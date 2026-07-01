ОЗНОБИШИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

ОЗНОБИШИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, переводчик, действительный статский советник. Дворянин .

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1819-1823 годах учил­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Московском университете . Вхо­дил в литературный кру­жок С.Е. Раи­ча, совместно с ним вы­пус­тил альманах «Се­вер­ная ли­ра» (1827). Член Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти (1828). С 1828 года жил в ро­до­вом име­нии в Тро­иц­ком, в 1850-е годы - в Смо­лен­ске. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года в Сим­бир­ской губернии; со­ста­вил и из­дал «Ру­ко­во­дство к изу­че­нию Вы­со­чай­ше ут­вер­жден­ных… 19 фев­ра­ля 1861 года "По­ло­же­ний о кре­сть­я­нах", вы­шед­ших из кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти» (части 1-2, 1861).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1820 году; ран­нее твор­че­ст­во - в ду­хе «лёг­кой по­эзии» К.Н. Ба­тюш­ко­ва. С середины 1820-х годов по­лу­чил из­вест­ность как пе­ре­во­дчик и зна­ток восточной литературы . Под псевдонимом Де­ли­бю­ра­дер (от персидского «дел-е бе­ра­дар» - серд­це бра­та) пуб­ли­ко­вал ста­тьи по ори­ен­та­ли­сти­ке («О ду­хе по­эзии во­сточ­ных на­ро­дов…», «Изо­бра­же­ние сан­ск­рит­ской ли­те­ра­ту­ры», обе 1826 года). Сти­ли­зо­вал под восточную клас­си­ку свои со­чи­не­ния в про­зе (цикл «Ара­бе­ски, или Вос­точ­ные по­вес­ти», 1825-1845) и сти­хах: по­эма «Се­лам, или Язык цве­тов» (1830) - по­этическое пе­ре­ло­же­ние немецкой ано­ним­ной бро­шю­ры о цве­тах и их литературной се­ман­ти­ке; сти­хо­тво­ре­ния «Бая­де­ры» (1832), «Про­да­вец не­воль­ниц» (1831) и др. С конца 1820-х годов в ли­ри­ке Ознобишина пре­об­ла­да­ет ре­лигиозно-фи­лософская («Тай­ны про­ро­ка», 1827; «Стень», 1830) и ис­то­рическая («Фив­ский царь», 1832; «Ат­ти­ла», 1833; «Кю­вье», 1842) те­ма­ти­ка; восточные мо­ти­вы ут­ра­чи­ва­ют са­мо­цен­ность, как, например, в «кав­каз­ском цик­ле» 1839-1840 годов («Кав­каз­ское ут­ро», «Ма­шу­ка и Каз­бек» и др.), пе­ре­кли­каю­щем­ся с по­эзи­ей М.Ю. Лер­мон­то­ва. В 1840-х - начале 1850-х годов со­труд­ни­чал в журнале «Мо­ск­ви­тя­нин»; во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов вы­сту­пал с пат­рио­тическими сти­ха­ми («Был век!», «Спод­виж­ни­кам Лу­ны», «К ру­жью!», все 1854-1855 годы). Сре­ди со­чи­не­ний 1860-1870-х годов - пе­ре­ло­же­ния псал­мов, сти­хи «в па­мять» Д.В. Ве­не­ви­ти­но­ва, Н.М. Ка­рам­зи­на, В.Ф. Одо­ев­ско­го, С.П. Ше­вы­рё­ва, а так­же не­за­вер­шён­ная по­эма «Ма­рия Еги­пет­ская» (не опубликована). Ли­ри­ка Ознобишина от­ли­ча­ет­ся жан­ро­вым и мет­рическим раз­но­об­ра­зи­ем, во мно­гих слу­ча­ях но­сит экс­пе­риментальный ха­рак­тер. Ознобишин был од­ним из ак­тив­ных по­мощ­ни­ков П.В. Ки­ре­ев­ско­го в со­би­ра­нии русского фольк­ло­ра. Пер­вым стал пе­ре­ла­гать на русский язык про­из­ве­де­ния Ши­ра­зи Ха­фи­за, Ши­ра­зи Саа­ди, Ни­за­ми Гянд­же­ви. Пе­ре­во­дил западноев­ропейских по­этов, в том числе Э.Д. Пар­ни, Т. Му­ра, В. Гю­го, Э. Тег­не­ра (по­эма «Ак­сель»), Э.Дж. Бул­вер-Лит­то­на (сти­хотворная сказ­ка «Си­зиф и Смерть»); шведская, сербская и другие на­род­ные пес­ни.

Сочинения:

Стихотворения / Сост. Т. М. Гольц. М., 1992;

Сти­хо­тво­ре­ния. Про­за / Изд. под­гот. Т. М. Гольц, А. Л. Гри­шу­нин, Н. Н. Хол­му­ха­ме­до­ва. М., 2001. Кн. 1–2.