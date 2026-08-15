ОТТОНОВСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ОТТОНОВСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ - культурный подъём (около 950 - около 1050 годов) на территории Восточно-Франкского королевства и Священной Римской империи в период правления Саксонской династии.

Укрепление государственности, связанное с образованием Священной Римской империи германской нации после длительного кризиса начала X века, сопровождалось расцветом придворной культуры по образцу просвещённого двора Карла I Великого и образованием городских соборных школ, устроенных наподобие монастырских школ «Каролингского возрождения». Общее для всей Европы ожидание конца света в 1000 году проявлялось в Священной Римской империи как в эсхатологических настроениях, так и в развитии имперских амбиций. Для их реализации иск-во «Оттоновского возрождения» обращается к культуре и искусству «Каролингского возрождения», раннехристианского периода и (отчасти) Византии. Термин «возрождение», таким образом, ещё менее соответствует сути явления, чем в случае с «Каролингским ренессансом», поскольку «Оттоновское возрождение» было направлено не столько на возрождение культуры отдалённого прошлого, сколько на продолжение традиции непосредственных предшественников.

Архитектура и изобразительное искусство. В церковной архитектуре «Оттоновского возрождения» сосуществуют несколько типов зданий. Уникальной постройкой, предвосхищающей тип зрелой романской базилики, является крипта Виперта в Кведлинбурге (936), построенная в форме короткой сводчатой базилики с обходом хора и чередованием сильных и слабых опор. Развитие и совершенствование каролингского типа церковного здания можно видеть на примерах церквей Святого Пантелеимона в Кёльне (964-980 годы), Святого Кириака в Гернроде (после 959-965 годов), Святого Михаила в Хильдесхайме (после 1010-1033 годов), которые представляют собой базилики с плоскими стропильными перекрытиями, с двусторонней ориентацией (алтарные апсиды расположены как на восточной, так и на западной стороне) и с вестверком, с чередующимися опорами, квадратными башнями над средокрестием и круглыми или восьмигранными - у ветвей трансептов. Снаружи применяется лишь самый простой декор - так называемый ломбардский (плоская слепая аркада). В интерьере средокрестия отделяют от нефов полосатые арки каролингского типа. В продолжение раннехристианской традиции тонкостенной базилики на колоннах возводятся церкви на острове Райхенау на Боденском озере: Святого Георгия в Оберцелле (заложена около 900 года, завершена к 1000 году), Святых Марии и Марка в Миттельцелле (до 1048 года) и Святых Петра и Павла в Нидерцелле (середина XI века); о каролингском наследии в них напоминают лишь двойная ориентация и невысокие башни над средокрестием. Наконец, ряд построек сформировался под влиянием дворцовой императорской капеллы Карла Великого в Ахене: её упрощённую копию представляет собой капелла в Оттмарсхейме (1049), частичную цитату - хор монастырской церкви Троицы в Эссене (1039-1058 годы). После женитьбы императора Оттона II на византийской царевне Феофано в архитектуру проникают византиские влияния - редкий пример полностью сводчатой базилики на колоннах представляет собой капелла Святого Варфоломея в Падерборне (1017), построенная византийскими мастерами. Архитектура «Оттоновского возрождения» сосуществует с «первым романским стилем» за пределами империи, также вызванным к жизни активной деятельностью монастырей и подъёмом строительства после кризиса 1-й половины X века.

В конце X века складываются устойчивые формы скульптурного декора церковного интерьера: надалтарные деревянные «Распятия» («Распятие Геро» из Кёльна, воспроизводящее, по-видимому, иконографию византийской миниатюры или таблетки из слоновой кости, между 969 и 976 годами), небольшие статуи-реликварии («Эссенская Дева», около 980 года, Эссенский собор, дерево, листовое золото), монументальные канделябры для пасхальной свечи [сделанная по образцу римской колонны Траяна «колонна Бернварда» (по имени заказчика епископа Бернварда Хильдесхаймского) в церкви Святого Михаила в Хильдесхайме, около 1020 года], антепендиумы («Золотой алтарь» Генриха II для Базельского собора, 1002-1019 годы, ныне в Музее Клюни в Париже), украшенные бронзовыми рельефами двери [«Хильдесхаймские врата» с параллельными циклами сюжетов из Ветхого и Нового Заветов в церкви Святого Михаила в Хильдесхайме (между 1008 и 1015 годами), вдохновлённые римскими раннехристианскими резными дверями базилики Санта-Сабина]. В скульптуре малых форм преобладают резные оклады из слоновой кости (так называемый Берлинский диптих, последняя четверть X века, Государственные музеи, Берлин) и золотые выносные распятия, украшения которых нередко включают в себя античные геммы, камеи и другое [крест Хериберта Кёльнского (последняя четверть X века) с лазуритовой головкой императора Ливии (начало I века н. э.), сокровищница собора, Кёльн]. Хронист Радульф Глабр упоминает золотую сферу, которой короновал папа Бенедикт Генриха II в 1014 году. Она была сделана в форме яблока с геммами, увенчанного золотым крестом.

