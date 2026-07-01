ОВЬЕДО

ОВЬЕДО - го­род на се­ве­ре Ис­па­нии, центр ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва (об­лас­ти) Ас­ту­рия и провинции Ас­ту­рия.

Население 231,8 тысяч человек (2013; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род Ас­ту­рии по­сле Хи­хо­на). Рас­по­ло­жен ме­ж­ду ре­ка­ми На­лон и Но­ра. Че­рез го­род про­хо­дят важ­ные национальные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли: ши­рот­ная Кан­таб­рий­ская на се­ве­ре (Ирун - Биль­бао - Сан­тан­дер - Овь­е­до - Ла-Ко­ру­нья) и ме­ри­дио­наль­ная «Се­реб­ря­ный путь» (Хи­хон - Овь­е­до - Ле­он - Са­ла­ман­ка - Пла­сен­сия - Ка­се­рес - Ме­ри­да - Се­вилья). Железнодорожное со­об­ще­ние с круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны (в Овьедо - 2 железнодорожных во­кза­ла). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ас­ту­рии (в Сан­тья­го-дель-Мон­те, в 47 км к се­ве­ру от Овьедо).

Ос­но­ван в 761 году мо­на­ха­ми, за­ло­жив­ши­ми на мес­те ос­тав­лен­но­го римского по­се­ле­ния оби­тель в честь Святого мученика Ви­кен­тия Са­ра­гос­ско­го. В прав­ле­ние ко­ро­ля Аль­фон­со II Овьедо стал сто­ли­цей Ас­ту­рии и епи­скоп­ской ре­зи­ден­ци­ей. В начале X века, с пе­ре­но­сом сто­ли­цы в город Ле­он, раз­ви­вал­ся пре­имущественно как ре­лигиозный центр (в го­ро­де хра­ни­лись мо­щи многих ме­ст­ных свя­тых, а так­же свя­ты­ни, при­ве­зён­ные из Ие­ру­са­ли­ма), в том числе как ме­сто ос­та­нов­ки па­лом­ни­ков, на­прав­ляв­ших­ся к гро­бу Иа­ко­ва Зе­ве­дее­ва в город Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла. С 1388 года главный го­род прин­ци­па­та Ас­ту­рия. В 1521 году силь­но по­стра­дал от по­жа­ра, по­сле че­го в зна­чительной сте­пе­ни пе­ре­стро­ен. В 1598-1599 годах обез­лю­дел вслед­ст­вие эпи­де­мии чу­мы. Во вре­мя Испанской ре­во­лю­ции 1808-1814 годов (смотри Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века) овь­ед­ская хун­та од­ной из пер­вых вы­сту­пи­ла про­тив французских ок­ку­пан­тов, в 1808-1809 годах го­род без­ус­пеш­но оса­ж­да­ли вой­ска На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та . В XIX веке Овьедо при­об­рёл боль­шое эко­но­мическое зна­че­ние в свя­зи с раз­ра­бот­кой Ас­ту­рий­ско­го уголь­но­го бас­сей­на. В пе­ри­од Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов (в октябре 1934 года) один из цен­тров ан­ти­пра­ви­тель­ственного воо­руженного вос­ста­ния, в ре­зуль­та­те 10-днев­ных бо­ёв был силь­но раз­ру­шен, по­стра­да­ли многие па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры и ре­лигиозные свя­ты­ни. В октябре 1936 года за­хва­чен фран­ки­ста­ми. С 1982 года центр ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва (об­ла­сти) Ас­ту­рия.

