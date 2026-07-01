ОВЕРЭЙССЕЛ

ОВЕРЭЙССЕЛ - сень­о­рия на пра­вах ав­то­ном­ной об­лас­ти в со­ста­ве Ни­дер­лан­дов в 1528-1798 годах, про­вин­ция Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов с 1815 года.

Административный центр - город Звол­ле. Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, тер­ри­то­рия Оверэйссела за­се­ле­на с 3-го тысячелетия до н. э. В пер­вые ве­ка нашей эры на ней про­жи­ва­ли германские пле­ме­на ту­бан­тов и др. С VIII века в со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, с IX века - Ло­та­рин­гии, за­тем Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В конце VIII века на­ча­лось об­ра­ще­ние на­се­ле­ния Оверэйссела в хри­сти­ан­ст­во. За власть над тер­ри­то­ри­ей Оверэйссела со­пер­ни­ча­ли гра­фы Гел­дер­на и епи­ско­пы Ут­рехт­ские. К началу XIII века зем­ли Оверэйссела ста­ли со­став­ной ча­стью Овер­стих­та (Oversticht; название свет­ской час­ти зе­мель, на­хо­див­ших­ся под вла­стью епи­ско­па Ут­рехт­ско­го), вклю­чав­ше­го об­лас­ти Вол­лен­хо­ве, Сал­ланд, Твен­те, Дрен­те и город Гро­нин­ген. По­сле по­ра­же­ния ар­мии епи­ско­па в бит­ве при Ане в 1227 году Гро­нин­ген и Дрен­те обо­со­би­лись от Овер­стих­та. Рас­по­ло­жен­ные на пе­ре­се­че­нии тор­го­вых пу­тей с Рей­на в Северную Гер­ма­нию и из западных Ни­дер­лан­дов в вос­точ­ные го­ро­да Оверэйссела (Хан­дер­вейк, Эл­бург, Де­вен­тер, Звол­ле и осо­бен­но Кам­пен, один из важ­ней­ших уча­ст­ни­ков Ган­зы) в XIII веке бы­ст­ро раз­ви­ва­лись. В XIV веке ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в них по­лу­чи­ло пред­ре­фор­ма­ци­он­ное ду­хов­ное те­че­ние Devotio moderna (пер­вые об­щи­ны воз­ник­ли в Де­вен­те­ре и Кам­пе­не). В от­ли­чие от других нидерландских зе­мель, Овер­стихт фор­маль­но не вхо­дил в XIV-XV веках в со­став Бур­гунд­ско­го гер­цог­ст­ва, од­на­ко влия­ние по­след­не­го на его тер­ри­то­рии (осо­бен­но с 1455 года, по­сле то­го как епи­ско­пом Ут­рехт­ским стал Да­вид Бур­гунд­ский) бы­ло до­воль­но силь­ным. К ос­та­вав­шим­ся под вла­стью епи­скоп­ст­ва и раз­ви­вав­шим­ся внут­ри Овер­стих­та в ка­че­ст­ве еди­но­го тер­ри­то­ри­аль­но­го ком­плек­са об­лас­тям Вол­лен­хо­ве, Сал­ланд и Твен­те с 1458 года ста­ли при­ме­нять об­щее название Ове­рис­сел (Overissel), ко­то­рое за­тем транс­фор­ми­ро­ва­лось в Оверэйссел. Ре­гу­ляр­но дей­ст­вую­щее со­слов­ное пред­ста­ви­тель­ст­во (шта­ты) поя­ви­лось в Оверэйсселе ещё в XIV веке; в конце 1470-х годов там бы­ла вы­ра­бо­та­на пер­вая «кон­сти­ту­ция», оп­ре­де­лив­шая пра­ва и при­ви­ле­гии на­се­ле­ния го­ро­дов.

По­сле под­пи­са­ния в но­ябре 1527 года до­го­во­ра ме­ж­ду Кар­лом V и епи­ско­пом Ут­рехт­ским Ген­ри­хом Ба­вар­ским Оверэйссел в ка­че­ст­ве сень­о­рии в 1528 году пе­ре­шёл под власть Габс­бур­гов, управ­ляв­ших им че­рез сво­их на­ме­ст­ни­ков (в 1528-1584 годах яв­ля­лись так­же стат­хау­де­ра­ми во Фрис­лан­дии). По­сте­пен­но на­ря­ду с бо­га­тым городом Де­вен­тер роль административных цен­тров сень­о­рии на­ча­ли иг­рать Звол­ле и Кам­пен. В 1549 году Оверэйссел во­шёл в со­став Бур­гунд­ско­го округа им­пе­рии на пра­вах од­ной из 17 про­вин­ций Ни­дер­лан­дов (смотри Ни­дер­лан­ды ис­то­ри­че­ские). В пе­ри­од Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века од­на часть Оверэйссела на­хо­ди­лась под вла­стью Ге­не­раль­ных шта­тов, дру­гая ос­та­ва­лась под вла­стью Ис­па­нии (в 1626 году она бы­ла окон­ча­тель­но от­воё­ва­на рес­пуб­ли­кан­ской ар­ми­ей стат­хау­де­ра Фре­де­ри­ка Хен­д­ри­ка). В 1588 году Оверэйссел при­сое­ди­нил­ся к Ут­рехт­ской унии 1579 года и во­шёл на пра­вах про­вин­ции в со­став рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций. C об­ра­зо­ва­ни­ем в 1795 году на тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки Оверэйссел в 1798 году вме­сте с час­тя­ми про­вин­ций Гел­дер­ланд, Дрен­те и Фрис­лан­дия был вклю­чён в департамент Ау­де-Эйс­сел. В 1801 году при из­ме­не­нии административных гра­ниц об­ра­зо­ван департамент Оверэйссел, но с воз­никно­ве­ни­ем Гол­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1806-1810 годов его северо-восточная часть вы­деле­на в са­мо­сто­ятельный департамент Дрен­те. В пе­ри­од ан­нек­сии Ни­дер­лан­дов Фран­ци­ей в 1810-1813 годах департамент Оверэйссел был пре­об­ра­зо­ван в департамент Мон­ден-ван-де-Эйс­сел. С воз­ник­но­ве­ни­ем Ни­дер­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1815-1830 годов Оверэйссел - про­вин­ция ни­дерландского го­су­дар­ст­ва.

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