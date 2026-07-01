ОТФОР

ОТФОР - город во Франции , в регионе Аквитания, департамент Дордонь.

Население 1,1 тысяч человек (2013). Расположен в 40 км к востоку от города Перигё.

Город сложился вокруг замка. Упоминается с 987 года как замок виконтов Лиможских (в XI веке перенесли свою резиденцию в замок Эксидёй). C 1030 года замком владела семья Ластур (в том числе участник 1-го крестового похода Гуффье де Ластур), в 1184-1215 годах - провансальский трубадур Бертран де Борн. В ходе Столетней войны 1337-1453 годов оккупирован (в 1355-1406 годах) англичанами. Затем принадлежал семье Отфор (с 1614 года маркизам Отфор); во время Французской революции XVIII века использовался (в 1793-1795 годах) в качестве тюрьмы. С 1818 года принадлежал семье Дама. В 1890 году приобретён строителем Панамского канала Б. Артигом; в 1929 году - бароном А. Бастаром, при котором началась реставрация замка (архитекторы Ш.А. Бенар и И.М. Фруадево); после смерти барона в 1957 году перешёл к его вдове баронессе С. Бастар, посвятившей всю жизнь сохранению замка. Открыт для посещения в 1958 году. Реконструирован после пожара 1968 года (к 1977 году) и вновь открыт для посетителей. С 1990 года принадлежит «Фонду замка Отфор», основанному в 1984 году (председатель М. Давид-Вей).

Расположенный на скалистом холме замок почти полностью перестроен в конце XVI-XVII веках (архитекторы Н. Рамбур, с 1669 года Ж. Мегре) в стиле, близком замкам Луары . Сохранился вход с башнями и подъёмным мостом (конец XVI века). После 1633 года построено основное здание с двумя симметричными крыльями, фланкированными круглыми перекрытыми куполами башнями (юго-западная башня 1630-х годов, восточная - 1670 год). На 1-м этаже - холл и гостиная, лестница (1695, по образцу Лестницы послов в Версале); часовня (освящена в 1651 году). Мебель XVII-XVIII веков. Вокруг замка на террасах расположены регулярные сады (реконструированы в 1853 году). На холме к западу от замка - английский парк (30 га). В городе также сохранился ансамбль богадельни в форме греческого креста с центральным куполом (1669-1740 годы, архитектор Мегре; ныне Музей медицины). Туризм.

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