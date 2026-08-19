ОУКШОТТ МАЙКЛ

ОУКШОТТ МАЙКЛ - ританский философ, политолог и историк.

В 1923 году окончил колледж Гонвилл-энд-Киз при Кембриджском университете , в 1925-1940, 1945-1949 годах там же преподавал историю. В 1940-1945 годах в действующей армии, участник 2-й мировой войны . В 1948-1954 годах редактор «Cambridge Journal». В 1951-1968 годах профессор государственного управления, заведующий кафедрой политологии Лондонской школы экономики и политических наук.

Становление политической философии Оукшотта проходило под влиянием бихевиоризма и послевоенных дискуссий о будущем политических систем в Европе. Оукшотт стремился выявить общие для различных идеологий базовые понятия, исследовать основания для их различения и выстроить консенсусную равнодействующую. Оукшотт подверг критике классическую картезианскую модель рациональности (смотри Картезианство), трактующую деятельность как осуществляемый «субъектом» процесс приложения «знания» к «объекту». Оукшотт считал, что любая деятельность, в том числе познавательная, функционирует как традиция, в которой субъект и объект познания неразделимы, причём ни одному из видов человеческой деятельности не может быть отказано в рациональности. В основе политической философии Оукшотта лежит введённое им понятие «беседа» («conversation»), позволяющее, по его мнению, каждому локальному политическому дискурсу обретать своё место и удерживать противоположные позиции в диалоге. Претензию на обладание исключительным знанием об оптимальных путях развития, нашедшую выражение в классической рационалистической утопии, Оукшотт считал самообманом или злым умыслом. Попытка осуществления такого проекта неизбежно приводит к распаду общества, для восстановления единства которого потребуется прибегнуть к насилию.

Оукшотт проанализировал две модели политической организации общества: ассоциацию предпринимателей, для которой характерно господство социальной инженерии и наличие чётко сформулированных общезначимых целей, и ассоциацию граждан, управляемую преимущественно нормами права и добивающуюся реализации максимально доступной свободы индивидов и групп. Отдавая предпочтение ассоциации граждан, Оукшотт отмечал, что представительная демократия, как и все политические системы, не свободна от существенных недостатков. Среди них он выделял репрессивность и тотальную идеологизацию политического пространства, олигархические тенденции, утопизм, господство методов социальной инженерии и прогрессистской интерпретации истории, превалирование «антииндивидов» - обезличенных и превращённых в «винтики социальной машины» граждан, утративших представление о свободе.

Политико-идеологическая принадлежность Оукшотта - предмет дискуссий: его считают выразителем идей и консерватизма , и неолиберализма, и сторонником либертаризма . Признание в современной науке получил взгляд Оукшотта на историю, которую он понимал как изучение явлений и процессов прошлого по самым различным следам, оставленным во всех слоях культуры. Для Оукшотта характерно внимание к реконструкции контекста в целях интерпретации исторических событий, интерес к фактам повседневной жизни людей и стремление противостоять идеологически обусловленным фальсификациям.

В 1999 году основана Ассоциация Оукшотта (зарегистрирована в США, учредительная конференция прошла в 2001 году в Лондоне), которая исследует и популяризирует творческое наследие Оукшотта, издаёт его неопубликованные работы.