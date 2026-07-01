ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский литературовед, языковед, историк культуры, психолог, почетный академик Петербургской АН (1907).

Дво­ря­нин. Учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1871-1873), окон­чил Но­во­рос­сий­ский университет (1876) в Одес­се. Ста­жи­ро­вал­ся в об­лас­ти фи­ло­ло­гии в Пра­ге и Па­ри­же. С 1883 года пре­по­да­вал в Но­во­рос­сий­ском университете, в 1887-1888 годах - в Ка­зан­ском университете ; в 1888-1905 годах профессор Харь­ков­ско­го университета, где сбли­зил­ся с А.А. По­теб­нёй; с 1905 года профессор Санкт-Пе­тербургского университета и Выс­ших жен­ских кур­сов.

На­чал пе­ча­тать­ся в 1877 году. Од­ним из пер­вых в Рос­сии ис­сле­до­вал сан­ск­рит , соз­дал ра­бо­ты по ве­дий­ской ми­фо­ло­гии и фи­ло­со­фии. С 1890-х годов в ра­бо­тах по лин­гви­сти­ке и тео­рии литературы вы­сту­пал как по­сле­до­ва­тель пси­хо­ло­гической шко­лы А.А. По­теб­ни. Пред­ста­ви­тель харь­ков­ской лин­гвис­ти­че­ской шко­лы. Наи­бо­лее пол­но пси­хо­ло­гическая точ­ка зре­ния Овсянико-Куликовского в во­про­сах тео­рии грам­ма­ти­ки от­ра­же­на в его ра­бо­те «Син­так­сис рус­ско­го язы­ка» (1902). В по­со­бии «Грам­ма­ти­ка рус­ско­го язы­ка» (1907) оп­ре­де­лил син­так­сис как центральный ком­по­нент грам­ма­ти­ки, строя ана­лиз тек­ста от пред­ло­же­ния к зву­кам. Раз­ра­бо­тал по­ня­тие син­так­сические фор­мы, основным спо­со­бом про­яв­ле­ния ко­то­рой счи­тал грам­ма­тич. пре­ди­ци­ро­ва­ние («ска­зуе­мость»).

В ли­те­ра­ту­ро­ведческих ис­сле­до­ва­ни­ях со­сре­до­то­чил­ся на про­бле­мах пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва; ис­хо­дил из идеи ана­ло­гич­ности пси­хо­ло­гических про­цес­сов, ле­жа­щих в ос­но­ве язы­ка и ху­дожественного мыш­ле­ния: «Этю­ды о твор­че­ст­ве Тур­ге­не­ва» (1896), «Л.Н. Тол­стой как ху­дож­ник» (1899), «Во­про­сы пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва» (1902) и др. По­ла­гая, что искусство по­зна­ёт че­ло­ве­ка по­доб­но то­му, как нау­ка - ок­ру­жаю­щий мир, вслед за Э. Зо­ля ввёл по­ня­тия «на­блю­да­тель­но­го» и «экс­пе­ри­мен­таль­но­го» ме­то­дов в искусстве. В 1908-1909 годах под редакцией Овсянико-Куликовского вы­шла «Ис­то­рия рус­ской ли­те­ра­ту­ры XIX века», где литература пред­став­ле­на как од­на из форм об­щественной мыс­ли. Трак­тов­ка ху­дожественной литературы как до­ку­мен­та об­щественной пси­хо­ло­гии при­су­ща и наи­бо­лее из­вест­но­му со­чи­не­нию Овсянико-Куликовского - «Ис­то­рия рус­ской ин­тел­ли­ген­ции . Ито­ги рус­ской ху­до­же­ст­вен­ной ли­те­ра­ту­ры XIX века» (1903-1914).

В ря­де тру­дов Овсянико-Куликовского стре­мил­ся вы­явить ме­ха­низ­мы фор­ми­ро­ва­ния пси­хо­ло­гического свое­об­ра­зия эт­но­сов. Эле­мен­ты ин­тел­лек­та и во­ли (но не чув­ст­ва и эмо­ции) счи­тал основными фак­то­ра­ми фор­ми­ро­ва­ния национальной пси­хи­ки, язык - стерж­нем народной пси­хи­ки, осо­бой фор­мой сбе­ре­же­ния пси­хической энер­гии на­ро­да. Пред­ло­жил собственную ти­по­ло­гию на­ций (2 основных ти­па - ак­тив­ные и пас­сив­ные на­ции). По­свя­тил этим про­бле­мам в том числе свой по­след­ний труд - «Пси­хо­ло­гия на­цио­наль­но­сти» (1922).

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 1909–1911. Т. 1–9;

Ли­те­ра­тур­но-кри­ти­че­ские ра­бо­ты. М., 1989. Т. 1–2.