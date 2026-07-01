ОЗЁРСК, Челябинская область

ОЗЁРСК, Челябинская область - го­род в Рос­сии, в северной час­ти Че­ля­бин­ской области, центр Озёр­ско­го городского ок­ру­га, за­кры­тое административно-территориальное об­ра­зо­ва­ние.

Население 81,5 тысяч человек (2012). Ок­ру­жен озё­ра­ми Ир­тяш (на се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де), Боль­шая и Ма­лая На­но­га (оба на юго-за­па­де) и Кы­зыл­таш (на вос­то­ке и юго-вос­то­ке). Железнодорожной вет­кой свя­зан с городом Кыш­тым.

Ос­но­ван в 1946 году со­глас­но при­ка­зу на­чаль­ни­ка Че­ляб­ме­тал­лург­ст­роя генерал-майора Д.Я. Ра­по­пор­та от 10 ноября 1945 года (о воз­ве­де­нии сверх­сек­рет­но­го объ­ек­та - за­во­да по про­изводству ору­жей­но­го плу­то­ния; другое на­зва­ние пред­при­ятия - ком­би­нат № 817; ны­не ПО «Ма­як»); бу­ду­ще­му на­се­лён­но­му пунк­ту при­свое­но название Озёрска. Вес­ной 1946 года по­сёл­ки строи­те­лей и промышленные объ­ек­ты со­еди­не­ны железнодорожной ли­ни­ей с Кыш­ты­мом; ут­вер­ждён ге­не­раль­ный план строи­тель­ст­ва ком­би­на­та № 817 и ра­бо­че­го по­сёл­ка к се­ве­ро-за­па­ду от не­го (воз­ве­де­ние объ­ек­тов ве­лось си­ла­ми во­енных строи­те­лей и за­клю­чён­ных). В 1948 году здесь соз­дан пер­вый в СССР промышленный ядер­ный ре­ак­тор . В 1954 году по­сё­лок пре­об­ра­зо­ван в го­род Озёрск (до 1967 года для от­кры­той пе­ча­ти Че­лябинск-40, в 1967-1994 годах Че­ля­бинск-65). В 1957 году промышленные пло­щад­ки и ок­ре­ст­но­сти Озёрска (главным образом к се­ве­ро-вос­то­ку от го­ро­да) под­верг­лись ра­дио­ак­тив­но­му за­гряз­не­нию в ре­зуль­та­те ава­рии на ком­би­на­те (на тер­ри­то­рии Че­ля­бин­ской, Кур­ган­ской и Сверд­лов­ской об­лас­тей об­ра­зо­вал­ся так называемый Вос­точ­но-Ураль­ский ра­дио­ак­тив­ный след). В 1966 году на се­ве­ре Че­ля­бин­ской области соз­дан Вос­точ­но-Ураль­ский государственный за­по­вед­ник (ад­ми­ни­ст­ра­тив­но вхо­дит в со­став ПО «Ма­як»).

Центр го­ро­да за­стро­ен пре­имущественно 2-4-этаж­ны­ми до­ма­ми в сти­ле позд­не­го советского не­оклас­си­циз­ма по ген­пла­ну 1949 года. В 1960-1980-е годы по­строе­ны но­вые квар­та­лы с мно­го­этаж­ны­ми (до 14 эта­жей) до­ма­ми. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: Дво­рец куль­ту­ры «Ма­як» (1958), Дво­рец твор­че­ст­ва де­тей и мо­ло­дё­жи (1998), церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (2000-2012, архитектор В.А. Об­мо­лов).

На­учные уч­ре­ж­де­ния: Юж­но-Ураль­ский институт био­фи­зи­ки (1953; современное название и ста­тус с 2001 года), Ураль­ский про­ект­но-изы­ска­тель­ский институт ВНИПИЭТ (1959; современное название и ста­тус с 1995 года). Ву­зы: Озёр­ский тех­но­ло­гический институт (фи­ли­ал Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го ядер­но­го университета « МИФИ »; ос­но­ван в 1952 году, современное название и ста­тус с 1997 года; зда­ние - 1950, архитектор А. Дом­нин); фи­ли­ал Юж­но-Ураль­ско­го государственного университета. Те­ат­ры: дра­мы и ко­ме­дии «Наш дом» (ос­но­ван в 1948 году как те­атр дра­мы, с 1956 года музыкально-дра­ма­тический, с 1991 года современное название; зда­ние - 1950), ку­кол «Зо­ло­той пе­ту­шок» (1952, современное название с 1977 года; зда­ние - 1978). Му­зей Озёр­ско­го городского ок­ру­га (2006).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - ПО «Ма­як» (хра­не­ние и пе­ре­ра­бот­ка от­ра­бо­тан­но­го ядер­но­го то­п­ли­ва с атом­ных под­вод­ных ло­док и атом­но­го ле­до­коль­но­го фло­та; об­слу­жи­ва­ет Бе­ло­яр­скую, Коль­скую и Но­во­во­ро­неж­скую АЭС). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

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