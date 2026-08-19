ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА - в праве принцип, предполагающий невмешательство государства во внутренние дела Церкви и неучастие Церкви в государственном управлении, обеспечивающий свободу граждан в определении своего отношения к религии и религиозной принадлежности.

Требование об отделении Церкви было выдвинуто мыслителями эпохи Просвещения и направлено против ср.-век. порядков, когда определённая вера была обязательной, имела публичное значение и сказывалась на правовом положении человека. В совр. государствах положение об отделении Церкви содержится в большинстве конституций, в том числе в российской.

В Советской России отделение Церкви от государства было произведено декретом СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23.1(5.2).1918 года и закреплено Конституцией РСФСР 1918 года. Преподавание религиозных вероучений в общеобразовательных учебных заведениях было запрещено, собственность Церкви объявлена «народным достоянием» (смотри Изъятие церковных ценностей).

Согласно действующей Конституции РФ 1993 года (статья 14), Россия - светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Школа также отделена от Церкви в большинстве стран. Различные религии мира могут изучаться как предмет преподавания, но исключается принудительное обучение религиозным обрядам. Провозглашается свобода совести.

Вместе с тем во многих странах существует государственная религия (или государственная Церковь), используются некоторые религиозные обряды в государственных учреждениях, применяется организованное посещение церковных молебнов школьными классами (например, в Финляндии). В некоторых странах есть конституционные положения о привилегированной религии. Так, в Конституции Таиланда (статья 79) говорится, что государство должно поддерживать и защищать буддизм.

Значение правовых положений о государственной религии в странах Востока и европейских государствах неодинаково. В мусульманских странах ислам объявлен конституциями государственной религией. При этом в некоторых из них (Египет, Ирак, Ливан, Сирия и другие) наряду с исламом существуют и другие религии, церкви, но в странах мусульманского фундаментализма (Катар, Оман, Сауд. Аравия и другие) ислам - часть государственной системы. Несоблюдение обрядов в положенное время (за этим следит специальная полиция нравов - мутава) может повлечь суровое наказание (порке подвергались и иностранцы, в том числе женщины), существуют шариатские суды, приговаривающие людей к членовредительным наказаниям и смертной казни. В странах Европы и некоторых других странах провозглашение какой-либо религии государственной (Англиканской церкви в Великобритании, католицизма в Испании, восточной православной Церкви в Греции, иудаизма в Израиле, лютеранства в Дании, двух государственных религий - православия и лютеранства в Финляндии и других) не ограничивает право лица исповедовать любую религию, вести пропаганду религиозных и иных взглядов. Никто не обязан заявлять о своих религиозных или антирелигиозных убеждениях. Гражданин, если его религиозные убеждения противоречат несению военной службы, имеет право на замену её альтернативной гражданской службой. Конституции и законы таких стран разрешают государственным и муниципальным органам сотрудничать с Церковью в общественных интересах, но запрещают им финансировать церковные учреждения. Как правило, запрещено финансирование государственной Церкви (и иных церквей) из государственного бюджета. Вместе с тем положение государственной Церкви предполагает, что монарх и его супруга должны исповедовать государственную религию, оплата священников этой религии в войсках производится из государственного бюджета, иногда возможно выделение и иных средств из государственного бюджета. Высшие духовные лица назначаются монархами (в некоторых республиках Латинской Америки осуществляется государственный патронат над определённой Церковью, президент назначает епископов из кандидатов, предложенных Церковью). В Великобритании в Палате лордов по должности заседают высшие церковные иерархи (26 человек) государственной (Англиканской) церкви. В Ливане, согласно пакту между религиозными общинами (1989), места в Палате депутатов и высшие государственные должности (президент, глава правительства, председатель парламента и другие) строго распределены между представителями религиозных групп (христиан-маронитов, православных христиан, мусульман-суннитов, мусульман-шиитов и других). Акты гражданского состояния (документы о регистрации рождений, браков и другие) имеют официальное значение, если они выданы государственной Церковью или государственными учреждениями (документы других церквей такого значения не имеют).

Во многих странах, где хотя и нет государственной Церкви, но клятва в суде или высших должностных лиц произносится на Библии (например, в США), текст присяги президента во многих странах включает упоминание о Боге. Заседания парламентов в ряде стран (Великобритания, США и другие) начинаются с общей краткой молитвы, в Финляндии - с общего посещения президентом и депутатами кафедрального собора. В 2000-х годах в некоторых странах Европы, в Турции приняты законы, ограничивающие демонстрацию индивидами своей религиозной принадлежности: запрещено в общественных местах и на улице носить мусульманский хиджаб, еврейскую кипу и христианский крест большого размера. Приняты также постановления, запрещающие ношение в общественных местах паранджи и других форм женской одежды, которые полностью закрывают лицо, препятствуя опознанию человека.

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