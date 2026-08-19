ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ЖАНДАРМОВ

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ЖАНДАРМОВ (ОКЖ) - специализированный государственный правоохранительный орган в 1836-1917 годах, устроенный по военному образцу, важная часть репрессивной системы в Российской империи.

В 1827 году все жандармские подразделения (смотри Жандармерия ) были сведены в Корпус жандармов (с 1836 года ОКЖ), подчинённый Третьему отделению (с 1880 года Департаменту полиции Министерства внутренних дел). Осуществлял политический сыск и следствие по делам о государственных преступлениях, боролся с массовым крестьянским и рабочим движением, препровождал особо опасных преступников и арестантов, руководил (до отмены крепостного права) поимкой беглых крестьян, а также дезертиров (смотри Дезертирство ), уголовных преступников, следил за настроениями в различных слоях населения, наблюдал за порядком на железных дорогах и визировал паспорта на границе; надзирал за заключёнными в политических тюрьмах. Кроме того, офицеры и чиновники ОКЖ вели внешнюю разведку и контрразведку (до русско-японской войны 1904-1905 годов единственное учреждение, выполнявшее эти функции).

В 1827 году Корпус жандармов состоял из Штаба, 5 жандармских округов (с 1837 года - 8 округов), которые служили промежуточными звеньями между главным управлением и местными властями. Каждый округ разделялся на 5-6 отделений, которыми заведовали штаб-офицеры - начальники отделений. На отделение приходилось обычно 2-3 губернии. В подчинении этих органов в середине XIX - начале XX веков были жандармские дивизионы в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве и 123 жандармские команды. В 1867 году остались только Варшавский, Сибирский и Кавказский жандармские округа, взамен упразднённых созданы губернские жандармские управления (ГЖУ). В уездах учреждены должности помощников начальников управлений. В подчинении начальников ГЖУ были крепостные и портовые жандармские команды и жандармские пограничные пункты. Согласно инструкции 1904 года, в обязанность ГЖУ входило: наблюдение за местным населением и за направлением политических идей общества, доведение до сведения высших властей информации о беспорядках и злоупотреблениях, производство дознаний по делам о государственных преступлениях, производство расследований согласно Положению о государственной охране, осуществление негласного надзора; наблюдение за лицами, проезжающими через границу; наблюдение за иностранными разведчиками; розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от властей; оказание помощи общей полиции в восстановлении нарушенного порядка, конвоирование арестантов. Кроме того, организованы также жандармские полицейские управления железных дорог, портов и их отделения, сохранена военная полиция - жандармские эскадроны при войсках, подчинённые штабам военных округов.

По инспекторской (кадровой), строевой и хозяйственной части подразделения ОКЖ входили в систему Военного министерства. По организации и ведению политического розыска, проведению дознаний и другим вопросам его учреждения (ГЖУ и другие) подчинялись Третьему отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1836-1880 годы), а с 1880 года Департаменту полиции МВД. Шефом ОКЖ являлся главный начальник Третьего отделения, а затем министр внутренних дел, командиром ОКЖ - как правило, один из его товарищей (заместителей). Командир ОКЖ в строевом, инспекторском и военно-судном отношении имел права и власть командующего войсками военного округа; по строевой части действовал через Штаб ОКЖ, а по предметам, относящимся к расследованию преступлений, - через Департамент полиции МВД. Штаб ОКЖ являлся исполнительным органом шефа жандармов и командира корпуса (руководящим органом ОКЖ являлось также Главное управление корпуса) по строевой, инспекторской, военно-судной и хозяйств. частям. Штаб ОКЖ непосредственно руководил деятельностью жандармских полицейских управлений железных дорог, жандармским надзором на водных путях, в речных и морских портах. Кроме того, в составе Штаба ОКЖ действовало Управление полицейской стражи (1906-1917 годы), занимавшееся комплектованием полицейской стражи, обеспечением и инспектированием губернской и уездной полицейской стражи, а также военно-судная часть ОКЖ (1874-1896 годы).

Офицерский состав ОКЖ комплектовался из армейских офицеров, обладавших высоким интеллектом, безупречных в моральном отношении и прослуживших в строю не менее 3 лет или окончивших юнкерское училище по 1-му классу (с отличием). Унтер-офицеры подбирались из военнослужащих всех родов войск, преимущественно из уволенных в запас или отставку. Нижние чины назначались на тех же основаниях, что и в войсках. Офицеры ОКЖ до 1864 года и с 1871 года осуществляли не только дознание, но и следствие по государственным преступлениям. С 1906 года это право было распространено и на офицеров железнодорожной полиции. Унтер-офицеры осуществляли оперативно-наблюдательные, надзорные и исполнительные функции. Нижние чины, состоявшие в штатах жандармских дивизионов, исполняли роль полицейских сил быстрого реагирования.

К 1917 году ОКЖ включал: Главное жандармское управление, Штаб, 106 жандармских управлений (67 губернских, 3 областных, 2 территориальных, 4 городских, 30 уездных), 32 управления железных дорог, 19 крепостных и 2 портовые команды, 3 дивизиона, 1 конную и 2 пешие команды, 27 строевых частей. Численность ОКЖ в 1880 году составляла 521 офицер и чиновник, 6187 нижних чинов; в октябре 1916 года соответственно 1051 и 14667.

После Февральской революции 1917 года Временное правительство упразднило ОКЖ, включая и жандармские полицейские управления железных дорог. Все жандармские чины, за исключением тех, которые по возрасту или по состоянию здоровья не подлежали призыву в войска, были переданы в Военное минитерство, остальные уволены в отставку.

Командиры ОКЖ: П.В. Оржевский (1882-1887 годы); Н.И. Шебеко (1887-1895 годы); А.А. Фрезе (1896-1897 годы); А.И. Пантелеев (1897-1900 годы); П.Д. Святополк-Мирский (1900-1902 годы); В.В. фон Валь (1902-1904 годы); К.Н. Рыдзевский (1904-1905 годы); Д.Ф. Трепов (май - октябрь 1905 года); В.А. Дедюлин (1905-1906 годы); барон Ф.Ф. Таубе (1906-1909 годы); П.Г. Курлов (1909-1911 годы); В.А. Толмачёв (1912-1913 годы); В.Ф. Джунковский (1913-1915 годы); граф Д.Н. Татищев (1915-1917 годы).

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