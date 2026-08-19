ОЖЕРЕЛЬЕ

ОЖЕРЕЛЬЕ - го­род в Рос­сии, в юго-восточной час­ти Московской области, в Ка­шир­ском районе.

Население 10,5 тысяч человек (2012). Уз­ло­вая железнодорожная стан­ция.

Воз­ник, ве­ро­ят­но, не позд­нее середины XVI века как деревня Оже­рель­е­ва. В 1571 году раз­гром­ле­на во вре­мя на­бе­га крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I . Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вой кни­ге Рас­тов­ско­го ста­на Ка­шир­ско­го уезда 1578-1579 годов. В конце XVI - конце XVIII веков при­над­ле­жа­ла дво­ря­нам Иль­и­ным (вла­де­ли ча­стью де­рев­ни до 1840-х годов), в середине XIX - начале XX веков - князь­ям Ме­щер­ским (с конца XVIII века вла­де­ли ча­стью де­рев­ни). В 1850-х годах чис­ли­лось сель­цом Оже­рель­е­во. В 1900 году близ не­го по­строе­на станция Оже­ре­лье, от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Па­ве­лец - Би­рю­лё­во; в том же го­ду вве­де­на в строй железнодорожная ли­ния Оже­ре­лье - Ве­нёв. Во­круг стан­ции воз­ник по­сё­лок же­лез­но­до­рож­ни­ков. В 1930-х годах станция Оже­ре­лье под­вер­глась ко­рен­ной ре­кон­ст­рук­ции (за­но­во по­строе­ны де­по, ме­ха­нические мас­тер­ские). При­стан­ци­он­ный по­сё­лок слил­ся с Оже­рель­е­во; с 1937 года ра­бо­чий поселок Оже­ре­лье. В октябре - ноябре 1941 года, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны , железнодорожный узел не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам германской авиа­ции. С 1958 года го­род. Пред­при­ятия железнодорожного транс­пор­та.

Близ Ожерелья, в деревне Зна­мен­ское, - Ка­шир­ский кир­пич­ный за­вод.

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