ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ (ОКПС) - специальное войсковое соединение Российской империи, предназначенное для предотвращения провоза контрабандных товаров и грузов и тайного пересечения сухопутной, речной и морской границ Европы России и Закавказья (смотри в статье Китайская Чанчуньская железная дорога ).

Указом императора Александра III от 15(27). 10.1893 года пограничная стража выделена из управления Департамента таможенных сборов, преобразована в ОКПС и подчинена министерству финансов с присвоением ему звания шефа пограничной стражи [с 13(26).7. 1914 года главноначальствующий над ОКПС]. Непосредственное руководство корпусом осуществлял командир, он же начальник управления ОКПС. Ему подчинялся Штаб, состоявший из 4 отделений (строевого, пограничного надзора, вооружения, хозяйственного), морская, военно-судная, медицинская (с 1911 года особая санитарная) и ветеринарная части, а также обмундировочная мастерская, центральный вещевой склад и приёмная комиссия. В 1893 году в состав ОКПС вошла также Балтийская таможенная крейсерская флотилия. На основании решения Государственного совета от 1(13). 2.1899 года, император Николай II утвердил постановление об образовании округов пограничной стражи с соответствующими штабами. Округа состояли из бригад и особых отделов, бригады - из отделов, отделы - из отрядов, отряды - из постов. В январе 1901 года на базе Охранной стражи КВЖД образован особый Заамурский округ пограничной стражи (штаб - в Харбине), который к 1910 году имел в своём составе 6 конных и 6 пеших полков, 6 конных батарей и 6 железнодорожных батальонов для охраны дороги, станций, перегонов, разъездов и защиты лесорубов от бандитских нападений. В 1901 году ОКПС состоял из 7 округов, 31 бригады, 2 особых отделов, 116 отделов, 565 отрядов, 1901 поста. По штату в ОКПС числилось: 21 генерал, 1058 офицеров, 77 медицинских и 31 ветеринарный врач, 26 фельдшеров и 36 348 нижних чинов. Они охраняли 13677 вёрст (14497 км) государственной границы Российской империи. Служба на границе подразделялась на сторожевую (наблюдение и контроль на линии границы) и разведывательную (агентурную и войсковую). Основными видами нарядов были: часовой на границе, конный разъезд (патруль), летучий и железнодорожный отряды, часовой у таможенной рогатки, дежурный у поста. Охрана границы строилась в 2 линии, и плотность её была различной: от 1,1 человека на версту на побережье Белого моря до 8,1 человек на версту на границе с Пруссией. Личный состав ОКПС нёс службу во взаимодействии с чинами таможенной, корчемной стражи, Отдельного корпуса жандармов и Деп-та полиции МВД, а на ряде участков - с частями и подразделениями Военного министерства.

С 1861 года пограничная стража комплектовалась рекрутами на общем основании с регулярными войсками, на основе воинской повинности; пополнение офицерами шло из военного и морского ведомств и казачьих войск (смотки Казачество), а с 1912 года - выпускниками военных училищ.

В 1909 году бригады получили общую нумерацию и стали называться «пограничными бригадами». В 1909 году на службе состояли следующие части пограничной стражи: в 1-м округе (Санкт-Петербург) - особый Беломорский отдел и 1-я Санкт-Петербургская императора Александра III, 2-я Ревельская и 3-я Аренсбургская пограничные бригады; во 2-м округе (Вильна, ныне Вильнюс) - 4-я Рижская, 5-я Горждинская, 6-я Таурогенская, 7-я Вержболовская и 8-я Граевская пограничные бригады; в 3-м округе (Варшава) - 9-я Ломжинская, 10-я Рыпинская, 11-я Александровская, 12-я Калишская, 13-я Велюнская, 14-я Ченстоховская и 15-я Новобржеская пограничные бригады; в 4-м округе (Киев) - 16-я Сандомирская, 17-я Томашовская, 18-я Волынская, 19-я Волочиская и 20-я Хотинская пограничные бригады; в 5-м округе (Одесса) - 21-я Скулянская, 22-я Измаильская, 23-я Одесская, 24-я Крымская пограничные бригады и Керченский особый отдел; в 6-м округе (Батум, ныне Батуми) - 25-я Черноморская, 26-я Карсская, 27-я Эриванская, 28-я Елизаветпольская и 29-я Бакинская пограничные бригады; в 7-м округе (Ташкент) - 30-я Закаспийская и 31-я Амударьинская пограничные бригады. Морской пограничный надзор на Белом, Балтийском, Чёрном и Каспийском морях осуществляли флотилии ОКПС в составе 10 крейсеров и других судов.

Создание нормативно-правовой базы службы чинов ОКПС было завершено с принятием «Правил об Отдельном корпусе пограничной стражи» (1910) и «Инструкции службы чинов ОКПС» (1912), в которые были сведены воедино все правовые акты по пограничному надзору. Только в 1911-1913 годах чинами ОКПС было произведено 18 969 выемок контрабанды на сумму 792471 рублей, задержано при тайном переходе границы 17 967 нарушителей. С 1893 по 1914 годы стражники участвовали в 3595 боевых столкновениях с контрабандистами, в которых погибли 177 чинов стражи, 369 были ранены, убиты 1302 и ранены 1702 контрабандиста. Таможенный доход от службы стражников и объездчиков составил (в миллионах руб.): 218 в 1900 году, 239 в 1907 году, 306 в 1912 году, 370 в 1913 году, в то время как расходы на содержание корпуса в 1913 году составили 14 миллионов рублей. Обществом чинов ОКПС в 1905-1914 годах издавался журнал «Пограничник», для нижних чинов журнал «Страж», в Заамурском округе пограничной стражи - журнал «Досуги заамурца».

В 1882 году было утверждено Положение об употреблении пограничной стражи на случай войны, согласно которому с началом войны все подразделения пограничной стражи, находившиеся на ТВД, передавались в состав действующей армии. В русско-японской войне 1904-1905 годов в боевых действиях участвовали части и подразделения Заамурского округа пограничной стражи, а 1-й Заамурский пограничный полк за отличие во Вафангоуском бою 1904 года награждён Георгиевским штандартом. За героизм и мужество свыше 1,6 тысяч нижних чинов округа награждены Георгиевскими знаками отличия, а 3 офицера удостоены Святого Георгия ордена 4-й степени. В январе 1914 года указом императора Николая II ОКПС реорганизован в Отдел пограничный корпус (ОПК), стражники и объездчики стали именоваться пограничниками. В 1-й мировой войне все пограничные бригады, кроме дислоцированных в Закавказье и Средней Азии, были переподчинены Военному министерству; из бригад сформированы пограничные роты, сотни, дивизионы, полки, сводные батальоны и дивизии, которые участвовали в боевых действиях на Европейском и Кавказском ТВД, а на территории Великого княжества Финляндского несла службу Финляндская пограничная стража для предупреждения высадки десантов противника.

После Октябрьской революции 1917 года в марте 1918 года Управление ОПК расформировано, вместо него при Народном комиссариате финансов образовано Главное управление пограничной охраны Советской Республики. В мае 1918 года СНК РСФСР принял декрет об учреждении советской пограничной охраны, ставшей преемницей войск пограничной стражи (смотри Пограничные войска).

Командиры ОКПС (ОПК): генерал от артиллерии А.Д. Свиньин (1893-1908 годы); генерал от инфантерии Н.А. Пыхачёв (1908-1917 годы); генерал-лейтенант Г.Г. Мокасей-Шибинский (1917-1918 годы).

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