ОСТРОГОРСКИЙ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ОСТРОГОРСКИЙ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский юрист, политолог, историк, один из основоположников политической социологии.

Родился в семье учителя. Брат А.Я. Острогорского. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1875). Работал в Департаменте юстиции в Санкт-Петербурге , с наступлением реакции покинул государственную службу и уехал за рубеж. В Париже окончил Свободную школу политических наук (1885). В 1905 году вернулся в Россию, в 1906 году избран депутатом 1-й Думы от своей Гродненской губернии при поддержке Союза для достижения полноправия еврейского народа в России, активистом которого он являлся. Разделял основные политические установки партии конституционных демократов. После неудачи на выборах в Думу 2-го созыва отошёл от политической деятельности и уехал в США. Вернулся в Россию после Октябрьской революции 1917 года. Преподавал в Психоневрологическом институте в Петрограде.

Интересы Острогорского весьма широки (женское движение, конституционализм, политические партии и демократия , социальная политика), но наиболее известен Острогорский как основоположник социологии политических партий. В труде «Демократия и организация политических партий» («La démocratie et l’organisation des partis politiques», vol. 1–2, 1903) он едва ли не первым обратил внимание на процессы бюрократизации и олигархизации известных западных политических партий. В связи с этим Острогорский ввёл в оборот понятие партийный «кокус», под которым понимал малую группу лиц, реальная и могущественная власть которой внешне носит неофицальный характер. Появление кокуса и бюрократизации партии видоизменяет, по мнению социолога, задачу партии по выражению общественного интереса, склоняет её к отказу от первоначальных целей, продекларированных в программе, и превращает её в «партию-машину», основная задача которой сводится к удовлетворению интересов кокуса. Разрешение проблемы он видел в отказе от жёсткой иерархической организации партий и замены их временными ассоциациями, объединёнными какой-либо одной общей целью.

Автор нескольких учебных книг по истории, которые много раз переиздавались, таких как «Хронология всеобщей и русской истории» (1873), «История России с картинками для народных училищ» (1874). С 1877 года ежегодно издавал «Юридический календарь». Автор исследования о праве женщин на участие в политической жизни (1892), переведённого на английский, немецкий и польский языки.

Идеи Острогорского сформировались и нашли признание преимущественно на Западе. Однако в сути своей теория Острогорского соединила результаты анализа как западной, так и русской политической практики и оказала сильное влияние на мировую политическую мысль XX века.