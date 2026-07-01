ОТВОДЫ

ОТВОДЫ - в судебном процессе, события и отношения, исключающие возможность обладать тем или иным процессуальным статусом в судопроизводстве по конкретному делу.

Цель института Отводов - обеспечить беспристрастность судопроизводства, устранить сомнения в личной заинтересованности участников процесса, могущей повлиять на исход дела. Основания Отводов, круг участников процесса, подлежащих Отводам, и его порядок предусмотрены гражданско-процессуальным, арбитражным, административно-процессуальным и уголовно-процессуальным законодательством (ГПК, АПК, КоАП, УПК).

В гражданском судопроизводстве подлежат отводу судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик. В арбитражном судопроизводстве - судья, помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик. В уголовном судопроизводстве - судья, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. В административном судопроизводстве Отводу подлежит судья, а также лицо, поддерживающее обвинение.

Во всех видах судопроизводства признаётся недопустимым повторное участие судьи в рассмотрении дела как в качестве судьи, так и в др. процессуальном статусе.

Основанием Отвода для участников процесса, подпадающих под действие этого института, является наличие родственных связей с другим участником процесса, а также наличие обстоятельств, позволяющих предполагать их прямую или косвенную личную заинтересованность в исходе дела. Помимо общих оснований, существуют и такие, которые свойственны отдельным видам судопроизводства.

Так, в арбитражном судопроизводстве судья подлежит Отводу, если он находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя, а также если он делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела. В гражданском и арбитражном судопроизводстве этот вопрос разрешается судом. В уголовном судопроизводстве аналогично решается вопрос в судебных стадиях, а на предварительном расследовании в отношении прокурора - вышестоящим прокурором, в отношении следователя - руководителем следственного органа, в отношении дознавателя - прокурором.

В уголовном судопроизводстве защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика подлежат отводу, если ранее они были участниками процесса по данному делу на стороне обвинения, являются родственниками судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, а также лица, интересы которого противоречат интересам защищаемого или представляемого участника процесса.

Основанием Отвода эксперта или специалиста может быть, наряду с другими обстоятельствами, сомнение в его компетентности.

При наличии оснований для Отвода судья, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод.

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