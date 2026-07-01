ОУЛУ

ОУЛУ (Улеоборг) (фин. Oulu, швед. Uleåborg) - город на северо-западе Финляндии , административный центр области Северная Остроботния.

Население 192,7 тысяч человек (2013, с пригородами свыше 200 тысяч человек), пятый по числу жителей город страны. Расположен в устье реки Оулуйоки, на берегу Ботнического залива Балтийского моря. Важный транспортный узел: железнодорожное и автомобильное сообщение с крупнейшими городами Финляндии; через Оулу проходят трансъевропейские автомагистрали, связывающие Оулу со Швецией и Норвегией , странами Центральной и Восточной Европы. Морской порт. Международный аэропорт (в 10 км к юго-западу от Оулу; около 1 миллиона пассажиров в 2012, 2-е место в стране после аэропорта Хельсинки ).

Основан шведами в 1375 году как крепость Улеоборг (Uleåborg), стал опорным пунктом в провинции Эстерботния. В русских источниках упоминается как Новый городок на реке Овла (Оулу). В 1377 году его окрестности разорены новгородскими войсками, но крепость взята не была. Вплоть до подписания Тявзинского мира 1595 года юридически признавался (договоры 1473, 1482 годов и другие) новгородским владением. В 1531 году получил торговые привилегии от Густава I Вазы . В 1590 году в дельте реки Оулу, на озере Оулунсаари, под руководством П. Багге возведён новый замок (разрушен ударом молнии в 1793 году). В 1605 году по приказу шведкогос короля Карла IX напротив него, на берегу, заложено новое поселение (считается датой основания Оулу), в 1610 году получившее права города. В 1652 году пострадал от пожара. Во время Северной войны 1700-1721 годов сожжён российскими войсками (1715). С 1760-х годах развивался как центр торговли дёгтем. В 1776-1809 годах центр лена Улеоборг в составе Швеции. С 1809 года в составе Российской империи, в 1811-1917 годах центр Улеаборгской губернии. В 1822 году пострадал от крупного пожара. Во время Крымской войны 1853-1856 годов взят британскими войсками (1854). В 1886 году соединён железной дорогой с Гельсингфорсом (ныне Хельсинки). К конце XIX века население Оулу превысило 15 тысяч человек, в городе имелись металлургические и текстильные заводы. Во время 1-й мировой войны один из центров движения так называемый егерей, выступавших за отделение от Российской империи. С 1917 года в составе Финляндии, центр ляни Оулу (до административной реформы 2010 года). В период советско- финляндской войны 1939-1940 годов дважды подвергался бомбардировкам. Во время 2-й мировой войны в Оулу размещался германский гарнизон (до 1944 года). Во 2-й половине XX века активно развивался как промышленный (лесозаготовки, электроэнергетика, лесохимическая и химическая промышленность) и образовательный центр, расширялся за счёт близлежащих территорий. С конца XX века получило развитие производство, связанное с высокими технологиями.

Среди архитектурных памятников: кафедральный собор (1777, реконструирован в XIX веке в стиле классицизма); Ратуша в стиле позднего классицизма (1887, вблизи расположен символ города - скульптура «Течение времени», отражающая 400-летнюю историю Оулу).

Оулу - один из крупнейших научно-образовательных и культурных центров Финляндии. Научно-исследовательский институт Университетского госпиталя. Университет Оулу (основан в 1958 годк, включает Открытый университет Оулу, летний Университет Северной Остроботнии), Городской университет прикладных наук (1992). Музеи: Северной Остроботнии (1896, официальный статус музея с 1969 года; историко-краеведческий), Музей под открытым небом Туркансаари (1922; представлены около 50 зданий и сооружений XVIII-XIX веков, в том числе деревянные строения, характерные для Северной Финляндии), «Дом моряка» (1983, в здании 1737 года; исторический), изобразительных искусств (1986, в здании кожевенной фабрики, 1921, архитектор Б. Федерлей; реконструкция 1988-1990 годов, архитектор Й. Теппо), Музей-лесопилка Патениеми (1989), музеи ретроавтомобилей, зоологический, геологический. Интерактивный научно-познавательный центр «Тиетомаа» («Страна знаний»; 1988; один из крупнейших в Скандинавии, включает планетарий). Городской театр (1931). Городской симфонический оркестр (1937). Культурный центр Валве. Ботанический сад (комплекс тематических парков; коллекция оранжерейных тропических растений).

Хоккейный клуб «Керкет» - 5-кратный чемпион Финляндии (1981, 2004, 2005, 2007, 2008 годы); принимает соперников на «Оулун Энергиа Арене» (6,6 тысяч мест). Неоднократными чемпионами страны по хоккею с мячом были клубы «Оулун Луйстинсеура» (15 раз) и «Оулун Паллосеура» (7 раз). В 2001 году проводился чемпионат мира по хоккею с мячом. С 1989 года в мае проводится традиционный марафон.

В начале 2010-х годов в городском хозяйстве доминирует сфера услуг (занято около 75% работающих, в том числе в административном секторе свыше 15%, торговле около 14%, строительном бизнесе свыше 7%, здравоохранении около 7%, образовании свыше 5%, транспорте и логистике около 5%). Крупнейшие работодатели Оулу - городская администрация (с 2010 года здесь также располагается Агентство регионального управления Северной Финляндии), госпиталь Северной Остроботнии и Университет Оулу. Перспективы развития экономики города тесно связаны с разработкой и внедрением новых и новейших технологий: информационных, телекоммуникационных (в том числе для мобильных устройств, планшетных компьютеров и другого), медийных (видеоконференции, 3D-интернет, 3D-компьютерные игры и другое), биотехнологий, технологий в сфере охраны окружающей среды и здоровья человека. Профильные предприятия (всего около 1000, представлены крупные финские, американские, японские и другие компании) действуют в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими учреждениями и вузами Оулу. Созданы научно-деловые парки «Technopolis» (1982, один из первых в Скандинавии; основная специализация - информационные технологии), «Medipolis» (2001, фармацевтические технологии), научно-технологический центр «Micropolis Ii» (строительство завершено в 1999 году, экологические технологии), государственный междисциплинарный научно-консультативный центр. Лидирующие позиции в розничной и оптовой торговле занимают компании «Kesko», «S Group». Активно развивается сектор логистических услуг (главным образом на базе морского порта; грузооборот свыше 3,5 миллионов тонн в год в начале 2010-х годов, к 2020 году планируется увеличить вдвое; в 2010 году начата реконструкция портовой территории), растёт значимость финансовых (в том числе инвестиционных), консультационных услуг, услуг в области промышленного дизайна («WSP Finland»). Важное значение придаётся увеличению притока туристов в Оулу; в планах - превращение города в один из главных центров международного туризма (семейного, культурно-познавательного и спортивно-оздоровительного, делового) в Северной Финляндии.

В обрабатывающей промышленности сохраняется значение традиционных отраслей - деревообрабатывающей (предприятие компании «Honkamajat Finland» - производство готовых домов из бруса), целлюлозно-бумажной (завод компании «Stora Enso»), химической и лесохимической (среди предприятий - заводы компаний «Kemira» - промышленные химические реагенты и катализаторы, в том числе для целлюлозно-бумажного производства; «Pinifer» - различные смазочные материалы). Металлообработка представлена предприятиями компаний «SteelDone Group» (разработка и выпуск компонентов из высококачественной стали для нефте- и газодобывающих установок), «Betamet» (разработка, производство и установка металлоконструкций), «Nestor Cables» (производство специальных кабелей, в том числе для телекоммуникационных сетей).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)