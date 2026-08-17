ОСТРАНЕНИЕ

ОСТРАНЕНИЕ (от «странно») - художественный приём, состоящий в описании явления как впервые увиденного.

Понятие Остранение введено в научный оборот В.Б. Шкловским в книге «Воскрешение слова» (1914) и теоретически обосновано им в статье «Искусство как приём» (1917). Для Шкловского Остранение - универсальный закон искусства, цель которого - нарушить «автоматизм восприятия», «дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание». Согласно установкам русской формальной школы, Остранение, создающее эстетическую дистанцию, может проявляться на всех уровнях художественной структуры - фонетическом, лексическом, семантическом, композиционном и других. Как пародийное нарушение «канона» принцип Остранения положен в основу сформулированного Шкловским закона литературного саморазвития, находящего выражение в борьбе «младшей» и «старшей» линий литературы.

Применительно к театру Остранение обозначает принцип разрушения сценической иллюзии через подчёркивание условности происходящего на сцене. Остранение может осуществляться на уровне драматургии, сценографии, актёрской игры, декламации, пластики, взаимоотношений с публикой и другого. Центр тяжести спектакля при этом смещается с восприятия сценической иллюзии к наблюдению за процессом её создания.

Синонимом Остранения иногда выступает близкое ему по смыслу понятие «очуждение» (Verfremdung). Возникшее первоначально как немецкий эквивалент Остранения, оно получило дальнейшее осмысление в работах Б. Брехта (статья «Малый Органон для театра», 1949) и вернулось в русский язык уже не только в качестве обратного перевода с немецкого, но и в качестве нового термина. Смысл «эффекта очуждения» (Verfremdungseffekt) - в побуждении зрителя к размышлению, критическому восприятию изображаемой действительности. Остранение - один из ключевых приёмов эпического театра. Широко используется во всех театральных жанрах.

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