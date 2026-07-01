ОСТРАВА

ОСТРАВА (чешск. Ostrava) - город на северо-востоке Чехии , административный центр Моравско-Силезского края.

Население 297,4 тысяч человек (2013; третий по числу жителей в стране после Праги и Брно), в пределах городской агломерации около 1,2 миллиона человек. Расположен на возвышенной равнине Моравские Ворота, при впадении рек Опава и Остравице в реку Одра, в 9-10 км к югу от границы с Польшей. Крупный транспортный узел: автомобильные и железнодорожные магистрали панъевропейского транспортного коридора Гданьск - Лодзь - Катовице (Польша) - Острава - Брно и чешско-словацкого коридора Прага - Ческа-Тршебова - Острава - Жилина - Кошице. Международный аэропорт имени Леоша Яначека (в 20,5 км к юго-западу от центра города).

Исторически Острава состоит из 2 частей: польской и моравской. Польская Острава (Польска-Острава, польск. Polska Ostrawa; под таким названием известна с XVI века) впервые упоминается в 1229 году. Находилась на территории Опольского княжества, входившего в состав владений Пястов (в 1202-1281, 1521-1532 годах княжество Опольское и Рациборское). С XIII века являлась монастырским владением, с 1508 года принадлежала семье Седльницких. В 1532 году вместе с Опольским княжеством вошла в состав владений Габсбургов (герцогство Силезия, или Австрийская. Силезия), получила немецкое название Польниш-Острау (Polnisch Ostrau). В 1714-1848 годах принадлежала баронам Вильчек. С открытием месторождений каменного угля (1763), началом их промышленной разработки (1787), развитием металлургии (1828) Польниш-Острау стала быстро расти (к началу XX века население - свыше 20 тысяч человек). С 1918 года в составе Чехословакии, с 1919 года называлась Слезска-Острава (чеш. Slezská Ostrava), в 1920 году получила статус города.

Моравская Острава впервые упоминается в 1267 году. Входила в состав владений Пржемысловичей. В 1279 году получила статус города, в 1362 году - право проведения ежегодной ярмарки, что превратило её в важный торговый центр. В 1437-1848 годах в составе гуквальдского панства епископов (с 1777 года архиепископов) Оломоуцских. В 1526 году вошла в состав владений Габсбургов (маркграфство Моравия), получила немецкое название Мериш-Острау (M ̈ahrisch Ostrau). В 1556 году пострадала от пожара. В период Тридцатилетней войны 1618-1648 годов пережила эпидемию чумы (1625), была оккупирована датскими (1626), затем шведскими (1642-1650 годы) войсками. С XVIII века развивалась как промышленный центр. В 1847 году соединена железной дорогой с Веной и Брюнном (ныне Брно). К началу XX века население достигло почти 37 тысяч человек. С 1918 года в составе Чехословакии, с 1919 года называлась Моравска-Острава (чеш. Moravská Ostrava). В 1924 года к ней присоединены несколько близлежащих населённых пунктов, в результате чего возникла Велька-Острава (чеш. Velká Ostrava).

В 1939 году Слезска-Острава и Велька-Острава были оккупированы Германией и включены в состав Протектората Богемия и Моравия, в 1941 году объединены под названием Мериш-Острау. С августа 1944 года город подвергался бомбардировкам англо-американской авиации. 30.4.1945 года в ходе Моравско-Остравской операции освобождён войсками 4-го Украинского фронта при участии чехословацкой отдельной танковой бригады. В 1946 году получил современное название. Во 2-й половине XX века один из главных промышленных центров Чехословакии. С 1960 года административный центр Северо-Моравской области. С 1993 года в составе Чешской Республики. С 1996 года центр Остравско-Опавской епархии Римско-католической церкви. В 2000-2001 годах административный центр Остравского края, с 2001 года - Моравско-Силезского края.

