ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1648-1654
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ 1648-1654 годов - распространённое в историографии название восстания казаков Запорожского войска во главе с Б. М. Хмельницким, поддержанного крестьянами и мещанами (горожанами), против правительства Речи Посполитой.
Охватила земли Запорожской Сечи (большую часть междуречья Южного Буга и Днепра), значительную часть Малопольской провинции Королевства Польского (преимущественно Киевское, Черниговское, Брацлавское и Подольское воеводства), а также Смоленское, Минское, Берестейское и Мстиславское воеводства Великого княжества Литовского (ВКЛ) (участвовали до 1651 года). Была вызвана главным образом стремлением запорожских казаков добиться ликвидации Брестской унии 1596 года и включения большего их числа в состав реестровых казаков (пытались достичь этих целей и ранее - в ходе восстаний 1591-1593, 1594-1596, 1625, 1630, 1635, 1637 и 1638 годов). Казаки боролись также за восстановление своих прав и привилегий, отменённых Сеймом в 1638 году: возможности избирать гетмана (вместо него назначался старший комиссар шляхетского происхождения, подчинённый великому коронному гетману), полковников и есаулов (назначались из представителей польско-литовской шляхты); права мещан записываться в казаки и выдавать дочерей замуж за них (запрещено под угрозой конфискации имущества). Казаки выступали против ограничения Сеймом численности Запорожского войска и территории его пребывания южными пограничными городами Речи Посполитой - Черкассами, Чигирином (ныне оба в Черкасской области, Украина), Корсунем (ныне город Корсунь-Шевченковский Черкасской области) и др. Одной из причин восстания стал личный конфликт Хмельницкого, тогда сотника Чигиринского полка, с чигиринским подстаростой Д. Чаплинским, который, по свидетельству Хмельницкого, отобрал у него хутор (единственную земельную собственность) и угрожал ему смертью.
Военные действия между казаками, которых периодически поддерживали конные отряды крымского хана Ислам-Гирея III, и польско-литовскими войсками шли с перерывами. В начале 1648 года Б.М. Хмельницкий с небольшим отрядом разгромил верный польскому королю Владиславу IV казачий Корсуньский полк, стоявший на острове Хортица. По-видимому, в апреле того же года на казацкой раде Хмельницкий избран гетманом Запорожского войска. Во главе с ним и его соратником М. Кривоносом запорожцы при поддержке крымских татар 5-6(15-16) мая разбили польский авангард под команд. С. Потоцкого и С. Чарнецкого близ урочища Жёлтые Воды (ныне город Днепропетровской области, Украина), 15-16(25-26) мая - основные силы польской армии под командованием великого коронного гетмана Н. Потоцкого и гетмана польного коронного М. Калиновского близ города Корсунь, 11-13(21-23) сентября - войско, собранное князем И.М. Вишневецким, близ села Пилявцы (ныне село Пилява Старосинявского района Хмельницкой области, Украина). Одновременно против литовской шляхты восстали крестьяне и мещане ряда городов ВКЛ, в частности Гомеля, Мозыря, Лоева (ныне все - в составе Гомельской области, Белоруссия), им на помощь Хмельницкий направил казацкие отряды во главе с И. Гаркушей, А. Небабой и М. Небабой, С.Д. Подбайло (Подобайло) и др. (в 1649 году армия под командованием гетмана польного литовского князя Я. Радзивилла восстановила королевскую власть в восставших регионах ВКЛ).
С осени 1648 года до марта 1649 года шли первые польско-запорожские переговоры (во время них, в 1648/1649 годах, Хмельницкий занял Киев; летом 1651 года город недолго находился под контролем отрядов Радзивилла). В ходе переговоров в февраля 1649 года новый польский король Ян II Казимир прислал Хмельницкому с брацлавским воеводой А. Киселём знаки гетманской власти - булаву и хоругвь с белым орлом, а также передал обещание амнистировать восставших, увеличить реестр, отменить постановление Сейма 1638 года, объявить свободу вероисповедания. Предложения короля не удовлетворили Хмельницкого, который настаивал на ликвидации унии и стал требовать назначения в Киев воеводы из «руского народу» и православного вероисповедания, выдворения из Киева иезуитов и суда над Д. Чаплинским, по словам гетмана, главным виновником войны. Летом 1649 года военные действия возобновились, казаки во главе с Подбайло и полковником Киевского полка М.С. Кричевским вновь двинулись на поддержку восставших в ВКЛ. 21(31) июля они потерпели поражение от войска Радзивилла близ города Лоев. 5-6(15-16) августа Хмельницкий одержал победу над польской армией под командованием Яна II Казимира близ города Зборов (ныне Тернопольской области, Украина), от полного разгрома поляков спасло установление польско-крымских союзнических отношений.
После новых переговоров 8(18) августа король дал Запорожскому войску жалованную грамоту (в русских источниках того времени и в историографии именуется Зборовским договором). Согласно ей, местом пребывания Запорожского войска объявлялась территория Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств, а город Чигирин становился гетманской ставкой; число реестровых казаков увеличивалось с 6 тысяч человек до 40 тысяч человек (Хмельницкому предложено составить именной список не позднее конца 1649 года, не попавшие в него лица подлежали возвращению в «послушество своих панов»); казаки и все, кто поддержал их во время восстания, амнистировались; вопрос о существовании унии откладывался до ближайшего созыва Сейма, митрополит Киевский должен был стать депутатом верхней палаты польского парламента, иезуитам запрещалось основывать новые школы; православная шляхта получала право занимать административные должности в Киевском, Черниговском и Брацлавском воеводствах, для евреев вводился запрет на проживание, владение собственностью и занятие откупами в городах этих воеводств и др. Сейм 1649-1650 годов подтвердил большинство условий жалованной королевской грамоты, кроме права митрополита Киевского войти в состав сенаторов. Уния была сохранена.
