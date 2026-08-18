Оте́чественная вой­на́ 1812

Оте́чественная вой­на́ 1812 (Русская кампания 1812 года; фр. Campagne de Russie 1812) — вой­на между Российской и Французской империями на территории России (12[24] июня 1812–12[24] декабря 1812).

Причинами вой­ны стали нарастающее противостояние между Россией и Францией в рамках Тильзитского мирного договора 1807 , по которому Российская империя присоединялась к системе Континентальной блокады, согласно которой прекращались торговые отношения с Великобританией — главным партнером России. Также причинами О. в. стали противоречия между империями в германском, польском и ближневосточном вопросах и политика Наполеона в отношении европейских государств, проводившаяся без учета интересов России.

К весне 1812 Наполеон завершил подготовку к вторжению в Россию, сосредоточив на ее границах Великую армию в 640 тыс. солдат, причем французы составляли только половину этого числа, а остальная часть была укомплектована представителями других европейских народов: поляками, итальянцами, немцами, австрийцами, швейцарцами, испанцами и др.

12 июня 1812 Великая армия перешла р. Неман — западную границу Российской империи. Через четыре дня французские вой­ска заняли г. Вильно (Вильнюс). Русская армия, не имея единого плана военных действий, начала отступление, избегая крупного сражения. Против Наполеона действовали две русских армии: 1‑я, под командованием М. Б. Барклая де Толли , насчитывавшая около 128 тыс. человек, прикрывала петербургское направление; 2‑я, под командованием П. И. Багратиона в составе 52 тыс. человек была сосредоточена на московском направлении. Остальные воинские соединения — армия А. П. Тормасова и Дунайская армия П. В. Чичагова (см. Чичаговы ) прикрывали юго-западные границы России и начали военные действия уже в конце О. в. Наполеон рассчитывал разбить рассредоточенные русские армии поодиночке, планируя завершить вой­ну в течение одного-двух месяцев. С этой целью Наполеон начал стремительно продвигаться в глубь страны, стараясь не дать русским армиям, разрыв между которыми был около 100 км, соединиться. 16 июня 1‑я Западная армия вышла из Вильно и начала движение в направлении Дрисского укрепленного лагеря, 2‑я Западная армия отступала на Могилев. Барклай де Толли и Багратион стремились сдерживать наступление противника арьергардными боями под Витебском, Островно, Миром, Салтановкой.

Вторжение в глубь российской территории привело к растягиванию тыловых коммуникаций Великой армии. Ежедневно французы теряли сотни солдат, не выдерживавших темпа наступления. Начавшийся падеж лошадей ослабил наполеоновскую кавалерию и артиллерию. Французский император стремился к генеральному сражению, а русский главнокомандующий Барклай де Толли делал ставку на изматывание противника долгим отступлением.

На южном направлении саксонский корпус под командованием генерала Ж. Л. Э. Ренье должен был прикрывать правый фланг главных сил Наполеона от 3‑й русской армии под командованием генерала Тормасова. Ренье занял расположение по линии Брест — Кобрин — Пинск. В свою очередь Тормасов смог окружить, находящийся в городе саксонский гарнизон и разбить его.

Поняв, что ослабленный Ренье не способен удержать Тормасова, Наполеон принял решение не привлекать на главное направление австрийский корпус генерала Ф. Шварценберга и оставил его на юге против Тормасова. Ренье, собрав свои вой­ска и соединившись со Шварценбергом, атаковал русских, заставив их отступить к Луцку. До конца сентября на южном направлении велись вялотекущие боевые действия в малонаселенной болотистой местности.

На северном направлении 10‑й армейский корпус маршала Э. Макдональда, стремился создать угрозу окружения правому флангу 1‑й Западной армии. 19 июля французы начали наступление на Ригу, но взять город им не удалось. Наполеону пришлось усилить это направление и выделить в помощь Макдональду 2‑й корпус маршала Н. Ш. Удино. В дальнейшем был еще выделен 6‑й баварский корпус генерала Л. Гувьон Сен-­Сира. В свою очередь Барклай де Толли направил на фланг корпус генерала П. Х. Витгенштейна, чтобы предотвратить движение неприятеля на Санкт-­Петербург. На этом направлении решающее сражение произошло 5[17] августа у Полоцка. В итоге действия Витгенштейна сыграли огромную роль — с минимальными силами он смог защитить направление на Петербург и фактически оттянуть на себя три вражеских корпуса.

