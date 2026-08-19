ОТДАТОЧНЫЕ КНИГИ
ОТДАТОЧНЫЕ КНИГИ - в России в XVII-XVIII веках вид делопроизводственной документации.
Наиболее известны Отдаточные книги «беглым крестьянем» («Книги крестьянской отдачи»), возникшие вскоре после принятия Соборного уложения 1649 года. Составлялись в Большого дворца приказе и Поместном приказе в связи с возвратом («отдачей») беглых крестьян законному владельцу. Включали преамбулу и подневные записи передачи пойманных крестьян с перечислением их имён, а также указанием на писцовые и переписные книги как юридическое основание сыска. Впервые введены в научный оборот А.А. Новосельским, опубликованы - С.М. Каштановым. Являются важным источником по истории крестьянства, землевладения, генеалогии, исторической географии.
Исторические источники:
Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа Казанского дворца. Симбирск, 1898. Т. 2;
Каштанов С.М. Отдаточные книги Троице-Сергиева монастыря 1649–1650 гг. // Исторический архив. М., 1953. Т. 8.