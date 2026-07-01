ОВНАТАНЯН
ОВНАТАНЯН - семья армянских живописцев XVII-XIX веков.
Родоначальник - священник Оган, в 1653-1663 годах преподавал в приходской школе в родном селе Шорот (ныне в Нахичеванской Автономной Республике, Азербайджан), переписал и украсил миниатюрами ряд рукописей. У него учились двое сыновей: Маргар (художник-миниатюрист) и Нагаш Овнатан (персидский нагаш - художник). По имени Нагаша семья получила фамилию Овнатанян. Нагаш Овнатан (1661, Шорот - 1721 или 1722 год, там же) - один из виднейших армянских художников своего времени, приобрёл известность как миниатюрист, поэт-ашуг. Много путешествовал. Расписал церковь Богоматери в Шороте, церковь Святого Фомы в Агулисе, церкви Святых Петра и Павла, Зоравор, Катогике в Ереване. По заказу католикоса Аствацатура (патриаршество 1715-1725 годов) украсил Эчмиадзинский собор орнаментально-декоративной (на сводах, барабане и др.) и настенной сюжетной росписью. При реставрации в 1955-1956 годов обнаружены три фрагмента сюжетной росписи темперой, в том числе с изображениями царя Трдата, его жены Ашхен и сестры Хосровидухт (ныне в Национальной галерее Армении, Ереван). С начала XVIII века жил и работал в Тифлисе, был придворным художником грузинского царя Вахтанга VI. Его сыновья и ученики Акоп (старший) [1685-1765; по другим данным, 1692 - 22.02(05.03).1757] и Арутюн (1-я половина XVIII века) работали вместе. Украсили миниатюрами ряд рукописей (Матенадаран, Ереван), расписали церкви Святого Карапета в Апракунисе, Святого Стефана в Астапате (ныне в Нахичеванской Автономной Республике); после смерти Нагаша продолжили роспись Эчмиадзинского собора. Документированы работы братьев, в которых заметно влияние западно-европейского искусства: изображения 12 апостолов на мраморных плитах алтарного выступа и ряд икон. Предположительно братьям принадлежит также орнаментальная роспись парадных покоев католикоса. Акоп Овнатанян написал также иконы для Эчмиадзинского собора («Благовещение», «Святая Рипсимэ», «Святая Гаянэ»). Преемником братьев Овнатанян стал сын Акопа - Овнатан (около 1730, Шорот - 1801 или 1802 год, Тифлис), обучавшийся у своего отца. Был придворным художником грузинского царя Ираклия II, имел свою мастерскую и учеников. В 1782-1786 годах участвовал в росписи Эчмиадзинского собора, восстановил иконы своих предшественников, исполнил «Поклонение волхвов», «Распятие», «Сошествие Святого Духа», «Преображение Богоматери» (ныне в Национальной галерее Армении), изображения апостолов, пророков Илии, Иезекиля, святых Армянской церкви - Месропа Маштоца, Григория Просветителя, Овнана Одзнеци (Эчмиадзинский собор). Создал новое художественное направление, которое имело важнейшее значение для развития армянского изобразительного искусства в последующий период. Его сын - Мкртум Овнатанян (или Авнатамов) (1779, Тифлис - 1845 или 1846 год, там же) работал в Тифлисе. Обучался у отца, также имел мастерскую и учеников. Известен как портретист, писал портреты современников («Католикос Епрем», Национальная галерея Армении) и иконы. Расписал в Тифлисе армянские церкви Святого Геворка, Святой Богородицы Норашен. Для парадных покоев католикоса в Эчмиадзине написал ряд портретов армянских царей (Айк Наапет, Трдат III, Левон II; ныне в Национальной галерее Армении). Его сыновья - Акоп-младший и Агафон. Акоп Овнатанян (Яков Авнатамов) (1806, Тифлис - 1881, Тебриз, Иран) учился у отца. Один из основоположников светского портретного жанра в армянском искусстве. Работал в Тифлисе, где пользовался огромной известностью как портретист. С 1866/1867 годов жил в Иране, где получил должность главного придворного художника Наср эд-Дин-шаха. В 1841 году получил от петербургской АХ звание неклассного художника. Известно около 70 его портретов (все - 1830-1850-е годы), в том числе Н. Теумян, Е. Гургенбекян, М. Лилипаряна, католикоса Нерсеса V Аштаракеци (все - в Национальная галерее Армении), Г. Караджяна (Музей искусства народов Востока, Москва), Меликовых (Музей искусств Грузии, Тбилиси). Они сохраняют некоторые традиционные черты армянского искусства (статичность композиции, тшательная выписанность деталей, «эмалевая» фактура живописи, выразительность силуэта, отсутствие светотени, сдержанность локального колорита), им присущи камерность, поэтичность и психологическая выразительность образов. Агафон Овнатанян (или Авнатамов) [1816, Тифлис - 23.3(4.4).1893, С. Петербург], живописец и гравёр. Учился в петербургской АХ (1836-1843), жил в Санкт-Петербурге. Автор портретов (П. Петросяна, купца П. Агзаманяна; оба - в Национальной галерее Армении), литографий с портретов работы брата и альбомов с изображениями скаковых лошадей.