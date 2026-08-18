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ОТОМО САКАНОЭ
ОТОМО САКАНОЭ - японская поэтесса.
Из аристократической семьи. О жизни Отомо Саканоэ известно из её произведений. Была дважды замужем (в том числе за принцем Ходзуми). Некоторое время жила на острове Кюсю, в 730 году вернулась в столицу Нара.
Одна из значительных японских поэтесс. В антологии «Манъёсю» (VIII век) - старейшем письменном памятнике японской поэзии, составителем которого был племянник Отомо Саканоэ - Отомо Якамоти, творчество Отомо Саканоэ представлено 85 стихотворениями в жанрах танка и нагаута (буквально - длинная песня); наиболее известны «Песня упрёков», «Мольба к богам», а также послание к дочери.
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