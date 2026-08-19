ОЖЕРЕЛЬЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ - город в России, в юго-восточной части Московской области, в Каширском районе.
Население 10,5 тысяч человек (2012). Узловая железнодорожная станция.
Возник, вероятно, не позднее середины XVI века как деревня Ожерельева. В 1571 году разгромлена во время набега крымского хана Девлет-Гирея I. Впервые упоминается в писцовой книге Растовского стана Каширского уезда 1578-1579 годов. В конце XVI - конце XVIII веков принадлежала дворянам Ильиным (владели частью деревни до 1840-х годов), в середине XIX - начале XX веков - князьям Мещерским (с конца XVIII века владели частью деревни). В 1850-х годах числилось сельцом Ожерельево. В 1900 году близ него построена станция Ожерелье, открыто движение по железнодорожной линии Павелец - Бирюлёво; в том же году введена в строй железнодорожная линия Ожерелье - Венёв. Вокруг станции возник посёлок железнодорожников. В 1930-х годах станция Ожерелье подверглась коренной реконструкции (заново построены депо, механические мастерские). Пристанционный посёлок слился с Ожерельево; с 1937 года рабочий поселок Ожерелье. В октябре - ноябре 1941 года, во время Великой Отечественной войны, железнодорожный узел неоднократно подвергался бомбардировкам германской авиации. С 1958 года город. Предприятия железнодорожного транспорта.
Близ Ожерелья, в деревне Знаменское, - Каширский кирпичный завод.