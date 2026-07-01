ОСТРОУМИЕ

ОСТРОУМИЕ (лат. ingenium, англ. wit, нем. Witz, франц. esprit, итал. ingegno) - способность к неожиданному сближению понятий и предметов, внешне далёких друг от друга или даже антиномичных, связь между которыми неочевидна на логически рациональном уровне; эстетическая категория.

Понятие «Остроумие» возникло в античной риторике. Аристотель под Остроумием понимал умение составлять наглядные метафоры , «которые дают нам какое-либо знание», открывая новую, неожиданную связь между предметами (Риторика. Книга 3. 10-11). В дальнейшем риторика трактовала Остроумие как способность к изобретению (inventio). Особое значение Остроумие получило в теории (Б. Грасиан-и-Моралес) и практике барокко : на идее Остроумия основаны маринизм, гонгоризм, прециозность, консептизм, метафизическая школа. Само Божественное творение рассматривалось теоретиками барокко (Э. Тезауро) как идеальный образец Остроумия, что внесло существенные коррективы в понимание миметической функции искусства: писатель из подражателя природы становился подражателем самого Творца. На стилистическом уровне Остроумие барочных текстов проявилось в причудливости образов, парадоксальной игре антитез и другом. Представители Йенского романтизма связали Остроумие с принципом интеллектуальной свободы (Ф. Шлегель), однако поздняя романтическая эстетика отказывается от понятия «Остроумие» в пользу «воображения», «фантазии»: С.Т. Колридж в «Biographia literaria» осудил «логику остроумия» как «перевод прозаических мыслей на язык поэзии».

С середины XVIII века Остроумие теряет значение фундаментально эстетической категории, осмысляясь отныне как возможное свойство авторского сознания, как характеристика персонажа или атрибут отдельных литературных жанров (фельетон, юмористический рассказ, эпиграмма).

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