На главном направлении отступающим русским армиям после ряда маневров удалось соединиться под Смоленском 21 июля [2 августа] 1812. Состоялся военный совет, на котором командующие армиями стремились выработать общий план действий. Барклай де Толли предлагал сдерживать противника и в случае необходимости оставить Смоленск, Багратион же выступал за наступательные действия. В итоге совет превратился в ссору между генералами. Подойдя к Смоленску, Наполеон решил собрать вой­ска и дать генеральное сражение. Он ставил задачу овладеть городом и отрезать русским дорогу на Москву. Французский полководец после всех маневров надеялся, что русские втянутся в генеральное сражение. Для обороны Смоленска был оставлен корпус генерала Н. Н. Раевского . 4[16] августа начался период активной обороны города. Французы атаковали главные укрепления, но вой­ска Раевского смогли отбросить противника. Однако существовала угроза обхода русских позиций с флангов. Корпус Раевского был сменен вой­сками Д. С. Дохтурова , и оборона продолжалась. Наполеон бросил на штурм все свои основные вой­ска. В городе возникали многочисленные пожары. В ночь на 6[18] августа 1812 было принято решение оставить город. Основным итогом битвы за Смоленск стал срыв плана Наполеона на генеральное сражение, русские опять отступили.

Это событие откликнулось громким эхом в русском обществе и среди военных. Все требовали замены главнокомандующего. По факту оставления Смоленска в Петербурге был образован Чрезвычайный комитет по назначению нового главнокомандующего. В итоге на эту должность был избран М. И. Кутузов . Прибыв к вой­скам, он продолжил тактику отступления, считая, что в борьбе с врагом главную роль играют расстояния и удары «летучих отрядов», организованных решением Барклая де Толли. Продолжая отступление и изматывая противника в постоянных стычках, Кутузов старался сберечь армию. Однако недовольное общество требовало от него генерального сражения. В итоге главнокомандующий решил дать баталию у деревни Бородино. 26 августа [7 сентября] 1812 состоялось Бородинское сражение . После сражения Кутузов дал приказ продолжить отступление. 1[13] сентября русская армия расположилась лагерем перед Москвой: правый фланг армии был у деревни Фили, центр между селениями Троицким и Волынским, левый фланг перед селом Воробьевым. Арьергард армии располагался на р. Сетунь. В этот же день состоялся военный совет, на котором было принято решение оставить Москву для спасения основных сил русской армии. 2[14] сентября 1812 Великая армия вступила в Москву. Вечером же этого дня начался московский пожар, подготовленный московским главнокомандующим Ф. В. Ростопчиным . Армия Наполеона лишилась источников снабжения и условий для размещения вой­ск. Русская армия, отступив от Москвы, расположилась лагерем возле с. Тарутино. Находясь в сожженной Москве, Наполеон пытался предложить мирные переговоры, однако Кутузов, сославшись на решение императора Александра I, отклонил их. В итоге разложившаяся от долгого пребывания в разоренном городе Великая армия вынуждена была двинуться в южном направлении. Наполеон рассчитывал прорваться в губернии, не испытавшие тягот вой­ны. Кутузов стремился предотвратить этот маневр Великой армии. 12[26] октября 1812 в районе Малоярославца состоялось второе большое сражение О. в. В ходе боя город два раза переходил из рук в руки. После больших потерь с обеих сторон прибывший на поле Наполеон отдал приказ к отступлению. Вой­ска Великой армии вынуждены были отступить по Смоленской дороге. Малоярославецкое сражение имело огромное стратегическое значение и явилось поворотным пунктом в О. в.