К древнейшим сооружениям на территории города относится Силезско-Остравский замок (1280-1290-е годы, перестроен в 1534-1548 годах в ренессансном стиле, реконструирован в 2004 году), расположенный у впадения реки Лучина в реку Остравице, к юго-востоку от современного центра. Историческая застройка частично сохранилась на левом берегу реки Остравице в районе Моравска-Острава, в том числе на главной площади Масарика: Старая ратуша (начало XVI века, перестроена с добавлением элементов барокко, ампира и неоренессанса в 1737-1780, 1831-1837 и 1874-1875 годы), здание аптеки, колонна Пресвятой Девы Марии (1702) и статуя Святого Флориана (1763). Архитектурной доминантой Остравы является здание Новой ратуши в стиле ар деко (1925-1930 годы, архитекторы Ф. Коларж, Я. Руби, К. Котас; высота 85,6 м; самая высокая ратуша в стране); на площади напротив - статуя Икара (1999, скульптор Ф. Шторк). В числе архитектурных памятников также: неоренессансный кафедральный собор Божественного Спасителя (1883-1886 годы, архитектор Г. Меретта), церкви - Святого Вацлава (конец XIII века, перестроена в 1583, 1893-1898 годах), Непорочного зачатия Девы Марии в Пршивозе (1890-1899 годы, архитектор К. Зитте; в стиле неоготики), евангелическая (1905-1907 годы, архитекторы К. Тролль, Л. Файгль; в стиле неоренессанса); неоренессансный Народный дом (1892-1894 годы, архитектор Й. Срб; ныне Театр имени И. Мирона); здания городского архива в стиле необарокко (1896-1897 годы, Зитте) и Оперного театра имени А. Дворжака в стиле неоклассицизма (1906-1907 годы, архитектор А. Граф). В промышленном районе Витковице сохранились дом управляющих металлургическим заводом (1847, архитектор А. Краузе) и кирпичные жилые дома для рабочих (1870-1890-е годы), церковь Апостола Павла (1883-1886 годы; колокольня - 1880), Ратуша (1902). Среди архитектурных памятников - в духе эклектизма: дом Г. Ульриха (начало XX века), Ратуша в районе Слезска-Острава (1911-1913 годы, архитектор В. Шульц); в стиле функционализма - здания художественной галереи (1926, архитектор Р. Каулих) и Страхового общества (1927, Котас), дом Э. Лиска (1936, архитекторы Ч. и Л. Шлапета); в стиле неоклассицизма застроены жилые кварталы в районе Поруба (1950-1960-е годы). В районе Грабова - деревянная церковь Святой Екатерины (XVI век, восстановлена к 2004 году после пожара 2002 года).

Острава - один из крупнейших в Чехии центров науки, образования и культуры. Вузы: Технический университет (V ̌SB-TUO; основан в 1849 году как Горная академия в городе Пршибрам; с 1945 года в Остраве), Остравский университет (1991); Бизнес-школа (2000); Консерватория имени Л. Яначека (1953; современный статус с 1959 года). Моравско-Силезская научная библиотека (1951). Музеи: Остравский краеведческий (основан в 1920-х годах; в здании Старой ратуши), художественная галерея (1952), горного дела «Ландек парк» (1993; в бывшей шахте «Ансельм», 1782; одна из крупнейших в мире коллекций горноспасательного оборудования), истории угледобычи (1994; в бывшей шахте «Михал»), пивоварения (2000, в пивоварне «Ostravar»), пожарного дела, цитры, «Миниуни» (2004; уменьшенные копии мировых архитектурных памятников). К юго-западу от центра Остравы, на территории бывшей промышленной зоны, создан музейный комплекс «Нижняя область Витковице» (2013; в бывшем газгольдере, XIX век). Национальный Моравско-Силезский театр [1919; включает Оперный театр имени А. Дворжака (бывший Муниципальный театр; 1919) и Драматический театр имени И. Мирона (1906)], Театр имени П. Безруча (1945; драма, мюзикл), Театр кукол (1953), многожанровая Камерная сцена «Арена» (1994). Филармония, в её составе Оркестр имени Л. Яначека (1954). Камерные оркестры: «Камерата Яначек» (1998), «Остравска банда» (2005). Центр новой музыки (2000; организует музыкальные фестивали, летние мастер-классы, музыковедческие конференции, изучение и исполнение современной музыки). Обсерватория и планетарий (1980). Зоопарк (1951). Междунар.одные фестивали: Майский имени Л. Яначека («Jan ́a ̌ck ̊uv m ́aj», с 1976 года), кукольный «Спектакуло Интерессе» (с 1995 года; один раз в два года; сентябрь), современной музыки «Остравские дни» (с 2001 года; раз в два года), популярной и традиционной музыки «Цвета Остравы» (с 2002 года, летний); национальные фестивали: «Танец Острава» (с 1998 года как «Танец в Зоне», современное название с 2001 года), «Театральный праздник без барьеров» (с 2000 года, один раз в два года), театральный «Шекспировские торжества» (с 2008 года). Кинофестиваль «Острава Камера Око» (с 2009 года).

Футбольный клуб «Баник Острава» (основан в 1922 году) - 4-кратный чемпион страны (1976-2004 годы) и 4-кратный обладатель кубка страны (1973-2005 годы); в сезоне 1980/1981 годов играл в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов; принимает соперников на стадионе «Базали» (1959; реконструкция 2003 года; около 17,4 тысяч мест). Футбольный клуб «Витковице» (основан в 1919 году) - чемпион страны (1986); выступает на стадионе «Местски» (1941; около 15,2 тысяч мест). Хоккейный клуб «Витковице Стил» (основан в 1928 году) - 2-кратный чемпион страны (1952, 1981); принимает соперников на крытом стадионе «ЧЭЗ Арена» (1986; 12,5 тысяч мест). Традиционные международные соревнования по лёгкой атлетике «Злата третра» (с 1961 года).

