ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1648-1654

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРАИН­СКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ 1648-1654 годов - рас­про­стра­нён­ное в ис­то­рио­гра­фии на­зва­ние вос­ста­ния ка­за­ков За­по­рож­ско­го вой­ска во гла­ве с Б. М. Хмель­ниц­ким, под­дер­жан­но­го кре­сть­я­на­ми и ме­ща­на­ми (го­ро­жа­на­ми), про­тив пра­ви­тельст­ва Ре­чи По­спо­ли­той .

Ох­ва­ти­ла зем­ли За­по­рож­ской Се­чи (большую часть ме­ж­ду­ре­чья Южного Бу­га и Днеп­ра ), зна­чительную часть Ма­ло­поль­ской провинции Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го (пре­имущественно Ки­ев­ское, Чер­ни­гов­ское, Брац­лав­ское и По­доль­ское вое­вод­ст­ва), а так­же Смо­лен­ское, Мин­ское, Бе­ре­стей­ское и Мсти­слав­ское вое­вод­ст­ва Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) (уча­ст­во­ва­ли до 1651 года). Бы­ла вы­зва­на главным образом стрем­ле­ни­ем за­по­рож­ских ка­за­ков до­бить­ся ли­к­ви­да­ции Бре­ст­ской унии 1596 года и вклю­че­ния большего их чис­ла в со­став рее­ст­ро­вых ка­за­ков (пы­та­лись дос­тичь этих це­лей и ра­нее - в хо­де вос­ста­ний 1591-1593, 1594-1596, 1625, 1630, 1635, 1637 и 1638 годов). Ка­за­ки бо­ро­лись так­же за вос­ста­нов­ле­ние сво­их прав и при­ви­ле­гий, от­ме­нён­ных Сей­мом в 1638 году: воз­мож­но­сти из­би­рать гет­ма­на (вме­сто не­го на­зна­чал­ся стар­ший ко­мис­сар шля­хет­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, под­чи­нён­ный великому ко­рон­но­му гет­ма­ну), пол­ков­ни­ков и еса­у­лов (на­зна­ча­лись из пред­ста­ви­те­лей поль­ско-ли­товской шлях­ты); пра­ва ме­щан за­пи­сы­вать­ся в ка­за­ки и вы­да­вать до­че­рей за­муж за них (за­пре­ще­но под уг­ро­зой кон­фи­ска­ции иму­ще­ст­ва). Ка­за­ки вы­сту­па­ли про­тив ог­ра­ни­че­ния Сей­мом чис­лен­но­сти За­по­рож­ско­го вой­ска и тер­ри­то­рии его пре­бы­ва­ния южными по­гра­нич­ны­ми го­ро­да­ми Ре­чи По­спо­ли­той - Чер­кас­са­ми, Чи­ги­ри­ном (ны­не оба в Чер­кас­ской области, Ук­раи­на), Кор­су­нем (ны­не город Кор­сунь-Шев­чен­ков­ский Чер­кас­ской области) и др. Од­ной из при­чин вос­ста­ния стал лич­ный кон­фликт Хмель­ниц­ко­го, то­гда сот­ни­ка Чи­ги­рин­ско­го пол­ка, с чи­ги­рин­ским под­ста­ро­стой Д. Ча­п­лин­ским, ко­то­рый, по сви­де­тель­ст­ву Хмель­ниц­ко­го, ото­брал у не­го ху­тор (един­ст­вен­ную зе­мель­ную соб­ст­вен­ность) и уг­ро­жал ему смер­тью.