Хронисты упоминают около 30 фресковых ансамблей оттоновского периода, но до наших дней дошли лишь немногие фрагменты. Единственный практически полностью сохранившийся цикл - росписи нефа церкви Святого Георгия на острове Райхенау (около 1000 года), посвящённые чудесам Христа и родственные по программе каролингской росписи в церкви Святого Иоанна в Мюстаире (около 800 года). Главный вид живописи «Оттоновского возрождения» - миниатюра книжная, преобладающий тип книги - евангелиарий (книга евангельских чтений на литургии) с длинным новозаветным циклом из полностраничных миниатюр. В рукописях, заказанных для императорского двора, обязательно присутствовали посвятительные миниатюры с изображением императора на троне в окружении аллегорий провинций Империи (Евангелиарий Оттона III, около 1000 года, Государственная библиотека, Бамберг).

На рубеже X-XI веков складывается несколько школ миниатюры. Школа Райхенау выполняла большую часть императорских и епископских заказов. Её стиль сформировался на основе синтеза каролингских, византийских и раннехристианских образцов. Уже ранние памятники этой школы (Кодекс Эгберта, 985, Городская библиотека, Трир) демонстрируют его черты: замена архитектурно-пейзажной среды на абстрактные золотые или рассветно-розовые фоны, изменение пропорций фигур, сближение их с поздним римским портретом (увеличение размеров глаз, подчёркнутая жестикуляция), «абстрактная экспрессия» поз и жестов, предвосхищающая зрелый романский стиль. Лаконичность повествовательных сцен сочетается с обилием персонификаций в сценах догматического и посвятительного характера (миниатюры «Райские реки» и «Источник жизни» в Бамбергском евангелиарии, Государственная библиотека, Бамберг), персонификация Церкви в «Комментарии на Песнь Песней» (конец X века, там же). Классические примеры зрелого стиля Райхенау (так называемая группа Лиутара) представляют собой Евангелиарий Оттона III, Бамбергский апокалипсис (около 1000-1020 годов, Государственная библиотека, Бамберг) и Перикопы Генриха II (начало XI века, Баварская национальная библиотека, Мюнхен), чьи миниатюры характеризуются полным исчезновением пространственных планов (так, город Наин в сцене «Воскрешение сына вдовы» в Евангелиарии Оттона III оказывается висящим на золотом фоне), сокращением числа персонажей при сохранении византийской иконографии, визионерской экспрессией в несюжетных сценах (так, в Евангелиарии Оттона III формируется особая иконография евангелиста, восседающего на троне в окружении пророков у истока одной из райских рек). Миниатюры школы Регенсбурга часто приобретают функцию богословского комментария (Евангелиарий аббатисы Уты, 1-я четверть XI века, Баварская национальная библиотека, Мюнхен). Так, лист «Распятие с Жизнью и Смертью» разделён на условные геометрические поля, заполненные аллегорическими фигурами Жизни, Смерти, Церкви, Синагоги, Солнца, Луны и другими. В сцене коронования Генриха II из его Коронационного лекционария (1-я четверть XI века, Баварская национальная библиотека, Мюнхен) взаимоналожение двух сцен («Вознесение с Христом и ангелами» и «Император с предстоящими») на нейтральном орнаментальном поле рождает новый смысл небесной инвеституры императора. Миниатюры школы Кёльна (Евангелие Хитды, 1000-1020 годы, Библиотека земли Гессен, Дармштадт) в наибольшей степени связаны с влияниями византийской миниатюры, им свойственны пластичность, объёмность фигур, изысканная разбелённость колорита, свобода и динамика композиций (так, в сцене «Буря на море Галилейском» лодка с сорванным парусом пересекает поле листа по диагонали), отсутствие условности и иератизма других школ оттоновской миниатюры. «Оттоновское возрождение» - последний из «средневековых ренессансов», суммировавший опыт предыдущих «возрождений» и во многом предопределивший черты зрелого романского стиля как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве.

Литература «Оттоновского возрождения» носила в основном религиозный характер. Активно развивалась агиография; вырабатывались различные типы житий (житие епископа, монаха, отшельника, святой жены и так далее); при этом заметны стремление сохранить историческую достоверность, интерес к личности святого, обилие биографических деталей («Житие святого Эдмунда, короля и мученика» Аббона Флерийского). Жития наиболее почитаемых святых переписывались в соответствии с новым каноном («Житие святого Григория Туронского» Одилона Клюнийского). В связи с возрастанием роли епископата создавались жития основателей монастырей и покровителей диоцезов («Житие святого Фолькуина, епископа Тарвеннского» Фолькуина Лоббского). Церковная реформа X века («бенедиктинское возрождение») привела к возникновению житий-биографий, в которых жизнь святого являла не только пример для подражания, но и подтверждение правильности преобразований в церковной жизни (анонимное «Житие святого Дунстана»). Церковное историописание в этот период развивалось в виде историй отдельных диоцезов и монастырей («О деяниях настоятелей Лоббского монастыря» Фолькуина Лоббского). Получили распространение исторические повествования об отдельных народах («Деяния саксов» Видукинда Корвейского); биографические сочинения, прославляющие династию Оттонов. Крупнейшие представители «Оттоновского возрождения» - поэтесса Хротсвита, автор поэмы «Песнь о деяниях Оттона», стихотворных переложений житий святых («История страдания святой Агнеты»), «комедий» на житийные темы, а также историк Лиутпранд Кремонский (X век). В XI веке появились первый европейский рыцарский роман в латинских стихах «Руодлиб» и латинская любовная лирика («Кембриджские песни»).

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