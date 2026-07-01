ОСТРОГОЖСКИЙ МУЗЕЙ

Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского создавался как один из первых провинциальных художественных музеев России.

Указом Воронежского губернатора от 31 октября (13 ноября) 1907 года при Острогожской общественной библиотеке была учреждена художественная галерея имени И.Н. Крамского . Сейчас музей является многопрофильным, сочетая в себе историко-краеведческое и художественное направление.

Музей создавался как один из первых провинциальных художественных музеев России. Указом Воронежского губернатора от 31 октября (13 ноября) 1907 года при Острогожской общественной библиотеке была учреждена художественная галерея имени И.Н. Крамского. Сейчас музей является многопрофильным, сочетая в себе историко-краеведческое и художественное направление.

Музей располагается в здании бывшей пожарной части, которое является памятником архитектуры 2-й половины XIX века, в центре города с 1910 года. Как еще именуют строение туристы «здание с каланчой» было построено в 1880 году по проекту воронежского архитектора С.Л. Мысловского. Второй этаж для размещения галереи был надстроен в 1910 по проекту Н.И. Крамского, сына художника.

Художественная коллекция формировалась при участии императорской Академии художеств , семьи И.Н. Крамского, а также художников-передвижников. В 1943 году картинная галерея была преобразована в Острогожский районный краеведческий музей. Современное название музей носит с 1998 года.

Иллюстрации:

Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского.