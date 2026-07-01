ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА - процедура досрочного лишения главы государства его должности.

В за­ру­беж­ном кон­сти­туционном пра­ве ин­сти­тут Отсранения от должности президента име­ну­ет­ся импичментом.

В российском за­ко­но­да­тель­ст­ве воз­мож­ность Отсранения от должности президента впер­вые бы­ла пре­ду­смот­ре­на при вве­де­нии по­ста пре­зи­ден­та в 1991 году. Пре­зи­дент мог быть от­ре­шён от долж­но­сти в слу­чае на­ру­ше­ния им Кон­сти­ту­ции и за­ко­нов Рос­сии, а так­же дан­ной им при­ся­ги. Со­глас­но дей­ст­вую­щей Кон­сти­ту­ции РФ 1993 года (статья 93), Пре­зи­дент РФ мо­жет быть от­ре­шён от долж­но­сти Со­ве­том Фе­де­ра­ции толь­ко на ос­но­ва­нии вы­дви­ну­то­го Государственной ду­мой об­ви­не­ния в государственной из­ме­не или со­вер­ше­нии ино­го тяж­ко­го пре­сту­п­ле­ния, под­твер­ждён­но­го за­клю­че­ни­ем Вер­хов­но­го су­да РФ о на­ли­чии в дей­ст­ви­ях Пре­зи­ден­та при­зна­ков пре­сту­п­ле­ния и за­клю­че­ни­ем Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да РФ о со­блю­де­нии ус­та­нов­лен­но­го по­ряд­ка вы­дви­же­ния об­ви­не­ния. Ре­ше­ние Государственной ду­мы о вы­дви­же­нии об­ви­не­ния и ре­ше­ние Со­ве­та Фе­де­ра­ции об Отсранении от должности президента долж­ны быть при­ня­ты 2/3 го­ло­сов от об­ще­го чис­ла в ка­ж­дой из па­лат по ини­циа­ти­ве не ме­нее 1/3 де­пу­та­тов Государственной ду­мы и при на­личии за­клю­че­ния специальной ко­мис­сии, об­ра­зо­ван­ной Государственной ду­мой. Ре­ше­ние Со­ве­та Фе­де­ра­ции об от­ре­ше­нии долж­но быть при­ня­то в трёх­ме­сяч­ный срок по­сле вы­дви­же­ния об­ви­не­ния; ес­ли в этот срок ре­ше­ние не бу­дет при­ня­то, об­ви­не­ние счи­та­ет­ся от­кло­нён­ным.

Отсранение от должности президента пре­кра­ща­ет пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та , он ут­ра­чи­ва­ет не­при­кос­но­вен­ность и мо­жет быть при­вле­чён к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти на об­щих ос­но­ва­ни­ях. По­пыт­ки от­ре­шить пре­зи­ден­та от долж­но­сти в Рос­сии пред­при­ни­ма­лись Государственной ду­мой в 1993 и 1999 годах. Од­на­ко не­об­хо­ди­мо­го для при­ня­тия это­го ре­ше­ния чис­ла го­ло­сов па­ла­та в про­цес­се го­ло­со­ва­ния не на­бра­ла.

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