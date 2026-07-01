ОВЬЕДО
ОВЬЕДО - город на севере Испании, центр автономного сообщества (области) Астурия и провинции Астурия.
Население 231,8 тысяч человек (2013; второй по числу жителей город Астурии после Хихона). Расположен между реками Налон и Нора. Через город проходят важные национальные автомагистрали: широтная Кантабрийская на севере (Ирун - Бильбао - Сантандер - Овьедо - Ла-Корунья) и меридиональная «Серебряный путь» (Хихон - Овьедо - Леон - Саламанка - Пласенсия - Касерес - Мерида - Севилья). Железнодорожное сообщение с крупными городами страны (в Овьедо - 2 железнодорожных вокзала). Международный аэропорт Астурии (в Сантьяго-дель-Монте, в 47 км к северу от Овьедо).
Основан в 761 году монахами, заложившими на месте оставленного римского поселения обитель в честь Святого мученика Викентия Сарагосского. В правление короля Альфонсо II Овьедо стал столицей Астурии и епископской резиденцией. В начале X века, с переносом столицы в город Леон, развивался преимущественно как религиозный центр (в городе хранились мощи многих местных святых, а также святыни, привезённые из Иерусалима), в том числе как место остановки паломников, направлявшихся к гробу Иакова Зеведеева в город Сантьяго-де-Компостела. С 1388 года главный город принципата Астурия. В 1521 году сильно пострадал от пожара, после чего в значительной степени перестроен. В 1598-1599 годах обезлюдел вследствие эпидемии чумы. Во время Испанской революции 1808-1814 годов (смотри Испанские революции XIX века) овьедская хунта одной из первых выступила против французских оккупантов, в 1808-1809 годах город безуспешно осаждали войска Наполеона I Бонапарта. В XIX веке Овьедо приобрёл большое экономическое значение в связи с разработкой Астурийского угольного бассейна. В период Испанской революции 1931-1939 годов (в октябре 1934 года) один из центров антиправительственного вооруженного восстания, в результате 10-дневных боёв был сильно разрушен, пострадали многие памятники архитектуры и религиозные святыни. В октябре 1936 года захвачен франкистами. С 1982 года центр автономного сообщества (области) Астурия.
Наибольшую ценность представляют сохранившиеся постройки эпохи астурийских королей IX века - базиликальные в плане церкви (перекрытые сводами, с колоннами в интерьере, украшенные богатым декором, сочетающим в себе вестготские и арабские элементы; они предвосхищают новшества романской архитектуры), а также гидротехническое сооружение Ла-Фонкалада. Среди церквей - Камара-Санта (ныне в южном трансепте собора; построена в начале IX века, перестроена в XII веке, разрушена в 1934 году; ныне частично восстановлена; фигуры апостолов - XII век; крест Лос-Анхелес, филигрань, драгоценные камни, начало IX века) с капеллой Сан-Мигель в крипте (XII-XIII века), Сан-Хулиан-де-лос-Прадос (или Сантульяно; около 830 года), Сан-Тирсо (основана в IX веке, восстановлена после пожара в 1521 году). В центре Старого города – собор Сан-Сальвадор в стиле пламенеющей готики (1388–1587; юж. башня с ренессансным завершением – 1539), готич. клуатр (14 в.) и зал капитула (13–14 вв.; в архиве – консульский диптих из слоновой кости, 539), в интерьере собора - капеллы в стиле барокко (XVII-XVIII века; в том числе капелла Нуэстра-Сеньора-дель-Рей-Касто - пантеон астурийских королей) и ретабло (XVI век). От старой постройки, основанной в 765 году, сохранились следы Башни Спасителя (перестроена в XII веке). Вокруг собора располагаются церкви: романская Санта-Мария-де-ла-Вега (XII век), однонефная Санто-Доминго (конец XVI века, архитектор Х. де Сереседо), Сан-Исидоро (1578-1681) с прямоугольной башней, церковь монастыря Сан-Пелайо (XVI век, с 3-частным порталом XVII-XVIII веков, архитектор П. Мартинес), церковь монастыря Сан-Висенте (Святого Викентия; после 1493 года, клуатр около 1550 года, архитектор Х. де Бадахос Младший). В центре города - большой парк Сан-Франсиско (1846; площадь свыше 9 га). Ратуша (конец XVIII века), Провинциальный странноприимный дом (1752-1777, архитектор В. Родригес), здание Университета (1598-1604, архитекторы Г. де Гуэмес Бракамонте и Х. де Риберо Рада). Исторический центр города окружён обширными современными районами. Среди построек 1-й половины XX века (преимущественно к юго-западу от парка Сан-Франсиско) - здания телефонной станции, Совета провинции, церковь Сан-Хуан-эль-Реаль. Во 2-й половине XX века возведены жилые массивы в русле модернизма (конец 1950-х - 1960-е годы; архитектор И. Альварес Кастелао и др.), корпуса Университета Овьедо (здание естественно-научного факультета, 1965; медицинского факультета, 1972, и др.; все - архитектор Альварес Кастелао). Среди сооружений конца XX - начала XXI веков - концертный зал и Конгресс-центр «Аудитория принца Фелипе» в стиле постмодернизма (1999, архитектор Р. Бека) и Дворец выставок и конгрессов (2011, архитектор С. Калатрава). В окрестностях Овьедо - церкви Санта-Мария-де-Наранко (около 850 года, бывший дворцовый зал, превращённый в храм между 905 и 1065 годами, портал XIII века), Сан-Мигель-де-Лильо (около 848 года, апсида XVII века), Санта-Кристина-де- Лена (IX век). Исторические памятники Овьедо и Астурии включены в список Всемирного наследия.
Университет Овьедо (основан в 1608 году). Музеи: археологический Астурии (основан в 1944 году, открыт в 1952 году; коллекции древностей, керамики и др.), художественный (1980, во дворце Веларде; испанская, итальянская и фламандская живопись и скульптура), собора (1985). Театры: «Кампоамор» (1892; оперный и драматический). Филармония (1944). Филармонический оркестр (1999). Симфонический оркестр Астурии (1991).
Футбольный клуб «Реал Овьедо» (основан в 1926 году) провёл 38 сезонов в Примере (высшем дивизионе Испании); лучший результат - 3-е место (1935, 1936, 1963). Принимает соперников на стадионе «Карлос Тартьере» (20 тысяч мест).
Основа экономики - сфера услуг, главным образом торговля, административные функции, туристический бизнес, образование. Преобладают малые предприятия (в пределах индустриальных полигонов Феррерос и Сан-Клаудио) пищевой, деревообрабатывающей (в том числе производство строительных и отделочных материалов, сборной мебели и др.), химической промышленности. Выпуск оборудования для угледобычи; традиционное производство астурийского яблочного сидра.