Весной 1650 года Ян II Казимир объявил о намерении отредактировать составленный Хмельницким реестр казаков с учётом интересов шляхты. В то же время гетман пытался проводить независимую внешнюю политику (в частности, с конца 1649 года вёл переговоры с трансильванским князем Дьёрдем II Ракоци о военном союзе, по-видимому допуская его возведение на польский престол), чем вызвал у Яна II Казимира серьёзные подозрения в неверности. Хмельницкий не исполнил требование короля об отправке 10-тысячного отряда запорожских казаков на помощь крымским татарам, собиравшимся напасть на Русское государство, и летом 1650 года организовал совместно с ними поход против Молдавского княжества, вынудив молдавского господаря В. Лупу (тесть князя Радзивилла) заключить антипольский союз с Запорожским войском. На заседаниях Сейма в конце 1650 года оглашено заявление польского короля об «изменнических поступках обязанного быть покорным подданного» Хмельницкого, а представители гетмана продолжали настаивать на отмене унии. Сейм постановил возобновить военные действия.
Польская армия под командованием Яна II Казимира и Н. Потоцкого 18(28).6-30.6(10.7). 1651 года в сражении близ села Берестечко (ныне город Волынской области, Украина) победила казаков; 20(30) июня при невыясненных обстоятельствах поле боя оставила крымская конница, вслед за которой в тот же день направился Хмельницкий в сопровождении И.Е. Выговского. Одновременно 26 июня (6 июля) Радзивилл вновь близ города Лоев разбил казаков во главе с Подбайло и М. Небабой. В результате 18(28) сентября того же года Хмельницкий под города Белая Церковь подписал с королём мирное соглашение.
По условиям Белоцерковского договора 1651 года (действовал до весны 1652 года) под властью гетмана оставалось только Киевское воеводство с городом Чигирин, этой же территорией ограничивалось землевладение казаков (земли в Брацлавском и Черниговском воеводствах подлежали продаже, а части Запорожского войска выводились оттуда и из ВКЛ); численность реестровых казаков сокращалась до 20 тысяч человек; отменялись все запреты в отношении евреев и пр. В мае 1652 года Хмельницкий при поддержке крымских татар предпринял второй поход против Молдавского княжества, разорвавшего союз с Запорожским войском. На реке Южный Буг, неподалёку от холма Батог (близ нынешнего села Четвертиновка Тростянецкого района Винницкой области, Украина), запорожско-крымское войско 22-23 мая (1-2 июня) разгромило польскую армию под командованием Калиновского (погиб в этом бою) и вскоре вступило в город Яссы. В марте 1653 года казацкий отряд во главе с полковником Винницкого полка И. Богуном разбил превосходящие военные силы поляков близ местечка Монастырище (ныне город Черкасской области). Одним из последних событий восстания стала блокада лагеря польского войска под командованием Яна II Казимира близ местечка Жванец (ныне село Каменец-Подольского района, Хмельницкой области) казаками и крымскими татарами осенью - в начале зимы 1653 года.
Царь Алексей Михайлович, долгое время официально оценивавший восстание как внутреннее дело Речи Посполитой, весной 1653 года предпринял неудачную попытку примирить противоборствовавшие стороны дипломатическим путём. С ухудшением внешнеполитической ситуации осенью того же года Русское государство объявило войну Речи Посполитой, в которой вместе с русскими войсками участвовали казаки Запорожского войска. Территории Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств вошли в состав Русского государства согласно решениям 2-го Земского собора 1653 году в Москве и Переяславской рады 1654 года. Православное население было избавлено от религиозного притеснения, а Запорожское войско получило права и привилегии в соответствии с Мартовскими статьями 1654 года.
Исторические источники:
Собрание государственных грамот и договоров... М., 1822. Ч. 3. № 137, 143;
Документы об Освободительной войне украинского народа. 1648–1654 гг. К., 1965;
Джерела з iсторiї Нацiонально-визвольної вiйни українського народу 1648–1658 рр. Київ, 2012. Т. 1.
Дополнительная литература:
Голобуцкий В.А. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648–1654 гг.). М., 1954;
он же. Дипломатическая история Освободительной войны украинского народа. 1648–1654 гг. К., 1962;
Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. Днепропетровск, 1985;
он же. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII столiття. Дніпропетровськ, 1996;
Степанков В.С. Из истории заключения Белоцерковского договора (сентябрь 1651 г.) // Вопросы истории СССР. Хар., 1988. Вып. 33;
он же. Особливості антифеодальної боротьби на Україні в роки Визвольної війни (1648–1654) // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. К., 1989. Вип. 15;
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво. Київ, 1998;
Галашин А.В. Россия и начало восстания Б. Хмельницкого // Славянский альманах. М., 1999;
Смолій В.А., Степанков В.С. Україна крізь віки. Київ, 1999. Т. 7;
Марценюк С.Ф., Пирог П.В. Черниговщина в освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. // Военно-исторический архив. 2005. № 10(70);
Чаропка С.А. Гістарыяграфія Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. на Беларусі // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2006. № 2(35);
он же. Наступствы Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. для Беларусі (дэмаграфічны і гаспадарчы аспекты) // Там же. 2008. № 4 (49).