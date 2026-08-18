ОТТОН III (OTTO III)

С 983 года король Восточно-Франкского королевства, с 996 года император Священной Римской империи . Сын императора Оттона II и византийской принцессы Феофано. Став королем в трехлетнем возрасте, реально правил лишь шесть лет (с 996 по 1002 гг.). До 991 года регентом при нем выступала мать Феофано, до 996 года бабка Адельгейда.

В 996 году совершил два похода в Италию. В результате первого похода посадил на папский престол своего двоюродного брата Бруно под именем Григория V и короновался императорской короной.

При Оттоне Рим стал фактической столицей империи. При своем дворе он пытался возродить римские обычаи и внедрить византийский придворный церемониал. Восстановил многие римские должности, планировал возродить Римский Сенат.

В 999 году Оттон совершил паломничество до Беневенто, где встретился со Св. Нилом Россанским. Во время его отсутствия умер папа Григорий V. Новым папой Оттон назначил своего старого учителя Герберта из Орийяка под именем Сильвестра II.

В его правление активизировались набеги славян, против которых он пытался безуспешно бороться, осложнились отношения с Польшей и Венгрией, которые пользовались слабостью юного короля.

Не имея авторитета в Риме, Оттон находился в шатком положении. Ситуацию усугубило городское восстание 1001 года, в результате которого Оттон был вынужден бежать из города. В пути он подхватил лихорадку и внезапно скончался в январе 1002 года в замке Патерно.

Оттон не оставил после себя потомства. Его невеста, дочь византийского императора Константина VIII Зоя, не успела прибыть в Италию до смерти императора.

Исторические источники :

Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2006;

Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2009.

Иллюстрации:

Евангелие императора Оттона III. Сидящий на троне правитель (ок. 1000).

Автор статьи: Перепечкин К. В.