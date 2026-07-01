ОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский драматург, действительный статский советник (1804). Дворянин.
В 1776-1787 годах обучался в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе; среди преподавателей - Я.Б. Княжнин. Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. В 1792-1794 годах наставник в кадетском корпусе и адъютант корпусного начальника графа Ф.Ф. Ангальта; затем до 1801 года служил в разных гражданских и военных ведомствах, с 1803 года - в Лесном департаменте Министерства финансов. С июля 1808 года в отставке; с декабря жил в имении в селе Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии. В середине 1812 года на почве нервного заболевания впал в умственное расстройство; был отвезён отцом в Борки, где и скончался.
Дебютировал как поэт; в 1792 году издал сборник стихотворений (не сохранился). Первое известное выступление в печати - стихотворение «Элоиза к Абеляру» (1794). В 1798 году поставлена первая трагедия Озерова - «Ярополк и Олег» (опубликована в 1828 году). Продолжительный успех на сцене имели трагедии «Эдип в Афинах» (поставлена и опубликована в 1804 году; в основе - переделка французским драматургом Ж.Ф. Дюси двух трагедий Софокла) и «Фингал» (поставлена в 1805 году, опубликована в 1807 году; по мотивам третьей песни одноименной поэмы Оссиана - мистификации Дж. Макферсона). Особенно горячо на фоне неудач российской армии в русско-австро-французской войне 1805 года и русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов была принята трагедия «Димитрий Донской» (поставлена и опубликована в 1807 году), насыщенная аллюзиями и патриотическими тирадами; вместе с тем пьеса подверглась критике за многочисленные анахронизмы и антиисторичность образа древнерусского князя, охваченного любовными переживаниями. В классицистических по форме трагедиях Озерова поведение героя подчинено не долгу, а чувству; в них господствует не борение страстей, а сентиментальная чувствительность, которая представлена как гуманное, облагораживающее человека начало, возвышающее его над узкой моралью и религиозными предрассудками. Слабость драматической интриги компенсировалась нюансированным изображением душевных переживаний, которые герои изливали в монологах, напоминавших интимные элегии и имевших в глазах современников самостоятельную ценность: их переписывали в альбомы, заучивали наизусть и т. п. Последняя трагедия Озерова «Поликсена» (поставлена в 1809 году, опубликована в 1816 году) на сюжет из античной мифологии не имела сценического успеха; молва приписала провал интригам театральной дирекции во главе с А.А. Шаховским. В 1810-е годы сложилась романтическая легенда об Озерове - гении, доведённом до безумия и гибели завистниками; она стала орудием в борьбе молодых карамзинистов, членов литературного кружка «Арзамас», со сторонниками «старого слога» и отразилась в послании В.А. Жуковского «К князю Вяземскому и В.Л. Пушкину» (1814), в предисловии П.А. Вяземского к первому изданию «Сочинений» Озерова (части 1-2, 1816-1817) и др.
Прозванный почитателями «русским Расином», Озеров обновил русскую классицистическую трагедию, внеся в неё сентиментальные и романтические черты. В его творчестве этот жанр, вскоре утративший популярность, пережил свой последний подъём. Роли в трагедиях Озерова принесли славу Е.С. Семёновой, Я.Е. Шушерину, А.С. Яковлеву и др.
Сочинения:
Сочинения. 5-е изд. СПб., 1828. Ч. 1–3;
Трагедии. Стихотворения / Вступ. ст. и прим. И. Н. Медведевой. Л., 1960.