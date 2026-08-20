ОТТОН I ВЕЛИКИЙ (OTTO I)

С 936 года герцог Саксонии (правил как Оттон II) и король Германии, с 961 года король Италии, с 962 года император Священной Римской империи. Сын короля Германии Генриха I и Матильды Вестфальской. Первый брак в 929 году на Эдит Английской. Дети: Людольф и Лиутгарда. Второй брак в 951 году на вдове Лотаря II, короля Италии, Адельгейде Бургундской. Дети: Генрих, Бруно, Оттон, Матильда.

Начало правления Оттона связано с конфликтами между франконской и саксонской знатью, мятежом в Баварии, восстанием Эребхарда Франконского, Гизельберта Лотарингского, и конфликтами со сводным братом Танкмаром и братом Генрихом, которые разрешились к 941 году. В результате этой междоусобицы Оттон упразднил Франконское герцогство, присоединив его к своим владениям.

Оттон начал проводить активную итальянскую политику. В результате первого похода в 951 году он освободил вдову итальянского короля Лоторя Адельхейду из плена маркграфа Беренгара, а затем женился на ней.

В 961 году Оттон предпринял второй поход в Италию. Поводом послужила просьба о помощи папы Иоанна XII в борьбе с королем Беренгаром II. Оттон одержал легкую победу и в 962 году вступил в Рим. В качестве благодарности 2 февраля 962 года папа короновал его императорской короной. В 963 году Оттон сместил Иоанна XII за заговор, назначив вместо него папой Льва VIII.

В августе 955 года Оттон одержал сокрушительную победу над венграми в битве на реке Лех , которая навсегда покончила с венгерской угрозой. В октябре того же года королевская армия одержала победу над вендами при Ренгице.

В своем правлении Оттон активно опирался на католическую церковь, назначая на важнейшие посты своих ближайших родственников. Занимался также миссионерской деятельностью среди славянских племен, а также в Венгрии и Дании. С этой целью при нем были созданы новые епископства в пограничных регионах. В 968 году, договорившись с папой Иоанном XIII, учредил архиепископство Магдебургское.

С правления Оттона начинается культурный подъем в Германии, который принято называть «Оттоновским Возрождением» . При королевском дворе активно велась литературная деятельность, открывались скриптории, развивалось изучение латыни.

Оттон Великий скончался 7 мая 973 года в Кведлинбурге.

Важнейшим итогом правления Оттона является образование Священной Римской Империи и появление итальянского направления в политике германских королей. Это означало окончательное обособление Восточно-Франкского королевства и явилось логичным итогом политики, которую проводили Генрих Птицелов и Оттон Великий.

Исторические источники:

Видукинд Корвейский. Деяния саксов, кн. I-III. М., 1975;

Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2006;

Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2009.

Иллюстрации:

Лукас Кранах Старший. Портрет Оттона I, императора Священной Римской империи. «Хроники Саксонии и Тюрингии» (ок. 1530).

Автор статьи: Перепечкин К. В.