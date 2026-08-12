ОСТРОРОГ ЯН

ОСТРОРОГ ЯН - польский государственный деятель, дипломат, правовед, гуманист.

Из графского рода. В 1453-1459 годах (с перерывом) учился в Эрфуртском и Болонском университетах, получил степень доктора канонического и гражданского права. Около 1461 года вернулся в Польшу. Симпатизировал чешским гуситам, выражал недовольство господством при дворе аристократии Малой Польши и чрезмерным влиянием духовенства. Принадлежал к младошляхетскому великопольскому лагерю, поддерживавшему короля Казимира IV Ягеллончика в его борьбе со старой аристократией. Работал в королевской канцелярии, затем на дипломатической службе. Участвовал в выработке условий Торуньского мира, завершившего Тринадцатилетнюю войну 1454-1466 годов; в 1464, 1466-1467 годах направлялся с посольствами в Рим (к Пию II и Павлу II). В 1465-1472 годах каштелян мендзыжецкий. В 1476 году, во время посольства в Саксонию, схвачен неизвестными и полгода удерживался в заточении. В 1475-1500 годах каштелян познанский, в 1493-1498 годах великопольский генеральный староста, в 1501 году познанский воевода.

Осторог - автор трактата «Мемориал об упорядочении республики» («Monumentum pro comitiis generalibus regni sub rege Casimiro pro Reipublicae ordinatione congestum»; написан между серединой 1450-х годов и 1477 годом, сохранился в двух версиях: короткой - 58 параграфов и пространной - 67 параграфов). Ратовал в нём за упрочнение королевской власти, независимость польской короны от папы Римского (авторитет которого в вопросах веры, однако, не ставил под сомнение), за назначение епископов королём. Призывал прекратить все платежи (в том числе аннаты) в пользу Рима, принудить Церковь передать часть своего имущества нуждающимся, запретить плату за церковные требы. Выступал против распространения в Польше немецкого влияния, в том числе против произнесения проповедей на немецком языке, использования немецкого права, обращения по юридическим вопросам в Магдебург и Любек . Придавал большое значение унификации мер и весов, свободе торговли на всей территории Польши, улучшению дорог. Настаивал на ликвидации цехов, требовал покончить с ростовщичеством. Считал необходимым уравнять в правах различные категории населения, предлагал не признавать юридической силы показаний, полученных под пыткой, отменить передачу должностей по наследству, выступал за формирование ополчения не только из шляхты, но и из горожан и крестьян.

Сочинения:

Monumentum pro… // Pamiᶒtnik Warszawski. 1818. T. 12. Listopad, grudzień; 1819. T. 13. Styczeń;

Wybór mów staropolskich. Wrocław; Kraków, 1961;

Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej. Łódź, 1994.

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