ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ - особый вид социальной ответственности; обеспечиваемая в конечном счёте государством обязанность по соблюдению и исполнению норм права , реализующаяся в правомерном или неправомерном поведении участника правоотношения.

В первом случае одобряемая и поощряемая государством, а во втором случае влекущая для него неблагоприятные последствия (наказание, ограничения прав личного или имущественного характера и другое). Обладает специфическими признаками, которые выделяют её из других видов ответственности: её основание - правовая норма (если нет соответствующих норм об Ответственности юридической, нет и такого вида ответственности), ей присуща формальная определённость (выражена в чётких правовых правилах), она детализирована (а не является общим положением о возможной ответственности), имеет общеобязательный характер, обеспечивается принуждением, убеждением или поощрением со стороны публичной власти.

Обычно различают два вида Ответственности юридической: позитивную (или добровольную) и негативную (государственно-принудительную, или охранительную) ответственность. Оба вида находят своё выражение в юридически значимых последствиях поведения (одобрение, вплоть до государственных наград, при проявлении высокого чувства ответственности и, наоборот, осуждение при правонарушении), оба служат единым целям (обеспечение правомерного поведения), имеют одинаковые предпосылки (свобода воли или необходимость при осуществлении деяния), предусмотрены правовой нормой, тем или иным способом обеспечиваются государством, ведут к преобразованию правовой нормы в реальное поведение участников правоотношения. Вместе с тем есть различия. Позитивная Ответственность юридическая имеет общий характер, её основанием, наряду с законом, служит осознание такой ответственности перед обществом, государством, людьми. Она относится не столько к правонарушителям, сколько ко всем гражданам государства, физическим и юридическим лицам и предопределяет правомерное поведение субъектов любого правоотношения. Государственно-принудительная, охранительная, негативная ответственность относится к правонарушителю в конкретном властеотношении, возникающем в момент совершения правонарушения, и выражается в праве и обязанности соответствующего органа публичной власти (прежде всего государства) осудить правонарушителя и принудить его к претерпеванию неблагоприятных последствий его деяния (вплоть до смертной казни в некоторых государствах). Основанием негативной Ответственности юридической является виновность лица, совершившего деяние.

Принципы Ответственности юридической: законность, справедливость, гуманизм, неотвратимость наступления, целесообразность, индивидуализация ответственности.

В соответствии с профилирующими отраслями права наибольшее распространение получило деление видов Ответственности юридической по отраслевому признаку (смотри Административная ответственность, Гражданско- правовая ответственность, Дисциплинарная ответственность, Уголовная ответственность). Каждый из видов имеет специфическое основание (вид правонарушения), особый порядок реализации, специфические меры принуждения.

Правовой институт Ответственности юридической выполняет свои функции в обществе: регулятивную (создание соответствующих правовых норм, определение стандартов ответственного поведения, совершенствование юридической практики), превентивную (предотвращение правонарушения путём использования правовых и неправовых, например воспитательных, средств), карательную (наказание) и воспитательную функции.

Ответственность международная - особый вид Ответственности юридичской субъектов международного права за нарушения международно-правовых обязательств. Международно-противоправное деяние может представлять собой одно или более действий или бездействий или сочетание их. Факт наличия международно-противоправного деяния обусловливается, во-первых, требованиями обязательства, которое было нарушено, во-вторых, рамочными условиями для такого деяния. Деяние государства должно быть квалифицировано как международно-противоправное, если оно нарушает международно-правовое обязательство даже тогда, когда данное деяние не противоречит внутреннему праву государства, и даже тогда, когда, согласно этому внутреннему праву, государство должно было действовать именно таким образом. Международно-правовая ответственность предусматривает применение к субъектам, совершившим правонарушения, предусмотренные нормами международного права меры принуждения в установленном процессуальном порядке. Принцип ответственности субъекта международного права за международные правонарушения является общепризнанным принципом, носящим императивный характер.

Существуют два вида международно-правовой ответственности - политическая и материальная. Политическая ответственность сопровождается применением принудительных мер в отношении правонарушителя в сочетании с материальной ответственностью. Наиболее распространёнными формами политической ответственности являются реторсия (принудительные действия одного государства, направленные против другого государства, нарушившего интересы первого), репрессалия (правомерные принудительные действия одного государства против другого государства, направленные на восстановление своих прав, нарушенных другим субъектом международного права, при помощи действий, иных, чем угроза силой и применение силы), сатисфакция (предоставление государством-нарушителем удовлетворения пострадавшему государству за ущерб, причинённый его чести и достоинству), ресторация (восстановление нарушителем прежнего состояния какого-либо материального объекта). Кроме того, формой политической ответственности являются приостановление членства или исключение из международной организации, подавление агрессора силой, которое реализуется посредством применения санкций.

Материальная ответственность наступает в случае нарушения субъектом международного права своих международных обязательств, связанных с причинением материального ущерба. Она может быть выражена в форме репарации (возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами, услугами), реституции (восстановление положения, которое существовало до совершения противоправного деяния), субституции (замены неправомерно уничтоженного или повреждённого одного имущества на другое).

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