Во­енные дей­ст­вия ме­ж­ду ка­за­ка­ми, ко­то­рых пе­рио­ди­че­ски под­дер­жи­ва­ли кон­ные от­ря­ды крым­ско­го ха­на Ис­лам-Ги­рея III, и поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми шли с пе­ре­ры­ва­ми. В начале 1648 года Б.М. Хмель­ниц­кий с не­боль­шим от­ря­дом раз­гро­мил вер­ный польскому ко­ро­лю Вла­ди­сла­ву IV ка­за­чий Кор­сунь­ский полк, сто­яв­ший на острове Хор­ти­ца. По-ви­ди­мо­му, в апреле то­го же го­да на ка­зац­кой ра­де Хмель­ниц­кий из­бран гет­ма­ном За­по­рож­ско­го вой­ска. Во гла­ве с ним и его соратником М. Кривоносом за­по­рож­цы при под­держ­ке крым­ских та­тар 5-6(15-16) мая раз­би­ли польский аван­гард под ко­манд. С. По­тоц­ко­го и С. Чар­нец­ко­го близ уро­чи­ща Жёл­тые Во­ды (ны­не го­род Днеп­ро­пет­ров­ской области, Ук­раина), 15-16(25-26) мая - основные си­лы польской ар­мии под ко­мандованием великого ко­рон­но­го гет­ма­на Н. По­тоц­ко­го и гет­ма­на поль­но­го ко­рон­но­го М. Ка­ли­нов­ско­го близ города Кор­сунь, 11-13(21-23) сентября - вой­ско, со­б­ран­ное князем И.М. Виш­не­вец­ким, близ села Пи­ляв­цы (ны­не село Пи­ля­ва Ста­ро­си­няв­ско­го района Хмель­ниц­кой области, Ук­раи­на). Од­но­вре­мен­но про­тив ли­товской шлях­ты вос­ста­ли кре­сть­я­не и ме­ща­не ря­да го­ро­дов ВКЛ, в ча­ст­но­сти Го­ме­ля, Мо­зы­ря, Лое­ва (ны­не все - в со­ста­ве Го­мель­ской области, Бе­ло­рус­сия), им на по­мощь Хмель­ниц­кий на­пра­вил ка­зац­кие от­ря­ды во гла­ве с И. Гар­ку­шей, А. Не­ба­бой и М. Не­ба­бой, С.Д. Под­бай­ло (По­до­бай­ло) и др. (в 1649 году ар­мия под ко­мандованием гет­ма­на поль­но­го ли­тов­ско­го князя Я. Рад­зи­вил­ла вос­ста­но­ви­ла ко­ро­лев­скую власть в вос­став­ших ре­гио­нах ВКЛ).

С осе­ни 1648 года до мар­та 1649 года шли пер­вые поль­ско-за­по­рож­ские пе­ре­го­во­ры (во вре­мя них, в 1648/1649 годах, Хмель­ниц­кий за­нял Ки­ев; ле­том 1651 года го­род не­дол­го на­хо­дил­ся под кон­тро­лем от­ря­дов Рад­зи­вил­ла). В хо­де пе­ре­го­во­ров в февраля 1649 года но­вый польский ко­роль Ян II Ка­зи­мир при­слал Хмель­ниц­ко­му с брац­лав­ским воево­дой А. Ки­се­лём зна­ки гет­ман­ской вла­сти - бу­ла­ву и хо­ругвь с бе­лым ор­лом, а так­же пе­ре­дал обе­ща­ние ам­ни­сти­ро­вать вос­став­ших, уве­ли­чить ре­естр, от­ме­нить по­ста­нов­ле­ние Сей­ма 1638 года, объ­я­вить сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Пред­ло­же­ния ко­ро­ля не удов­ле­тво­ри­ли Хмель­ниц­ко­го, ко­то­рый на­стаи­вал на ли­к­ви­да­ции унии и стал тре­бо­вать на­зна­че­ния в Ки­ев вое­во­ды из «рус­ко­го на­ро­ду» и пра­во­слав­но­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния, вы­дво­ре­ния из Кие­ва ие­зуи­тов и су­да над Д. Ча­п­лин­ским, по сло­вам гет­ма­на, главным ви­нов­ни­ком вой­ны. Ле­том 1649 года во­енные дей­ст­вия во­зоб­но­ви­лись, ка­за­ки во гла­ве с Под­бай­ло и полковником Ки­ев­ско­го пол­ка М.С. Кри­чев­ским вновь дви­ну­лись на под­держ­ку вос­став­ших в ВКЛ. 21(31) ию­ля они по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от вой­ска Рад­зи­вил­ла близ города Ло­ев. 5-6(15-16) августа Хмель­ниц­кий одер­жал по­бе­ду над польской ар­ми­ей под ко­мандованием Яна II Ка­зи­ми­ра близ города Збо­ров (ны­не Тер­но­поль­ской области, Ук­раи­на), от пол­но­го раз­гро­ма по­ля­ков спас­ло ус­та­нов­ле­ние поль­ско-крым­ских со­юз­ни­че­ских от­но­ше­ний.