Острава - один из крупнейших промышленных центров Восточной Европы, ядро Моравско-Силезского индустриального района (включает города Богумин, Гавиржов, Фридек- Мистек, Карвина, Тршинец, Опава и другие), второго по значимости в стране после Пражского; выделяется широкой номенклатурой и высоким качеством производимой продукции. Традиционные отрасли специализации: угольная, чёрная металлургия, многоотраслевое машиностроение (главным образом металлоёмкое); развиты также химическая и пищевкусовая промышленность. За 1980-2010 годы добыча каменного угля сократилась с 22 до 11,2 миллионов тонн. Компания «Ostravsko-karvinské doly» (подразделение нидерландской «New World Resources», NWR) поставляет уголь на коксовый завод «Svoboda» (в структуре NWR; крупнейший в Европе производитель литейного кокса, а также доменного, бытового кокса - всего около 1 миллиона тонн, 2010) и ТЭС «Třebovice» (мощность 180 МВт), «Kunčice» (254 МВт; в составе одноименного металлургического комбината). Острава - ведущий центр чёрной металлургии Чехии. Крупнейший в стране металлургический комбинат «Kun ̌cice» (или «ArcelorMittal Ostrava») производит чугун, сталь (около 3 миллионов тонн, 2010), сортовой и листовой прокат, кокс, а также оборудование для металлургических и коксовых заводов, металлоконструкции. Другие предприятия отрасли, находящиеся под контролем «ArcelorMittal», выпускают стальные бесшовные трубы (крупнейший в стране завод компании «Moravia Steel»), сварные трубы (в городе Карвина), трансформаторную сталь (в городе Фридек- Мистек). В пределах индустриального района - ряд средних и малых предприятий по производству стального литья, строительных металлоконструкций, проволоки, метизов и огнеупоров.

Производственные мощности бывшего металлурго-машиностроительного комбината «Ví tkovice» (в 1970-1980-е годы до 45 тысяч занятых) разделены между металлургической компанией «Evraz Ví tkovice Steel» (с 2005 года в составе российской «Евраз Груп»; около 1 миллиона тонн проката, 2010) и машиностроительным холдингом «Ví tkovice Machinery Group» (с 2003 года принадлежит чешскому капиталу). Ныне в составе холдинга около 30 предприятий, выпускающих различные металлические ёмкости (в том числе сосуды высокого давления для хранения промышленных, медицинских и других газов - одно из крупнейших в Европе производств), коленчатые валы для морских судов, литьё, поковки, узлы и детали паровых котлов, коробки передач, оборудование для энергетики (включая атомную), металлургии, горнодобывающей, химической промышленности, пожаротушения, очистки вод, производства биогаза и многого другого. Также производство пассажирских вагонов, электровозов, рельсовых автобусов (завод компании «Škoda Vagonka»), автомобильных узлов и агрегатов (кузова - под контролем корейской компании «Sungwoo Hitech», алюминиевые и стальные колёса - американская «Hayes Lemmerz International»; произ-во ориентировано на сборочные заводы «Hyundai» в Ношовице и «Kia» в Жилине), прокатного (в том числе обрезные машины) и строительного оборудования, систем безопасности рельсового транспорта, измерительных приборов (пирометры, тахометры); сборка компьютеров ASUS на предприятии тайваньской компании «Pegatron».

Основная продукция химической промышленности: азотная кислота, азотные удобрения и органические полупродукты (на базе отходов коксохимии). Действуют заводы компаний «DUKOL Ostrava» (формальдегид) и венгерской «BorsodChem MCHZ» [химикаты на анилиновой основе (единственный производитель в Чехии), полиуретан]. Острава - крупный центр стройиндустрии и производства строительных материалов (цемент, железо-бетонные изделия и другое). Выпуск мясных, кондитерских изделий, пива (завод «Ostravar» в составе бельгийской компании «InBev») и безалкогольных напитков (штаб-квартира и предприятие холдинга «Kofola»). Среди отраслей сферы услуг выделяются транспорт, логистика и связь, информационные, финансовые, деловые услуги, оптовая и розничная торговля.

В 17 км к юго-западу от Остравы находится Новый замок Студенка (1749-1750 годы, перестроен в 1860-1863 годах; с 1956 года Музей железнодорожного транспорта).

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