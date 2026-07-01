ОЗНОБИШИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
ОЗНОБИШИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, переводчик, действительный статский советник. Дворянин.
Получил домашнее образование. В 1819-1823 годах учился в Благородном пансионе при Московском университете. Входил в литературный кружок С.Е. Раича, совместно с ним выпустил альманах «Северная лира» (1827). Член Общества любителей российской словесности (1828). С 1828 года жил в родовом имении в Троицком, в 1850-е годы - в Смоленске. Активно участвовал в проведении крестьянской реформы 1861 года в Симбирской губернии; составил и издал «Руководство к изучению Высочайше утвержденных… 19 февраля 1861 года "Положений о крестьянах", вышедших из крепостной зависимости» (части 1-2, 1861).
Дебютировал в печати в 1820 году; раннее творчество - в духе «лёгкой поэзии» К.Н. Батюшкова. С середины 1820-х годов получил известность как переводчик и знаток восточной литературы. Под псевдонимом Делибюрадер (от персидского «дел-е берадар» - сердце брата) публиковал статьи по ориенталистике («О духе поэзии восточных народов…», «Изображение санскритской литературы», обе 1826 года). Стилизовал под восточную классику свои сочинения в прозе (цикл «Арабески, или Восточные повести», 1825-1845) и стихах: поэма «Селам, или Язык цветов» (1830) - поэтическое переложение немецкой анонимной брошюры о цветах и их литературной семантике; стихотворения «Баядеры» (1832), «Продавец невольниц» (1831) и др. С конца 1820-х годов в лирике Ознобишина преобладает религиозно-философская («Тайны пророка», 1827; «Стень», 1830) и историческая («Фивский царь», 1832; «Аттила», 1833; «Кювье», 1842) тематика; восточные мотивы утрачивают самоценность, как, например, в «кавказском цикле» 1839-1840 годов («Кавказское утро», «Машука и Казбек» и др.), перекликающемся с поэзией М.Ю. Лермонтова. В 1840-х - начале 1850-х годов сотрудничал в журнале «Москвитянин»; во время Крымской войны 1853-1856 годов выступал с патриотическими стихами («Был век!», «Сподвижникам Луны», «К ружью!», все 1854-1855 годы). Среди сочинений 1860-1870-х годов - переложения псалмов, стихи «в память» Д.В. Веневитинова, Н.М. Карамзина, В.Ф. Одоевского, С.П. Шевырёва, а также незавершённая поэма «Мария Египетская» (не опубликована). Лирика Ознобишина отличается жанровым и метрическим разнообразием, во многих случаях носит экспериментальный характер. Ознобишин был одним из активных помощников П.В. Киреевского в собирании русского фольклора. Первым стал перелагать на русский язык произведения Ширази Хафиза, Ширази Саади, Низами Гянджеви. Переводил западноевропейских поэтов, в том числе Э.Д. Парни, Т. Мура, В. Гюго, Э. Тегнера (поэма «Аксель»), Э.Дж. Булвер-Литтона (стихотворная сказка «Сизиф и Смерть»); шведская, сербская и другие народные песни.
Сочинения:
Стихотворения / Сост. Т. М. Гольц. М., 1992;
Стихотворения. Проза / Изд. подгот. Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин, Н. Н. Холмухамедова. М., 2001. Кн. 1–2.