По­сле но­вых пе­ре­го­во­ров 8(18) августа ко­роль дал За­по­рож­ско­му вой­ску жа­ло­ван­ную гра­мо­ту (в русских ис­точ­ни­ках то­го вре­ме­ни и в ис­то­рио­гра­фии име­ну­ет­ся Збо­ров­ским до­го­во­ром). Со­глас­но ей, ме­стом пре­бы­ва­ния За­по­рож­ско­го вой­ска объ­яв­ля­лась тер­ри­то­рия Ки­ев­ско­го, Чер­ни­гов­ско­го и Брац­лав­ско­го вое­водств, а город Чи­ги­рин ста­но­вил­ся гет­ман­ской став­кой; чис­ло рее­ст­ро­вых ка­за­ков уве­ли­чи­ва­лось с 6 тысяч человек до 40 тысяч человек (Хмель­ниц­ко­му пред­ло­же­но со­ста­вить имен­ной спи­сок не позд­нее конца 1649 года, не по­пав­шие в не­го ли­ца под­ле­жа­ли воз­вра­ще­нию в «по­слу­ше­ст­во сво­их па­нов»); ка­за­ки и все, кто под­дер­жал их во вре­мя вос­ста­ния, ам­ни­сти­ро­ва­лись; во­прос о су­ще­ст­во­ва­нии унии от­кла­ды­вал­ся до бли­жай­ше­го со­зы­ва Сей­ма, ми­тро­по­лит Ки­ев­ский дол­жен был стать де­пу­та­том верх­ней па­ла­ты польского пар­ла­мен­та, ие­зуи­там за­пре­ща­лось ос­но­вы­вать но­вые шко­лы; пра­во­слав­ная шлях­та по­лу­ча­ла пра­во за­ни­мать административные долж­но­сти в Ки­ев­ском, Чер­ни­гов­ском и Брац­лав­ском вое­вод­ст­вах, для ев­ре­ев вво­дил­ся за­прет на про­жи­ва­ние, вла­де­ние соб­ст­вен­но­стью и за­ня­тие от­ку­па­ми в го­ро­дах этих вое­водств и др. Сейм 1649-1650 годов под­твер­дил боль­шин­ст­во ус­ло­вий жа­ло­ван­ной ко­ро­лев­ской гра­мо­ты, кро­ме пра­ва ми­тро­по­ли­та Ки­ев­ско­го вой­ти в со­став се­на­то­ров. Уния бы­ла со­хра­не­на.

Вес­ной 1650 года Ян II Ка­зи­мир объ­я­вил о на­ме­ре­нии от­ре­дак­ти­ро­вать со­став­лен­ный Хмель­ниц­ким ре­естр ка­за­ков с учё­том ин­те­ре­сов шлях­ты. В то же вре­мя гет­ман пы­тал­ся про­во­дить не­за­ви­си­мую внеш­нюю по­ли­ти­ку (в ча­ст­но­сти, с конца 1649 года вёл пе­ре­го­во­ры с тран­силь­ван­ским князем Дьёр­дем II Ра­ко­ци о во­енном сою­зе, по-ви­ди­мо­му до­пус­кая его воз­ве­де­ние на польский пре­стол), чем вы­звал у Яна II Ка­зи­ми­ра серь­ёз­ные по­доз­ре­ния в не­вер­но­сти. Хмель­ниц­кий не ис­пол­нил тре­бо­ва­ние короля об от­прав­ке 10-ты­сяч­но­го от­ря­да за­по­рож­ских ка­за­ков на по­мощь крым­ским та­та­рам, со­би­рав­шим­ся на­пасть на Русское государство, и ле­том 1650 года ор­га­ни­зо­вал совместно с ни­ми по­ход про­тив Мол­дав­ско­го княжества, вы­ну­див молдавского гос­по­да­ря В. Лу­пу (тесть князя Рад­зи­вил­ла) за­клю­чить ан­ти­поль­ский со­юз с За­по­рож­ским вой­ском. На за­се­да­ни­ях Сей­ма в конце 1650 года ог­ла­ше­но за­яв­ле­ние польского ко­ро­ля об «из­мен­ни­че­ских по­ступ­ках обя­зан­но­го быть по­кор­ным под­дан­но­го» Хмель­ниц­ко­го, а пред­ста­ви­те­ли гет­ма­на про­дол­жа­ли на­стаи­вать на от­ме­не унии. Сейм по­ста­но­вил во­зоб­но­вить во­енные дей­ст­вия.

