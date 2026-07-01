ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА - процедура досрочного лишения главы государства его должности.
В зарубежном конституционном праве институт Отсранения от должности президента именуется импичментом.
В российском законодательстве возможность Отсранения от должности президента впервые была предусмотрена при введении поста президента в 1991 году. Президент мог быть отрешён от должности в случае нарушения им Конституции и законов России, а также данной им присяги. Согласно действующей Конституции РФ 1993 года (статья 93), Президент РФ может быть отрешён от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтверждённого заключением Верховного суда РФ о наличии в действиях Президента признаков преступления и заключением Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Решение Государственной думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об Отсранении от должности президента должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее 1/3 депутатов Государственной думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной думой. Решение Совета Федерации об отрешении должно быть принято в трёхмесячный срок после выдвижения обвинения; если в этот срок решение не будет принято, обвинение считается отклонённым.
Отсранение от должности президента прекращает полномочия президента, он утрачивает неприкосновенность и может быть привлечён к уголовной ответственности на общих основаниях. Попытки отрешить президента от должности в России предпринимались Государственной думой в 1993 и 1999 годах. Однако необходимого для принятия этого решения числа голосов палата в процессе голосования не набрала.