ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский литературовед, языковед, историк культуры, психолог, почетный академик Петербургской АН (1907).
Дворянин. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета (1871-1873), окончил Новороссийский университет (1876) в Одессе. Стажировался в области филологии в Праге и Париже. С 1883 года преподавал в Новороссийском университете, в 1887-1888 годах - в Казанском университете; в 1888-1905 годах профессор Харьковского университета, где сблизился с А.А. Потебнёй; с 1905 года профессор Санкт-Петербургского университета и Высших женских курсов.
Начал печататься в 1877 году. Одним из первых в России исследовал санскрит, создал работы по ведийской мифологии и философии. С 1890-х годов в работах по лингвистике и теории литературы выступал как последователь психологической школы А.А. Потебни. Представитель харьковской лингвистической школы. Наиболее полно психологическая точка зрения Овсянико-Куликовского в вопросах теории грамматики отражена в его работе «Синтаксис русского языка» (1902). В пособии «Грамматика русского языка» (1907) определил синтаксис как центральный компонент грамматики, строя анализ текста от предложения к звукам. Разработал понятие синтаксические формы, основным способом проявления которой считал грамматич. предицирование («сказуемость»).
В литературоведческих исследованиях сосредоточился на проблемах психологии творчества; исходил из идеи аналогичности психологических процессов, лежащих в основе языка и художественного мышления: «Этюды о творчестве Тургенева» (1896), «Л.Н. Толстой как художник» (1899), «Вопросы психологии творчества» (1902) и др. Полагая, что искусство познаёт человека подобно тому, как наука - окружающий мир, вслед за Э. Золя ввёл понятия «наблюдательного» и «экспериментального» методов в искусстве. В 1908-1909 годах под редакцией Овсянико-Куликовского вышла «История русской литературы XIX века», где литература представлена как одна из форм общественной мысли. Трактовка художественной литературы как документа общественной психологии присуща и наиболее известному сочинению Овсянико-Куликовского - «История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы XIX века» (1903-1914).
В ряде трудов Овсянико-Куликовского стремился выявить механизмы формирования психологического своеобразия этносов. Элементы интеллекта и воли (но не чувства и эмоции) считал основными факторами формирования национальной психики, язык - стержнем народной психики, особой формой сбережения психической энергии народа. Предложил собственную типологию наций (2 основных типа - активные и пассивные нации). Посвятил этим проблемам в том числе свой последний труд - «Психология национальности» (1922).
Сочинения:
Собр. соч. СПб., 1909–1911. Т. 1–9;
Литературно-критические работы. М., 1989. Т. 1–2.