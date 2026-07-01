ОСТРИЁ

ОСТРИЁ (англ. point, нем. Spitze, франц. pointe)​ - в археологии вид орудий с заострённым концом.

Могло использоваться как проколка, нож, наконечник метательных снарядов и так делее. Костяные, роговые, металлические Острия называют по их функции: предполагаемой или доказываемой, опираясь на трасологию, этнографические параллели, древние изображения и так далее.

Каменные Острия служат одним из важных признаков при выделении индустрий и культур каменного века. Конец этих Острий образован схождением двух режущих краёв или режущего и притупленного края. Острия могут быть изготовлены при обработке пластины или отщепа, но Острия могли служить и необработанные регулярные сколы.

Простейшие Острия известны с олдована (смотри Олдувайская культура ). На рубеже нижнего и среднего палеолита появляется тейякское Остриё (характерно для Тейяка), изготовленное на массивном сколе, с 2 ретушированными краями зубчатой формы. В среднем палеолите (Мустье) широко распространено мустьерское Остриё - треугольное, изготовленное на отщепе, острая часть которого образована 2 краями, обработанными односторонней ретушью. В особую группу таких орудий выделяют удлинённые Острия. Для Леваллуа характерны 2 группы Острий. Леваллуазское Остриё - треугольный отщеп, снятый с нуклеуса треугольной формы (так называемый леваллуазский нуклеус для снятия конвергентных сколов) или (реже) с дисковидных нуклеусов либо с нуклеусов с параллельным расщеплением и имеющий на спинке негатив треугольной формы от предыдущего снятия. Леваллуазское ретушированное Остриё изготовлено на треугольном леваллуазском отщепе, с двумя сходящимися ретушированными краями. В отечественной литературе мустьерские Острия чаще называют остроконечниками, иногда так называют тейякские и леваллуазские острия.

В верхнем палеолите Острия, как правило, изготавливались из пластин и пластинок, для вторичной обработки использовалась крутая притупливающая, двусторонняя уплощающая, мелкая краевая ретушь. Наиболее характерны: Остриё (нож) шательперрон (характерно для Шательперрона) - изготовлено на крупной удлинённой пластине, один край режущий, без вторичной обработки, второй - обработан по дуге крутой ретушью; Остриё граветтское (характерно для Граветта) - контур симметричен, изготовлено на крупной удлинённой пластине, один край режущий, без вторичной обработки, второй - обработан по слабовыпуклой дуге или прямой линии крутой, часто встречной, ретушью; Остриё фон-ив - контур симметричен, изготовлено на пластинке с обработкой продольных краёв мелкой ретушью (характерно для некоторых памятников Ориньяка); азильское Остриё (типично для азильской культуры) - сегментовидной формы, изготовлено на пластинке, с обработкой притупливающей ретушью по высокой дуге одного из краёв. Острия листовидных и подтреугольных форм, обработанные сплошной двусторонней уплощающей ретушью, в отечественной литературе часто носят название «наконечники». В Европе они характерны, например, для Селета и Солютре (в том числе наконечники с боковой выемкой). Двусторонне обработанные наконечники были широко распространены на российском Дальнем Востоке, в ряде регионов Северной и Центральной Америки (например, Кловис, Фолсом). При изготовлении черешковых наконечников в качестве заготовок использовались пластины, для оформления черешка применялась притупливающая ретушь, перо треугольной формы могло оформляться притупливающей или частично двусторонней уплощающей ретушью, например наконечник с боковой выемкой костёнковского типа (показателен для костёнковско-авдеевской культуры), наконечник типа Фон-Робер (черешковая часть оформлена двумя симметричными ретушированными боковыми выемками), характерен для западно-европейского Граветта. Черешковые наконечники типичны и для ряда памятников Африки, в том числе атерской культуры, в которой их особенностью является использование двусторонней ретуши при обработке черешка.

В мезолите продолжали применять Острия с краем, дугообразно обработанным притупливающей ретушью, косолезвийные наконечники с боковой выемкой, черешковые наконечники и другие, появились Острия, у которых конец усечён микрорезцовым сколом (например, Острия яниславицкой культуры и ресетинские), так называемые иволистные Острия из пластинок с минимальной подработкой уплощающей ретушью насада и кончика пера. В неолите и бронзовом веке есть листовидные, черешковые (в том числе треугольно-черешковые), треугольные Острия, Острия с вогнутой базой и другие.

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