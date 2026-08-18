ОСТРАКИЗМ (др.-греч. ὀστρακισμός, от ὄστρακον ‒ «черепок»)

В классических Афинах особое голосование в экклесии глиняными черепками, на которых участники собрания писали имя человека, представлявшего угрозу для афинской демократии.

Большинство исследователей убеждены (и их мнение кажется обоснованным), что закон об остракизме был предложен Клисфеном в рамках его реформ (508/7 гг. до н.э). Афинский реформатор предложил его в качестве меры, способной предотвратить появление в будущем потенциального тирана. Высказывались и иные точки зрения: изобретение остракизма приписывалось некоему неизвестному политику (вариант: тому же Клисфену) ок. 488 г. до н.э.; в качестве довода приводилось то, что первый известный нам остракизм произошел только в 487 г. до н.э.

«Голосованием черепков» на народном собрании граждане должны были решать, не опасен ли тот или иной политик для стабильного развития государства, не грозит ли его влияние превзойти допустимую при демократии норму. Решение о проведении остракофории принимало народное собрание: в шестую пританию пританы Совета ставили в экклесии вопрос, нужно или нет устраивать такое голосование (Arist. Ath. pol. 43, 5). (В виду трудности соотнесения афинского и юлианского календаря, шестая притания падает на промежуток от января до марта). Если ответ был положительным, через срок от двух до шести недель происходило голосование на специальной экклесии: часть агоры огораживалась, участники собрания входили туда через 10 входов, соответствующих 10 афинским филам, и складывали принесенный черепок (приготовленный заранее или надписанный тут же) в определенное место. Должностные лица раскладывали остраконы по именам и считали их количество. По утверждению Плутарха, для признания остракофории состоявшейся нужно было не менее 6000 черепков (Arist. 7); по версии аттидографа Филохора, требуемые 6000 – это минимальное количество голосов, поданных против одного лица (FGrHist. 328, F30). Большинство исследователей отдает предпочтение первой версии.

Получивший большинство голосов отправлялся в изгнание на 10 лет: ему давалось 10 дней для того, чтобы уладить все свои дела и покинуть Аттику; его имущество при этом не конфисковалось, он мог получать с него доход; его не лишали гражданства, но на долгий срок исключали из жизни полиса.

Первая жертва закона об остракизме была связана с Писистратидами родственными узами – Гиппарх, сын Харма, вероятный глава группировки сторонников свергнутых тиранов. «Победителем» остракофории в 486 г. до н.э. был Мегакл, представитель рода Алкмеонидов: считается, что Алкмеониды в это время «заигрывали» с оставшимися в Афинах родственниками бывших тиранов; кроме того, их подозревали в симпатиях к персам (мидизме). Но очень быстро остракизм превратился в способ решения политических споров, сведения счета, борьбы за власть, устранения политического конкурента, выбора той или иной линии во внешней политике и т.п. Один из самых известных примеров в этом контексте для ранних остракофорий – изгнание по «суду черепков» в 482 г. до н.э. Аристида, прозванного «Справедливым», критика «морской программы» Фемистокла . Всего в источниках можно найти сведения о 13 остракофориях, в одном случае (485 г. до н.э.) – жертва точно неизвестна (есть несколько версий). Среди изгнанных остракофорией – ряд выдающихся политиков, полководцев, в разные годы бывших лидерами Афинского государства: в конце 70-х гг. V в. до н.э. – Фемистокл, через 10 лет – Кимон . В середине 40-х гг. изгнали Фукидида, сына Мелесия, политика олигархического толка – его переиграл в политической борьбе Перикл . Возможна была амнистия, досрочное возвращение из изгнания: после вторжения Ксеркса (480 г. до н.э.) такое решение было принято по отношению к первым жертвам остракизма – так в Афины вернулся Аристид; Кимона также вернули раньше (в 457 г. до н.э.) для заключения перемирия со спартанцами. Последнее применение закона об остракизме – 415 г., остракофория Гипербола . «Голосованием черепков» в тот раз афиняне пытались сделать выбор между двумя политиками-антагонистами – Никием и Алкивиадом, спорящими по поводу экспедиции в Сицилию, но те сговорились, и в итоге в изгнание отправился инициатор остракофории демагог Гипербол. Разочарование результатами этого голосования было столь велико, что после этого остракизм выходит из употребления: как орудие политической борьбы его вполне заменила «жалоба на противозаконие» (графэ параномон – γραφὴ παρανόμων) и другие виды политических судебных процессов. Когда точно произошел окончательный и официальный отказ от остракизма, неизвестно, – видимо, в конце IV в. до н.э., после уничтожения афинской демократии.

Исторические источники:

Андокид, III, IV;

Фукидид. I, VIII;

Аристотель. Афинская полития; Политика;

Филохор (фрагменты);

Диодор. X;

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Аристид. Фемистокл. Кимон. Алкивиад. Никий.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева