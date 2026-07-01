ОЗОН ФРАНСУА
ОЗОН ФРАНСУА - французский кинорежиссёр, сценарист.
С юности увлекался киносъёмкой, посещал курсы режиссёров-любителей. В 1993 году окончил Национальную высшую школу кинематографии (FEMIS) в Париже. Снимал короткометражные ленты, в том числе посвящённый теме поиска сексуальной природы человека фильм «Летнее платье» (1996), принёсший ему первую известность. Полнометражный дебют Озона - «Крысятник» («Ситком», 1998), нонконформистская пародия, критикующая современный буржуазный социум, привлёк внимание кинообщественности и имел заметный коммерческий успех. В центре внимания режиссёра - традиционно запретные темы, герои его картин стремятся преодолеть те или иные табу в процессе самоидентификации. По словам Озона, метод шоковой терапии он применил в фильме «Криминальные любовники» (1999), надеясь через жестокость кинопроизведения помочь увидевшим его молодым людям изжить собственные комплексы. Если большинство работ Озона 1990-х годов посвящено изучению психологии мужчины, то рисовавший психологический портрет современной 50-летней женщины со всеми её фобиями фильм «Под песком» (2000) открыл новый этап в творчестве режиссёра. Спокойный, камерный стиль картины, тяготеющий к традиционному классическому повествованию, кардинально отличается от его предыдущих эпатажных лент. Следующим неожиданным поворотом в творчестве Озона стал музыкальный комедийный детектив «8 женщин» (2002, премия Мкф в Берлине), выдержанный в голливудском стиле 1950-х годов. При этом каждая из приглашённых актрис-звёзд олицетворяла определённую эпоху в истории французского кинематографа - от 1930-х годов до начала XXI века. Истоки и механизмы творчества Озона исследовал в фильме «Бассейн» (2003), где действительность и фантазия сливаются воедино и перед зрителем вслед за главной героиней встаёт вопрос о том, что же на самом деле реально, а что нет. Среди фильмов: «Семейное фото» (1988), «Виктор» (1993), «Маленькая смерть» (1995), «Постельные сцены» (1998), «5×2» (2004), «Оставшееся время» (2005), «Ангел» (2007), «Рики» (2009), «Отчаянная домохозяйка» (2010), «В доме» (2012), «Молодая и красивая» (2013). Автор и соавтор сценариев большинства своих фильмов. Также выступает как продюсер.