Польская ар­мия под ко­мандованием Яна II Ка­зи­ми­ра и Н. По­тоц­ко­го 18(28).6-30.6(10.7). 1651 года в сра­же­нии близ села Бе­ре­стеч­ко (ны­не го­род Во­лын­ской области, Ук­раи­на) по­бе­ди­ла ка­за­ков; 20(30) ию­ня при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах по­ле боя оста­ви­ла крым­ская кон­ни­ца, вслед за ко­то­рой в тот же день на­пра­вил­ся Хмель­ниц­кий в со­про­во­ж­де­нии И.Е. Вы­гов­ско­го. Од­но­вре­мен­но 26 ию­ня (6 ию­ля) Рад­зи­вилл вновь близ города Лоев раз­бил ка­за­ков во гла­ве с Под­бай­ло и М. Не­ба­бой. В ре­зуль­та­те 18(28) сентября то­го же го­да Хмель­ниц­кий под города Бе­лая Цер­ковь под­пи­сал с ко­ро­лём мир­ное со­гла­ше­ние.

По ус­ло­ви­ям Бе­ло­цер­ков­ско­го до­го­во­ра 1651 года (дей­ст­во­вал до вес­ны 1652 года) под вла­стью гет­ма­на ос­та­ва­лось толь­ко Ки­ев­ское вое­вод­ст­во с городом Чи­ги­рин, этой же тер­ри­то­ри­ей ог­ра­ни­чи­ва­лось зем­ле­вла­де­ние ка­за­ков (зем­ли в Брац­лав­ском и Чер­ни­гов­ском вое­вод­ст­вах под­ле­жа­ли про­да­же, а час­ти За­по­рож­ско­го вой­ска вы­во­ди­лись от­ту­да и из ВКЛ); чис­лен­ность рее­ст­ро­вых ка­за­ков со­кра­ща­лась до 20 тысяч человек; от­ме­ня­лись все за­пре­ты в от­но­ше­нии ев­ре­ев и пр. В мае 1652 года Хмель­ниц­кий при под­держ­ке крым­ских та­тар пред­при­нял вто­рой по­ход про­тив Мол­дав­ско­го княжества, ра­зо­рвав­ше­го со­юз с За­по­рож­ским вой­ском. На реке Южный Буг, не­по­да­лё­ку от хол­ма Ба­тог (близ ны­неш­не­го села Чет­вер­ти­нов­ка Тро­стя­нец­ко­го района Вин­ниц­кой области, Ук­раи­на), за­по­рож­ско-крым­ское вой­ско 22-23 мая (1-2 ию­ня) раз­гро­ми­ло польскую ар­мию под ко­мандованием Ка­ли­нов­ско­го (по­гиб в этом бою) и вско­ре всту­пи­ло в город Яс­сы. В мар­те 1653 года ка­зац­кий от­ряд во гла­ве с полковником Вин­ниц­ко­го пол­ка И. Бо­гу­ном раз­бил пре­вос­хо­дя­щие во­енные си­лы по­ля­ков близ местечка Мо­на­сты­ри­ще (ны­не го­род Чер­кас­ской области). Од­ним из по­след­них со­бы­тий вос­ста­ния ста­ла бло­ка­да ла­ге­ря польского вой­ска под ко­мандованием Яна II Ка­зи­ми­ра близ местечка Жва­нец (ны­не се­ло Ка­ме­нец-По­доль­ско­го района, Хмель­ниц­кой области) ка­за­ка­ми и крым­ски­ми та­та­ра­ми осе­нью - в на­ча­ле зи­мы 1653 года.

Царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич, дол­гое вре­мя офи­ци­аль­но оце­ни­вав­ший вос­ста­ние как внутреннее де­ло Ре­чи По­спо­ли­той, вес­ной 1653 года пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку при­ми­рить про­ти­во­бор­ст­во­вав­шие сто­ро­ны ди­пло­ма­тическим пу­тём. С ухуд­ше­ни­ем внеш­не­по­ли­тической си­туа­ции осе­нью то­го же го­да Русское государство объ­я­ви­ло вой­ну Ре­чи По­спо­ли­той, в ко­то­рой вме­сте с русскими вой­ска­ми уча­ст­во­ва­ли ка­за­ки За­по­рож­ско­го вой­ска. Тер­ри­то­рии Ки­ев­ско­го, Чер­ни­гов­ско­го и Брац­лав­ско­го вое­водств во­шли в со­став Русского государства со­глас­но ре­ше­ни­ям 2-го Зем­ско­го со­бо­ра 1653 году в Мо­ск­ве и Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды 1654 года. Пра­во­слав­ное на­се­ле­ние бы­ло из­бав­ле­но от ре­лигиозного при­тес­не­ния, а За­по­рож­ское вой­ско по­лу­чи­ло пра­ва и при­ви­ле­гии в со­от­вет­ст­вии с Мар­тов­ски­ми стать­я­ми 1654 года.

Исторические ис­точники:

Со­б­ра­ние го­су­дар­ст­вен­ных гра­мот и до­го­во­ров... М., 1822. Ч. 3. № 137, 143;

Документы об Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­не ук­ра­ин­ско­го на­ро­да. 1648–1654 гг. К., 1965;

Дже­ре­ла з iс­то­рiї На­цiо­наль­но-визвольної вiй­ни ук­раїнсь­ко­го на­ро­ду 1648–1658 рр. Київ, 2012. Т. 1.

Дополнительная литература:

Го­ло­буц­кий В.А. Ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на ук­ра­ин­ско­го на­ро­да под ру­ко­во­дством Хмель­ниц­ко­го (1648–1654 гг.). М., 1954;

он же. Ди­пло­ма­ти­че­ская ис­то­рия Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го на­ро­да. 1648–1654 гг. К., 1962;

Мы­цык Ю.А. За­пис­ки ино­стран­цев как ис­точ­ник по ис­то­рии Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го на­ро­да 1648–1654 гг. Днеп­ро­пет­ровск, 1985;

он же. Дже­ре­ла з історії Націо­нально-визвольної війни українського на­ро­ду се­ре­ди­ни XVII столiття. Дніпропетровськ, 1996;

Сте­пан­ков В.С. Из ис­то­рии за­клю­че­ния Бе­ло­цер­ков­ско­го до­го­во­ра (сен­тябрь 1651 г.) // Во­про­сы ис­то­рии СССР. Хар., 1988. Вып. 33;

он же. Особливості анти­феодальної бо­роть­би на Україні в ро­ки Визвольної війни (1648–1654) // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. К., 1989. Вип. 15;

Національно-виз­воль­на війна українського на­ро­ду се­ре­ди­ни XVII століття: політика, ідеологія, військове мис­тец­тво. Київ, 1998;

Га­ла­шин А.В. Рос­сия и на­ча­ло вос­ста­ния Б. Хмель­ниц­ко­го // Сла­вян­ский аль­ма­нах. М., 1999;

Смолій В.А., Сте­пан­ков В.С. Україна крізь віки. Київ, 1999. Т. 7;

Мар­це­нюк С.Ф., Пи­рог П.В. Чер­ни­гов­щи­на в ос­во­бо­ди­тель­ной вой­не ук­ра­ин­ско­го на­ро­да 1648–1654 гг. // Во­ен­но-ис­то­ри­че­ский ар­хив. 2005. № 10(70);

Ча­роп­ка С.А. Гістарыяграфія Ка­зац­ка-ся­лян­скай вай­ны 1648–1651 гг. на Беларусі // Из­вес­тия Го­мель­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го уни­вер­си­те­та име­ни Ф. Ско­ри­ны. 2006. № 2(35);

он же. На­ступ­ст­вы Ка­зац­ка-ся­лян­скай вай­ны 1648–1651 гг. для Беларусі (дэмаграфічны і гас­па­дар­чы ас­пек­ты) // Там же. 2008. № 4 (49).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)