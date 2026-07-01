ОЗАСКУ

ОЗАСКУ - го­род на юго-вос­то­ке Бра­зи­лии, штат Сан-Пау­лу.

Население 672 тысячи человек (2013); о­дин из круп­ней­ших приго­ро­дов Сан-Пау­лу (рас­по­ло­жен в 15 км к за­па­ду от его центра), связан с ним ав­то­магистралями и линией пригородной электрички.

Ос­но­ван в конце XIX века вы­ход­ца­ми из итальянского по­се­ле­ния Оза­ско (от­сю­да название), сфор­ми­ро­вал один из рай­онов города Сан- Пау­лу. В 1962 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. С 1989 года центр епи­скоп­ст­ва. Сре­ди до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей - ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ан­то­ния в рус­ле мо­дер­низ­ма (1961-1976), Центр раз­ви­тия спор­та А-Де-Се Бра­де­ску (2007-2010, архитектор Р. Жу­ли­ан). В Озаску - Уни­вер­си­тет­ский центр об­ра­зо­ва­ния Озаску (объ­е­ди­не­ние раз­но­про­филь­ных фа­куль­те­тов, 1967), кампусы Фе­де­раль­ного университета Сан-Пау­лу и Университета Бан­дей­ран­ти шта­та Сан-Пау­лу, Тех­но­ло­гический институт Озаску. Тех­но­ло­гический кол­ледж шта­та Сан-Пау­лу (1969). Му­ни­ци­паль­ная библиотека (1968). Му­ни­ци­паль­ный му­зей имени Д. Сен­со де Ла­во (ис­то­рия Озаску, кол­лек­ция со­зда­на в 1964 году, современное название с 1977 года). Му­ни­ци­паль­ный те­атр Озаску (1996). Куль­тур­ные цен­тры «Пед­ру Бор­то­лос­су» и «Гран­ди Оте­лу».

В начале XXI века по объ­ё­му ВРП за­ни­ма­ет 10-е ме­сто сре­ди бразильских го­ро­дов. Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в том числе тор­говля (ряд круп­ных тор­го­вых цен­тров; бо­лее 9 тысяч сред­них и ма­лых тор­го­вых пред­при­ятий), фи­нан­со­вый биз­нес, ин­фор­мационные и другие ус­лу­ги. Здесь раз­ме­ща­ет­ся штаб-квар­ти­ра бан­ка Bra­de­s­co (один из круп­ней­ших коммерч. бан­ков страны), а так­же ряд пред­ста­ви­тельств других круп­ных бразильских и иностранных бан­ков, го­лов­ной офис бразильской те­ле­ком­па­нии «Sistema Bra­si­lei­ro de Televisião» (SBT, од­на из ве­ду­щих в стра­не), ре­дак­ция национальной газеты «Diá­rio de São Paulo», центральный офис ком­па­нии «Submarino» (вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих в об­лас­ти ин­тер­нет-тор­гов­ли). Промышленный про­филь го­ро­да оп­ре­де­ля­ет про­изводство пар­фю­мер­но-кос­ме­тической про­дук­ции и средств лич­ной ги­гие­ны (пред­при­ятия американской ком­па­ний «Avon», «Colgate-Pal­molive», и др.), элек­тро­тех­нических из­де­лий (круп­ней­ший в стра­нах Латинской Аме­ри­ки за­вод германской ком­па­нии «Osram» - раз­ра­бот­ка и про­изводство различной светотехнической про­дук­ции; пред­при­ятия шведско-швейцарской ком­па­нии ABB). Про­изводство железнодорожного обо­ру­до­ва­ния, стро­ительных кон­ст­рук­ций.

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