ОЗАСКУ
ОЗАСКУ - город на юго-востоке Бразилии, штат Сан-Паулу.
Население 672 тысячи человек (2013); один из крупнейших пригородов Сан-Паулу (расположен в 15 км к западу от его центра), связан с ним автомагистралями и линией пригородной электрички.
Основан в конце XIX века выходцами из итальянского поселения Озаско (отсюда название), сформировал один из районов города Сан- Паулу. В 1962 году получил статус города. С 1989 года центр епископства. Среди достопримечательностей - кафедральный собор Святого Антония в русле модернизма (1961-1976), Центр развития спорта А-Де-Се Брадеску (2007-2010, архитектор Р. Жулиан). В Озаску - Университетский центр образования Озаску (объединение разнопрофильных факультетов, 1967), кампусы Федерального университета Сан-Паулу и Университета Бандейранти штата Сан-Паулу, Технологический институт Озаску. Технологический колледж штата Сан-Паулу (1969). Муниципальная библиотека (1968). Муниципальный музей имени Д. Сенсо де Лаво (история Озаску, коллекция создана в 1964 году, современное название с 1977 года). Муниципальный театр Озаску (1996). Культурные центры «Педру Бортолоссу» и «Гранди Отелу».
В начале XXI века по объёму ВРП занимает 10-е место среди бразильских городов. Основа экономики - сфера услуг, в том числе торговля (ряд крупных торговых центров; более 9 тысяч средних и малых торговых предприятий), финансовый бизнес, информационные и другие услуги. Здесь размещается штаб-квартира банка Bradesco (один из крупнейших коммерч. банков страны), а также ряд представительств других крупных бразильских и иностранных банков, головной офис бразильской телекомпании «Sistema Brasileiro de Televisião» (SBT, одна из ведущих в стране), редакция национальной газеты «Diário de São Paulo», центральный офис компании «Submarino» (входит в число ведущих в области интернет-торговли). Промышленный профиль города определяет производство парфюмерно-косметической продукции и средств личной гигиены (предприятия американской компаний «Avon», «Colgate-Palmolive», и др.), электротехнических изделий (крупнейший в странах Латинской Америки завод германской компании «Osram» - разработка и производство различной светотехнической продукции; предприятия шведско-швейцарской компании ABB). Производство железнодорожного оборудования, строительных конструкций.