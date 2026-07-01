ОВЕРЭЙССЕЛ
ОВЕРЭЙССЕЛ - сеньория на правах автономной области в составе Нидерландов в 1528-1798 годах, провинция Королевства Нидерландов с 1815 года.
Административный центр - город Зволле. Согласно археологическим данным, территория Оверэйссела заселена с 3-го тысячелетия до н. э. В первые века нашей эры на ней проживали германские племена тубантов и др. С VIII века в составе Франкского государства, с IX века - Лотарингии, затем Восточно-Франкского королевства и Священной Римской империи. В конце VIII века началось обращение населения Оверэйссела в христианство. За власть над территорией Оверэйссела соперничали графы Гелдерна и епископы Утрехтские. К началу XIII века земли Оверэйссела стали составной частью Оверстихта (Oversticht; название светской части земель, находившихся под властью епископа Утрехтского), включавшего области Волленхове, Салланд, Твенте, Дренте и город Гронинген. После поражения армии епископа в битве при Ане в 1227 году Гронинген и Дренте обособились от Оверстихта. Расположенные на пересечении торговых путей с Рейна в Северную Германию и из западных Нидерландов в восточные города Оверэйссела (Хандервейк, Элбург, Девентер, Зволле и особенно Кампен, один из важнейших участников Ганзы) в XIII веке быстро развивались. В XIV веке широкое распространение в них получило предреформационное духовное течение Devotio moderna (первые общины возникли в Девентере и Кампене). В отличие от других нидерландских земель, Оверстихт формально не входил в XIV-XV веках в состав Бургундского герцогства, однако влияние последнего на его территории (особенно с 1455 года, после того как епископом Утрехтским стал Давид Бургундский) было довольно сильным. К остававшимся под властью епископства и развивавшимся внутри Оверстихта в качестве единого территориального комплекса областям Волленхове, Салланд и Твенте с 1458 года стали применять общее название Овериссел (Overissel), которое затем трансформировалось в Оверэйссел. Регулярно действующее сословное представительство (штаты) появилось в Оверэйсселе ещё в XIV веке; в конце 1470-х годов там была выработана первая «конституция», определившая права и привилегии населения городов.
После подписания в ноябре 1527 года договора между Карлом V и епископом Утрехтским Генрихом Баварским Оверэйссел в качестве сеньории в 1528 году перешёл под власть Габсбургов, управлявших им через своих наместников (в 1528-1584 годах являлись также статхаудерами во Фрисландии). Постепенно наряду с богатым городом Девентер роль административных центров сеньории начали играть Зволле и Кампен. В 1549 году Оверэйссел вошёл в состав Бургундского округа империи на правах одной из 17 провинций Нидерландов (смотри Нидерланды исторические). В период Нидерландской революции XVI века одна часть Оверэйссела находилась под властью Генеральных штатов, другая оставалась под властью Испании (в 1626 году она была окончательно отвоёвана республиканской армией статхаудера Фредерика Хендрика). В 1588 году Оверэйссел присоединился к Утрехтской унии 1579 года и вошёл на правах провинции в состав республики Соединённых провинций. C образованием в 1795 году на территории Нидерландов Батавской республики Оверэйссел в 1798 году вместе с частями провинций Гелдерланд, Дренте и Фрисландия был включён в департамент Ауде-Эйссел. В 1801 году при изменении административных границ образован департамент Оверэйссел, но с возникновением Голландского королевства 1806-1810 годов его северо-восточная часть выделена в самостоятельный департамент Дренте. В период аннексии Нидерландов Францией в 1810-1813 годах департамент Оверэйссел был преобразован в департамент Монден-ван-де-Эйссел. С возникновением Нидерландского королевства 1815-1830 годов Оверэйссел - провинция нидерландского государства.