ОВЧИННИКОВ ПАВЕЛ АКИМОВИЧ

Предприниматель, ювелир и основатель национальной ювелирной школы. Почетный гражданин Москвы, гласный Московской городской думы, член Биржевого комитета и Купеческой управы.

Павел Акимович Овчинников родился 25 марта 1830 года в селе Отрадном Московской губернии. Имел крестьянское происхождение - был крепостным князя Д. Волконского.

Именно Волконский обнаружил в мальчике немалые способности к рисованию и решил отправить его на обучение в Москву. Однако там Павел поступил не в художественную школу, а в мастерскую золотых и серебряных изделий, принадлежавшую его брату. Там он и провел 6 лет, служа подмастерьем у брата.

В 1850 году Павел Овчинников женился и получил в качестве приданого за женой 1000 рублей. Так он решил начать самостоятельное дело, и уже в 1851 году открыл собственную мастерскую, вскоре преобразованную в фабрику.

К этому времени брат Овчинникова из-за проблем со здоровьем больше не мог управлять делами своей мастерской и передал их Павлу, который очень скоро сумел значительно увеличить размах производства и, следовательно, повысить доходность. Достаточно сказать, что в 1853 году годовой оборот доходил до 250 тысяч рублей, а в 1854 году - до 1,5 миллиона. Со временем доходы только росли, увеличивалось и количество рабочих. В 1854 году их численность на фабрике Овчинникова составляла 400 человек, в 1855 году - 600.

Известность фабрики П.А. Овчинникова увеличивалась настолько быстро, что уже в 1865 году на Московской международной выставке он был удостоен звания придворного поставщика (от цесаревича Александра Александровича). Тогда же он получил в награду большого орла и золотую медаль. Впоследствии за свои работы П.А. Овчинников и его фабрика были награждены 5 российскими орденами, а также орденами австрийского, бельгийского и французского правительств. Помимо этого Овчинников был удостоен звания мануфактур-советника.

В ювелирном производстве Павел Акимович всегда стремился следовать традиционным русским художественным канонам, и в то же время создавать современные изделия, отвечающие потребностям и предпочтениям общества. Он активно сотрудничал с известными художниками. В частности, к работе подключались А. Жуковский, Е. Лансере, Г. Гартман. Все это вместе привело к настоящему расцвету эмальерного искусства в России.

Продукция фабрики Овчинникова отличалась и разнообразием. На ней производились предметы быта, посуда, различные письменные приборы, альбомы, ларцы и шкатулки, портсигары. Кроме того, изготавливали и различные религиозные предметы: потиры, складни, оклады для богослужебных книг и икон. В настоящее время многие предметы хранятся в Государственном Историческом музее Москвы и в коллекциях европейских королевских домов.

Павел Овчинников был также озабочен вопросом о продолжении развития ювелирной техники и после него. Для распространения знаний и умений в ювелирном деле в 1870-е годы он открыл при фабрике школу для обучения будущих мастеров серебряных и золотых дел, рассчитанную на 130 человек. Это начинание также имело успех и признание: на выставке 1882 года школа была награждена серебряной медалью.

В отчете Всероссийской выставки, проходившей в 1882 году, говорилось: “имя г. Овчинникова известно чуть ли не всей России. Известность эта приобретена им самим, его личной энергией, его трудом и дарованием”.

Павел Овчинником скончался 7 апреля 1888 года. Его дело продолжили сыновья Михаил, Александр, Павел и Николай.

Фирма, основанная Овчинниковым, прекратила существовать в 1917 году.