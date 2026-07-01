ОВНАТАНЯН

ОВНАТАНЯН - се­мья армянских жи­во­пис­цев XVII-XIX веков.

Ро­до­на­чаль­ник - священник Оган, в 1653-1663 годах пре­по­да­вал в при­ход­ской шко­ле в род­ном селе Шо­рот (ны­не в На­хи­че­ван­ской Ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ке, Азер­бай­джан), пе­ре­пи­сал и ук­ра­сил ми­ниа­тю­ра­ми ряд ру­ко­пи­сей. У не­го учи­лись двое сы­но­вей: Мар­гар (ху­дож­ник-ми­ниа­тю­рист) и На­гаш Ов­на­тан (персидский на­гаш - ху­дож­ник). По име­ни На­га­ша се­мья по­лу­чи­ла фа­ми­лию Ов­на­та­нян. На­гаш Ов­на­тан (1661, Шо­рот - 1721 или 1722 год, там же) - один из вид­ней­ших армянских ху­дож­ни­ков сво­его вре­ме­ни, при­об­рёл из­вест­ность как ми­ниа­тю­рист, по­эт-ашуг. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал. Рас­пи­сал церковь Бо­го­ма­те­ри в Шо­ро­те, церковь Святого Фо­мы в Агу­ли­се, церк­ви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, Зо­ра­вор, Ка­то­ги­ке в Ере­ва­не. По за­ка­зу ка­то­ли­ко­са Ас­т­ва­ца­ту­ра (пат­ри­ар­ше­ст­во 1715-1725 годов) ук­ра­сил Эч­ми­ад­зин­ский со­бор ор­на­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной (на сво­дах, ба­ра­ба­не и др.) и на­стен­ной сю­жет­ной рос­пи­сью. При рес­тав­ра­ции в 1955-1956 годов об­на­ру­же­ны три фраг­мен­та сю­жет­ной рос­пи­си тем­пе­рой, в том числе с изо­бра­же­ния­ми ца­ря Трда­та, его же­ны Аш­хен и се­ст­ры Хос­ро­ви­духт (ны­не в Национальной га­ле­рее Ар­ме­нии, Ере­ван). С начала XVIII века жил и ра­бо­тал в Тиф­ли­се, был при­двор­ным ху­дож­ни­ком грузинского ца­ря Вах­тан­га VI. Его сы­но­вья и уче­ни­ки Акоп (стар­ший) [1685-1765; по другим дан­ным, 1692 - 22.02(05.03).1757] и Ару­тюн (1-я половина XVIII века) ра­бо­та­ли вме­сте. Ук­ра­си­ли ми­ниа­тю­ра­ми ряд ру­ко­пи­сей (Ма­те­на­да­ран, Ере­ван), рас­пи­са­ли церк­ви Святого Ка­ра­пе­та в Ап­ра­ку­ни­се, Святого Сте­фа­на в Ас­та­па­те (ны­не в На­хи­че­ван­ской Ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ке); по­сле смер­ти На­га­ша про­дол­жи­ли рос­пись Эч­ми­ад­зин­ско­го со­бо­ра. До­ку­мен­ти­ро­ва­ны ра­бо­ты брать­ев, в ко­то­рых за­мет­но влия­ние западно-ев­ропейского искусства: изо­бра­же­ния 12 апо­сто­лов на мра­мор­ных пли­тах ал­тар­но­го вы­сту­па и ряд икон . Пред­по­ло­жи­тель­но брать­ям при­над­ле­жит так­же ор­на­мен­таль­ная рос­пись па­рад­ных по­ко­ев ка­то­ли­ко­са. Акоп Ов­на­та­нян на­пи­сал так­же ико­ны для Эч­миад­зин­ского со­бо­ра («Бла­го­ве­ще­ние», «Свя­тая Рип­си­мэ», «Свя­тая Гая­нэ»). Пре­ем­ни­ком брать­ев Овнатанян стал сын Ако­па - Ов­на­тан (около 1730, Шо­рот - 1801 или 1802 год, Тиф­лис), обу­чав­ший­ся у сво­его от­ца. Был при­двор­ным ху­дож­ни­ком грузинского ца­ря Ирак­лия II, имел свою мас­тер­скую и уче­ни­ков. В 1782-1786 годах уча­ст­во­вал в рос­пи­си Эч­ми­ад­зин­ско­го со­бо­ра, вос­ста­но­вил ико­ны сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков, ис­пол­нил «По­кло­не­ние вол­хвов», «Рас­пя­тие», «Со­ше­ст­вие Свя­то­го Ду­ха», «Пре­об­ра­же­ние Бо­го­ма­те­ри» (ны­не в Национальной га­ле­рее Ар­ме­нии), изо­бра­же­ния апо­сто­лов, про­ро­ков Илии, Ие­зе­ки­ля, свя­тых Армянской церк­ви - Мес­ро­па Маш­то­ца, Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля, Ов­на­на Одз­не­ци (Эч­ми­ад­зин­ский со­бор). Соз­дал но­вое ху­дожественное на­прав­ле­ние, ко­то­рое име­ло важ­ней­шее зна­че­ние для раз­ви­тия армянского изо­бра­зительного искусства в по­сле­дую­щий пе­ри­од. Его сын - Мкртум Ов­на­та­нян (или Ав­на­та­мов) (1779, Тиф­лис - 1845 или 1846 год, там же) ра­бо­тал в Тиф­ли­се. Обу­чал­ся у от­ца, так­же имел мас­тер­скую и уче­ни­ков. Из­вес­тен как порт­ре­тист, пи­сал порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков («Ка­то­ли­кос Еп­рем», Национальная га­ле­рея Ар­ме­нии) и ико­ны. Рас­пи­сал в Тиф­ли­се армянские церк­ви Святого Ге­вор­ка, Святой Бо­го­ро­ди­цы Но­ра­шен. Для па­рад­ных по­ко­ев ка­то­ли­ко­са в Эч­ми­ад­зи­не на­пи­сал ряд порт­ре­тов армянских ца­рей (Айк На­апет, Трдат III, Ле­вон II; ны­не в Национальной га­ле­рее Ар­ме­нии). Его сы­но­вья - Акоп-млад­ший и Ага­фон. Акоп Ов­на­та­нян (Яков Ав­на­та­мов) (1806, Тиф­лис - 1881, Теб­риз, Иран) учил­ся у от­ца. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков свет­ско­го порт­рет­но­го жан­ра в армянском искусстве. Ра­бо­тал в Тиф­ли­се, где поль­зо­вал­ся ог­ром­ной из­вест­но­стью как порт­ре­тист. С 1866/1867 годов жил в Ира­не, где по­лу­чил долж­ность главного при­двор­но­го ху­дож­ни­ка Наср эд-Дин-ша­ха. В 1841 году по­лу­чил от пе­тербургской АХ зва­ние не­класс­но­го ху­дож­ни­ка. Из­вест­но около 70 его порт­ре­тов (все - 1830-1850-е годы), в том числе Н. Те­умян, Е. Гур­ген­бе­кян, М. Ли­ли­па­ря­на, ка­то­ли­ко­са Нер­се­са V Аш­та­ра­ке­ци (все - в Национальная га­лерее Ар­ме­нии), Г. Ка­рад­жя­на (Му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва), Ме­ли­ко­вых (Му­зей ис­кусств Гру­зии, Тби­ли­си). Они со­хра­ня­ют не­ко­то­рые тра­диционные чер­ты армянского искусства (ста­тич­ность ком­по­зи­ции, тша­тель­ная вы­пи­сан­ность де­та­лей, «эма­ле­вая» фак­ту­ра жи­во­пи­си, вы­ра­зи­тель­ность си­лу­эта, от­сут­ст­вие све­то­те­ни, сдер­жан­ность ло­каль­но­го ко­ло­ри­та), им при­су­щи ка­мер­ность, по­этич­ность и пси­хо­ло­гическая вы­ра­зи­тель­ность об­ра­зов. Ага­фон Ов­на­та­нян (или Ав­на­та­мов) [1816, Тиф­лис - 23.3(4.4).1893, С. Пе­тер­бург], жи­во­пи­сец и гра­вёр. Учил­ся в пе­тербургской АХ (1836-1843), жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ав­тор порт­ре­тов (П. Пет­ро­ся­на, куп­ца П. Аг­за­ма­ня­на; оба - в Национальной га­ле­рее Ар­ме­нии), ли­то­гра­фий с порт­ре­тов ра­бо­ты бра­та и аль­бо­мов с изо­бра­же­ния­ми ска­ко­вых ло­ша­дей.

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