ОТТАВА

ОТТАВА (англ. Ottawa) - река на юго-востоке Канады ; левый приток реки Святого Лаврентия.

Истоки на Лаврентийской возвышенности. Длина 1120 км, площадь бассейна 115 тысяч км2. Протекает через многочисленные озёра (Симар, Тимискаминг и другие), местами порожиста. Среднемноголетний расход воды в низовьях около 2000 м3/с. Ледостав с декабря по апрель. Судоходна от водопада Шодьер до устья. В устье - несколько островов. Соединена судоходным каналом Ридо с озером Онтарио. Сплав леса. ГЭС. На Оттаве - город Оттава .

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