми­наль­ные лю­бов­ни­ки» (1999), на­де­ясь че­рез жес­то­кость ки­но­про­из­ве­де­ния по­мочь уви­дев­шим его мо­ло­дым лю­дям из­жить собственные ком­плек­сы. Ес­ли боль­шин­ст­во ра­бот Озона 1990-х годов по­свя­ще­но изу­че­нию пси­хо­ло­гии муж­чи­ны, то ри­со­вав­ший пси­хо­ло­гический порт­рет современной 50-лет­ней жен­щи­ны со все­ми её фо­бия­ми фильм «Под пес­ком» (2000) от­крыл но­вый этап в твор­че­ст­ве ре­жис­сё­ра. Спо­кой­ный, ка­мер­ный стиль кар­ти­ны, тя­го­тею­щий к тра­диционному классическому по­ве­ст­во­ва­нию, кар­ди­наль­но от­ли­ча­ет­ся от его пре­ды­ду­щих эпа­таж­ных лент. Сле­дую­щим не­ожи­дан­ным по­во­ро­том в твор­че­ст­ве Озона стал музыкальный ко­ме­дий­ный де­тек­тив «8 жен­щин» (2002, премия Мкф в Бер­ли­не), вы­дер­жан­ный в гол­ли­вуд­ском сти­ле 1950-х годов. При этом ка­ж­дая из при­гла­шён­ных ак­трис-звёзд оли­це­тво­ря­ла оп­ре­де­лён­ную эпо­ху в ис­то­рии французского ки­не­ма­то­гра­фа - от 1930-х годов до начала XXI века. Ис­то­ки и ме­ха­низ­мы твор­че­ст­ва Озона ис­сле­до­вал в фильме «Бас­сейн» (2003), где дей­ст­ви­тель­ность и фан­та­зия сли­ва­ют­ся во­еди­но и пе­ред зри­те­лем вслед за главной ге­рои­ней вста­ёт во­прос о том, что же на са­мом де­ле ре­аль­но, а что нет. Сре­ди филь­мов: «Се­мей­ное фо­то» (1988), «Вик­тор» (1993), «Ма­лень­кая смерть» (1995), «По­стель­ные сце­ны» (1998), «5×2» (2004), «Ос­тав­шее­ся вре­мя» (2005), «Ан­гел» (2007), «Ри­ки» (2009), «От­ча­ян­ная до­мо­хо­зяй­ка» (2010), «В до­ме» (2012), «Молодая и красивая» (2013). Ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев боль­шин­ст­ва сво­их филь­мов. Так­же вы­сту­па­ет как про­дю­сер.