В условиях постоянных нападений русских летучих отрядов и надвигающейся зимы Великая армия вынуждена была двигаться по разоренной во время летнего наступления территории. Чтобы как‑то сохранить боеспособность, французы стремились закрепиться в городах по Смоленской дороге. Однако русские вой­ска выбивали их шаг за шагом. В сражениях при Верее, Можайске, Вязьме были разбиты самые боеспособные корпуса Великой армии. В этих условиях правильность выбора Кутузовым направления движения на коммуникационную линию противника подтвердили бои под Красным 3–7 [15–19] ноября 1812. Если 3 ноября движение Великой армии сдерживали передовые летучие отряды генерала А. П. Ожаровского, то на следующий день подошел корпус генерала Э. Богарне, вступивший в бой с полками М. И. Милорадовича . В итоге Богарне удалось обойти Красный проселочными дорогами, но пришлось бросить обозы и артиллерию. Самые суровые испытания пришлись на долю корпуса маршала М. Нея , составлявшего арьергард Великой армии. 6[18] ноября он пытался весь день прорваться через Красный вслед ушедшим корпусам Наполеона. Нею пришлось отходить от города и переправляться через Днепр по тонкому льду. Маршал привел к главным силам всего около 800 человек из 6 тыс., что было у него в начале. Однако, несмотря на чувствительные удары, Великая армия еще сохраняла боеспособность. После значительных потерь под Красным Наполеон переформировал свои вой­ска. В итоге у него оставалось около 37 тыс. боеспособных солдат против 120 тыс. у русских. С севера двигался корпус генерала Витгенштейна, с юга подходила Дунайская армия адмирала Чичагова, стремясь перерезать Наполеону дальнейший путь к отступлению. Для Великой армии последствия могли быть катастрофическими, и французский император решил прорываться через Борисов и р. Березину.

14–17[26–29] ноября шла переправа Великой армии через Березину у д. Студенка. Первыми по мостам, которые постоянно ломались, перешли отряды маршала Н. Ш. Удино и оттеснили авангард Дунайской армии. На противоположном берегу движение корпуса Витгенштейна сдерживали вой­ска маршала К. Виктора. Все дни переправы на обоих берегах Березины шли упорные бои, в ходе которых стороны понесли чувствительные потери. Утром 17[29] ноября остатки корпуса Виктора перешли реку и зажгли мосты, оставив на произвол судьбы обозы и толпы отставших, потерявших боеспособность солдат. Французские потери составили от 25 до 40 тыс. человек. Великая армия фактически перестала существовать. 12[24] декабря в Вильне (Вильнюсе) прибывший к вой­скам император Александр I торжественно объявил об окончании кампании 1812.

Победа в О. в. ознаменовала не только освобождение России от вой­ск неприятеля, но и стала началом крушения наполеоновской империи, которая так и не смогла оправиться от потерь, понесенных во время похода в Россию. Победа России способствовала началу борьбы европейских народов с наполеоновской экспансией и привела к формированию новой антинаполеоновской коалиции. В ходе Заграничных походов 1813–1814 союзным вой­скам, среди которых ведущую роль сыграла русская армия, удалось освободить всю Германию, нанести французской армии ряд поражений, что привело в итоге к взятию Парижа и крушению империи Наполеона.

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Ист .: Дубровин Н. Ф. Отечественная вой­на в письмах современников (1812–1815). СПб., 1882; Военский К. А. Отечественная вой­на 1812 года в записках современников: Материалы Военно-­Ученого Архива. СПб., 1911; 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1990; Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-­иностранцев. Ч. 1–2. М., 2012.

Лит .: Михайловский-­Данилев­ский А. И. Описание Отечественной вой­ны в 1812 году. Ч. 1–4. СПб., 1839; Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1937; Безотосный В. М. Россия в наполеоновских вой­нах 1805–1815 гг. М., 2014. Ивченко Л. Л. Бородинское сражение. История русской версии событий. М., 2017; Попов А. И. Великая армия в России: погоня за миражом. Ч. 1–2. Самара, 2021. Н. А. Копылов.