КЭРОЛ

КЭРОЛ - английская рождественская песня.

Наи­бо­лее ве­ро­ят­ный про­тотип - ка­ро­ла (carole), од­но­го­лос­ная французская тан­це­валь­ная пес­ня XII-XIV веков. Са­мые ран­ние кэролы с музыкальной но­та­ци­ей из­ве­ст­ны с XV века (все­го около 130; пол­но­стью из­да­ны Дж. Сти­вен­сом в се­рии «Musica britannica», в то­мах 4 и 36). Это раз­ви­тые мно­го­го­лос­ные ком­по­зи­ции на английский и латинский тек­сты (в том числе сме­шан­ные) без при­зна­ков тан­це­валь­но­сти, ко­то­рые пе­лись пред­по­ло­жи­тель­но во вре­мя куль­то­вых про­цес­сий.

Со 2-й половины XVII века сло­вом «кэрол» ста­ли на­зы­вать ано­ним­ные («на­род­ные») бал­ла­ды на ро­ж­де­ст­вен­ские тек­сты в стро­фи­че­ской фор­ме. В XVIII - начале XIX веков та­кие кэролы ис­пол­ня­лись сель­ски­ми хо­ра­ми на Ро­ж­де­ст­во и бы­ли по­хо­жи на псал­мы и еван­гель­ские гим­ны, ко­то­рые пе­лись в другое вре­мя го­да. В XX веке в свя­зи с иде­ей воз­ро­ж­де­ния английского фольк­ло­ра поя­ви­лись многие ав­тор­ские кэролы [все­мир­ную из­вест­ность при­об­рёл цикл «Ро­ж­де­ст­вен­ские пес­ни» («Ceremony of Carols») Б. Брит­те­на], а сам жанр ста­ли по­ни­мать в рас­ши­ри­тель­ном смыс­ле, как ана­лог французского ноэ­ля и немецкой ро­ж­де­ст­вен­ской пес­ни (Weihnachtslied).

Издания:

Christmas carols new and old / Ed. by J. Stainer. L.; N. Y., 1895;

The Oxford book of carols / Ed. by P. Dearmer, R. Vaughan Wil­liams, M. Shaw. 32nd ed. L., 1983;

The New Oxford book of carols / Ed. by H. Keyte, A. Par­rott. Oxf., 1998.