Отто́новское возрожде́ние

Отто́новское возрожде́ние ( нем. Otto­nische Renaissance) — период культурного подъема в Зап. Европе Х — 1‑й четверти XI в., который соответствовал правлению восточнофранкских королей и императоров Священной Римской империи из рода Оттонов (Саксонская династия, Людольфинги). Всплеск интереса к античному культурному наследию в оттоновской державе был связан со стремлением опираться в репрезентации власти на римскую имперскую традицию. Образцами для О. в. во многом послужили предшествовавшее Каролинг­ское возрождение и развивавшееся параллельно в Византии Македонское возрождение (см. Македонская династия ).

Оттон I Великий с 950‑х был активно вовлечен в итальянскую политику и в 962 первым из своего рода короновался в Риме как император. Усиление византийского влияния было связано с женитьбой Оттона II на представительнице византийского императорского рода Феофано в 972. Оттон III , стремившийся к «обновлению империи римлян», считал себя преемником имперских традиций Запада и Востока, был деятельным покровителем учености и искусств. Императоры окружали себя иноземными учеными мужами из разных регионов Европы, среди них были религиозный писатель Ратгер Веронский (ум. 974), историограф и дипломат Лиутпранд Кремонский (ум. 972/973), ученый Герберт Орильякский (впоследствии папа Сильвестр II ). Впоследствии заметную роль в О. в. стали играть и саксы: поэтесса и драматург Хросвита Гандерсгеймская (ум. ок. 975), историографы Видукинд Корвейский и Титмар Мерзебургский (ум. в 1018). Основным элементом образовательной системы О. в. были школы при монастырях и епископских кафедрах. Одним из важнейших центров учености являлась соборная школа в Кельне, которую возглавлял младший брат Оттона I — архиепископ Кёльнский Бруно (953–965).

Самые заметные памятники изобразительного искусства — иллюминированные рукописи Священного Писания (Евангелиарии, Псалтыри и др. ) и ювелирные изделия (знаки власти, реликварии, книжные переплеты). Эти произведения создавались в мастерских Трира, Райхенау, Санкт-­Галлена и др. В храмовой архитектуре использовались античные элементы, в том числе сполии, привезенные из Италии. Особенность оттоновских храмов — вестверк, массивный западный фасад, напоминающий крепостные сооружения.

Лит. : Гаспаров М. Л. Каролингское и Оттоновское возрождение (VIII–Х вв.) // История всемирной литературы. Т. 2. М., 1984. С. 453–459; Jantzen H. Ottonische Kunst / Hrsg. W. Schenkluhn. Berlin, 1990; McKitterick R. Ottonian Intellectual Culture in the Tenth Century and the Role of Theophanu // Early Medieval Europe. Vol. 2. 1993. P. 53–74; Mayr-­Harting H. Ottonian Book Illumination: An Historical Study. 2 vols. London, 1999; Idem. Church and Cosmos in Early Ottonian Germany: The View from Cologne. Oxford, 2007; Garrison E. B. Ottonian Imperial Art and Portraiture: The Artistic Patronage of Otto III and Henry II. Farnham, 2012; Воскобойников О. С. Снова о теле короля. Некоторые особенности поэтики оттоновской книжной миниатюры // Одиссей: Человек в истории. 2014. С. 177–204. А. С. Ануфриева .