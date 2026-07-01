ОЗЁРСК, Челябинская область
ОЗЁРСК, Челябинская область - город в России, в северной части Челябинской области, центр Озёрского городского округа, закрытое административно-территориальное образование.
Население 81,5 тысяч человек (2012). Окружен озёрами Иртяш (на севере и северо-западе), Большая и Малая Нанога (оба на юго-западе) и Кызылташ (на востоке и юго-востоке). Железнодорожной веткой связан с городом Кыштым.
Основан в 1946 году согласно приказу начальника Челябметаллургстроя генерал-майора Д.Я. Рапопорта от 10 ноября 1945 года (о возведении сверхсекретного объекта - завода по производству оружейного плутония; другое название предприятия - комбинат № 817; ныне ПО «Маяк»); будущему населённому пункту присвоено название Озёрска. Весной 1946 года посёлки строителей и промышленные объекты соединены железнодорожной линией с Кыштымом; утверждён генеральный план строительства комбината № 817 и рабочего посёлка к северо-западу от него (возведение объектов велось силами военных строителей и заключённых). В 1948 году здесь создан первый в СССР промышленный ядерный реактор. В 1954 году посёлок преобразован в город Озёрск (до 1967 года для открытой печати Челябинск-40, в 1967-1994 годах Челябинск-65). В 1957 году промышленные площадки и окрестности Озёрска (главным образом к северо-востоку от города) подверглись радиоактивному загрязнению в результате аварии на комбинате (на территории Челябинской, Курганской и Свердловской областей образовался так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след). В 1966 году на севере Челябинской области создан Восточно-Уральский государственный заповедник (административно входит в состав ПО «Маяк»).
Центр города застроен преимущественно 2-4-этажными домами в стиле позднего советского неоклассицизма по генплану 1949 года. В 1960-1980-е годы построены новые кварталы с многоэтажными (до 14 этажей) домами. Среди достопримечательностей: Дворец культуры «Маяк» (1958), Дворец творчества детей и молодёжи (1998), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (2000-2012, архитектор В.А. Обмолов).
Научные учреждения: Южно-Уральский институт биофизики (1953; современное название и статус с 2001 года), Уральский проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ (1959; современное название и статус с 1995 года). Вузы: Озёрский технологический институт (филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»; основан в 1952 году, современное название и статус с 1997 года; здание - 1950, архитектор А. Домнин); филиал Южно-Уральского государственного университета. Театры: драмы и комедии «Наш дом» (основан в 1948 году как театр драмы, с 1956 года музыкально-драматический, с 1991 года современное название; здание - 1950), кукол «Золотой петушок» (1952, современное название с 1977 года; здание - 1978). Музей Озёрского городского округа (2006).
Градообразующее предприятие - ПО «Маяк» (хранение и переработка отработанного ядерного топлива с атомных подводных лодок и атомного ледокольного флота; обслуживает Белоярскую, Кольскую и Нововоронежскую АЭС). Предприятия машиностроения, деревообрабатывающей, пищевой промышленности; производство стройматериалов.