ОСТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ОСТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский писатель.

Сын потомственного военного, отставного унтер-офицера. В 1921-1923 годах учился в Киевском электромеханическом техникуме; оставил учёбу вследствие обострившегося хронического заболевания (анкилозирующий полиартрит). Вопрос об участии Островского в Гражданской войне 1917-1922 годов является дискуссионным; сам Островский своё участие в боевых действиях отрицал. В 1923-1924 годах на руководящей комсомольской работе в Берездовском и Изяславском районах Украинской ССР. В составе Частей особого назначения участвовал в борьбе с вооруженными отрядами, действовавшими в районе советско- польской границы. С 1927 года был прикован прогрессирующей болезнью к постели, в 1928 году полностью ослеп. С 1935 года в Москве.

В начале 1931 года приступил к работе над романом «Как закалялась сталь» (части 1-2, 1932-1934 годы; экранизирован в 1942, 1957, 1975 годах, телефильм 1973), который стал одним из наиболее популярных произведений литературы социалистического реализма . Главный герой романа, Павел Корчагин, воплотил в себе идеальные качества человека новой, советской эпохи: преданность идеалам революции, высокую нравственность и целеустремлённость, готовность к самопожертвованию и необыкновенное мужество. Официальное признание пришло после публикации очерка М.Е. Кольцова «Мужество» (1935), положившего начало отождествлению героя романа с его автором. Роман «Рождённые бурей» (неокончен; часть 1, 1936; экранизирован в 1958, 1981 годах) посвящён событиям гражданской войны на Украине в конце 1919 - начале 1920 годов.

Награждён орденом Ленина (1935).