Наи­боль­шую цен­ность пред­став­ля­ют со­хра­нив­шие­ся по­строй­ки эпо­хи ас­ту­рий­ских ко­ро­лей IX века - ба­зи­ли­каль­ные в пла­не церк­ви (пе­ре­кры­тые сво­да­ми, с ко­лон­на­ми в ин­терь­е­ре, ук­ра­шен­ные бо­га­тым де­ко­ром, со­че­таю­щим в се­бе вест­гот­ские и арабские эле­мен­ты; они пред­вос­хи­ща­ют нов­ше­ст­ва ро­ман­ской ар­хи­тек­ту­ры), а так­же гид­ро­тех­ническое со­ору­же­ние Ла-Фон­ка­ла­да. Сре­ди церк­вей - Ка­ма­ра-Сан­та (ны­не в южном тран­сеп­те со­бо­ра; по­строе­на в начале IX века, пе­ре­строе­на в XII веке, раз­ру­ше­на в 1934 году; ны­не час­тич­но вос­ста­нов­ле­на; фи­гу­ры апо­сто­лов - XII век; крест Лос-Ан­хе­лес, фи­ли­грань, дра­го­цен­ные кам­ни, начало IX века) с ка­пел­лой Сан-Ми­гель в крип­те (XII-XIII века), Сан-Ху­ли­ан-де-лос-Пра­дос (или Сан­туль­я­но; около 830 года), Сан-Тир­со (ос­но­ва­на в IX веке, вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ра в 1521 году). В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да – со­бор Сан-Саль­ва­дор в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки (1388–1587; юж. баш­ня с ре­нес­санс­ным за­вер­ше­ни­ем – 1539), го­тич. клу­атр (14 в.) и зал ка­пи­ту­ла (13–14 вв.; в ар­хи­ве – кон­суль­ский дип­тих из сло­но­вой кос­ти, 539), в ин­терь­е­ре со­бо­ра - ка­пел­лы в сти­ле ба­рок­ко (XVII-XVIII века; в том числе ка­пел­ла Ну­эст­ра-Се­ньо­ра-дель-Рей-Кас­то - пан­те­он ас­ту­рий­ских ко­ро­лей) и ре­таб­ло (XVI век). От ста­рой по­строй­ки, ос­но­ван­ной в 765 году, со­хра­ни­лись сле­ды Баш­ни Спа­си­те­ля (пе­ре­строе­на в XII веке). Во­круг со­бо­ра рас­по­ла­га­ют­ся церк­ви: ро­ман­ская Сан­та-Ма­рия-де-ла-Ве­га (XII век), од­но­не­фная Сан­то-До­мин­го (конец XVI века, архитектор Х. де Се­ре­се­до), Сан-Иси­до­ро (1578-1681) с пря­мо­уголь­ной баш­ней, цер­ковь монастыря Сан-Пе­лайо (XVI век, с 3-ча­ст­ным пор­та­лом XVII-XVIII веков, архитектор П. Мар­ти­нес), цер­ковь монастыря Сан-Ви­сен­те (Святого Ви­кен­тия; по­сле 1493 года, клу­атр около 1550 года, архитектор Х. де Ба­да­хос Млад­ший). В цен­тре го­ро­да - боль­шой парк Сан-Фран­си­ско (1846; площадь свыше 9 га). Ра­ту­ша (конец XVIII века), Про­винциальный стран­но­при­им­ный дом (1752-1777, архитектор В. Род­ри­гес), зда­ние Университета (1598-1604, ар­хи­тек­то­ры Г. де Гу­эмес Бра­ка­мон­те и Х. де Ри­бе­ро Ра­да). Ис­то­рический центр го­ро­да ок­ру­жён об­шир­ны­ми современными рай­она­ми. Сре­ди по­стро­ек 1-й половины XX века (пре­имущественно к юго-за­па­ду от пар­ка Сан-Фран­сиско) - зда­ния те­ле­фон­ной стан­ции, Со­ве­та про­вин­ции, церковь Сан-Ху­ан-эль-Ре­аль. Во 2-й половине XX века воз­ве­де­ны жи­лые мас­си­вы в рус­ле мо­дер­низ­ма (конец 1950-х - 1960-е годы; архитектор И. Аль­ва­рес Кас­те­лао и др.), кор­пу­са Университета Овьедо (зда­ние ес­те­ст­вен­но-на­учного факультета, 1965; медицинского факультета, 1972, и др.; все - архитектор Аль­ва­рес Кас­те­лао). Сре­ди со­ору­же­ний конца XX - начала XXI веков - кон­церт­ный зал и Кон­гресс-центр «Ау­ди­то­рия прин­ца Фе­ли­пе» в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1999, архитектор Р. Бе­ка) и Дво­рец вы­ста­вок и кон­грес­сов (2011, архитектор С. Ка­ла­тра­ва). В ок­ре­ст­но­стях Овьедо - церк­ви Сан­та-Ма­рия-де-На­ран­ко (около 850 года, бывший двор­цо­вый зал, пре­вра­щён­ный в храм ме­ж­ду 905 и 1065 годами, пор­тал XIII века), Сан-Ми­гель-де-Ли­льо (около 848 года, ап­си­да XVII века), Сан­та-Кри­сти­на-де- Ле­на (IX век). Ис­то­рические па­мят­ни­ки Овьедо и Ас­ту­рии вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Университет Овьедо (ос­но­ван в 1608 году). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­чес­кий Ас­ту­рии (ос­но­ван в 1944 году, от­крыт в 1952 году; кол­лек­ции древ­но­стей, ке­ра­ми­ки и др.), ху­до­жест­вен­ный (1980, во двор­це Ве­лар­де; испанская, итальянская и фла­манд­ская жи­во­пись и скульп­ту­ра), со­бо­ра (1985). Те­ат­ры: «Кам­поа­мор» (1892; опер­ный и дра­ма­тический). Фи­лар­мо­ния (1944). Фи­лар­мо­нический ор­кестр (1999). Сим­фо­нический ор­кестр Ас­ту­рии (1991).

Фут­боль­ный клуб «Ре­ал Овь­е­до» (ос­но­ван в 1926 году) про­вёл 38 се­зо­нов в При­ме­ре (выс­шем ди­ви­зио­не Ис­па­нии); луч­ший ре­зуль­тат - 3-е ме­сто (1935, 1936, 1963). При­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Кар­лос Тар­ть­е­ре» (20 тысяч мест).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, главным образом тор­гов­ля, административные функ­ции, ту­ри­стический биз­нес, об­ра­зо­ва­ние. Пре­об­ла­да­ют ма­лые пред­при­ятия (в пре­де­лах ин­ду­ст­ри­аль­ных по­ли­го­нов Фер­ре­рос и Сан-Клау­дио) пи­ще­вой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (в том числе производство строи­тель­ных и от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов, сбор­ной ме­бе­ли и др.), хи­мической промышленности. Вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для уг­ле­до­бы­чи; тра­диционное производство ас­ту­рий­ско­го яб­лоч­но­го сид­ра.

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