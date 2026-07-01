ОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский дра­ма­тург , действительный статский советник (1804). Дво­ря­нин .

В 1776-1787 годах обу­чал­ся в Су­хо­пут­ном шля­хет­ном ка­дет­ском кор­пу­се; сре­ди пре­по­да­ва­те­лей - Я.Б. Княж­нин. Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1787-1791 годов. В 1792-1794 годах на­став­ник в ка­дет­ском кор­пу­се и адъ­ю­тант кор­пус­но­го на­чаль­ни­ка графа Ф.Ф. Ан­галь­та; за­тем до 1801 года слу­жил в раз­ных гражданских и военных ве­дом­ст­вах, с 1803 года - в Лес­ном департаменте Министерства фи­нан­сов. С ию­ля 1808 года в от­став­ке; с де­каб­ря жил в име­нии в селе Крас­ный Яр Чис­то­поль­ско­го уезда Ка­зан­ской губернии. В середине 1812 года на поч­ве нерв­но­го за­бо­ле­ва­ния впал в ум­ст­вен­ное рас­строй­ство; был от­ве­зён от­цом в Бор­ки, где и скон­чал­ся.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт; в 1792 году из­дал сбор­ник сти­хо­тво­ре­ний (не сохранился). Пер­вое из­вест­ное вы­сту­п­ле­ние в пе­ча­ти - стихотворение «Элои­за к Абе­ля­ру» (1794). В 1798 году по­став­ле­на пер­вая тра­ге­дия Озерова - «Яро­полк и Олег» (опубликована в 1828 году). Про­дол­жи­тель­ный ус­пех на сце­не име­ли тра­ге­дии «Эдип в Афи­нах» (поставлена и опубликована в 1804 году; в ос­но­ве - пе­ре­дел­ка французским дра­ма­тур­гом Ж.Ф. Дю­си двух тра­ге­дий Со­фок­ла) и «Фин­гал» (поставлена в 1805 году, опубликована в 1807 году; по мо­ти­вам тре­ть­ей пес­ни од­но­именной по­эмы Ос­сиа­на - ми­сти­фи­ка­ции Дж. Мак­фер­со­на). Осо­бен­но го­ря­чо на фо­не не­удач российской ар­мии в рус­ско-ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­не 1805 года и рус­ско-прус­ско-фран­цуз­ской вой­не 1806-1807 годов бы­ла при­ня­та тра­ге­дия «Ди­мит­рий Дон­ской» (поставлена и опубликована в 1807 году), на­сы­щен­ная ал­лю­зия­ми и пат­рио­тическими ти­ра­да­ми; вме­сте с тем пье­са под­вер­глась кри­ти­ке за мно­го­численные ана­хро­низ­мы и ан­ти­ис­то­рич­ность об­раза древнерусского кня­зя, ох­ва­чен­но­го лю­бов­ны­ми пе­ре­жи­ва­ния­ми. В клас­си­ци­стических по фор­ме тра­ге­ди­ях Озерова по­ве­де­ние ге­роя под­чине­но не дол­гу, а чув­ст­ву; в них гос­под­ству­ет не бо­ре­ние стра­стей, а сен­ти­мен­таль­ная чув­ст­ви­тель­ность, ко­то­рая пред­став­ле­на как гу­ман­ное, об­ла­го­ра­жи­ваю­щее че­ло­ве­ка на­ча­ло, воз­вы­шаю­щее его над уз­кой мо­ра­лью и ре­лигиозными пред­рас­суд­ка­ми. Сла­бость дра­ма­тической ин­три­ги ком­пен­си­ро­ва­лась ню­ан­си­ро­ван­ным изо­бра­же­ни­ем ду­шев­ных пе­ре­жи­ва­ний, ко­то­рые ге­рои из­ли­ва­ли в мо­но­ло­гах, на­по­ми­нав­ших ин­тим­ные эле­гии и имев­ших в гла­зах со­вре­мен­ни­ков са­мо­сто­ятельную цен­ность: их пе­ре­пи­сы­ва­ли в аль­бо­мы, за­учи­ва­ли наи­зусть и т. п. По­след­няя тра­ге­дия Озерова «По­ли­ксе­на» (поставлена в 1809 году, опубликована в 1816 году) на сю­жет из ан­тич­ной ми­фо­ло­гии не име­ла сце­нического ус­пе­ха; мол­ва при­пи­са­ла про­вал ин­три­гам те­ат­раль­ной ди­рек­ции во гла­ве с А.А. Ша­хов­ским. В 1810-е годы сло­жи­лась ро­ман­тическая ле­ген­да об Озерове - ге­нии, до­ве­дён­ном до бе­зу­мия и ги­бе­ли за­ви­ст­ни­ка­ми; она ста­ла ору­ди­ем в борь­бе мо­ло­дых ка­рам­зи­ни­стов, чле­нов литературного круж­ка «Ар­за­мас», со сто­рон­ни­ка­ми «ста­ро­го сло­га» и от­ра­зи­лась в по­сла­нии В.А. Жу­ков­ско­го «К князю Вя­зем­ско­му и В.Л. Пуш­ки­ну» (1814), в пре­ди­сло­вии П.А. Вя­зем­ско­го к пер­во­му из­да­нию «Со­чи­не­ний» Озерова (части 1-2, 1816-1817) и др.

Про­зван­ный по­чи­та­те­ля­ми «рус­ским Ра­си­ном», Озеров об­но­вил русскую клас­си­ци­стическую тра­ге­дию, вне­ся в неё сен­ти­мен­таль­ные и ро­ман­тические чер­ты. В его твор­че­ст­ве этот жанр, вско­ре ут­ра­тив­ший по­пу­ляр­ность, пе­ре­жил свой по­след­ний подъ­ём. Ро­ли в тра­ге­ди­ях Озерова при­нес­ли сла­ву Е.С. Се­мё­но­вой, Я.Е. Шу­ше­ри­ну, А.С. Яков­ле­ву и др.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. 5-е изд. СПб., 1828. Ч. 1–3;

Тра­ге­дии. Сти­хо­тво­ре­ния / Вступ. ст. и прим. И. Н. Мед­ве­де­вой. Л., 1960.