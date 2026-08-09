ОСТОЛОПОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

ОСТОЛОПОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ - русский поэт, переводчик, теоретик литературы, статский советник (1825).

Дворянин. Окончил Горное училище в Санкт-Петербурге. С 1801 года служил в различных гражданских ведомствах в Санкт-Петербурге и Вологде. Вице- губернатор Вологодской губернии (1814-1819 годы); редактор «Журнала Департамента народного просвещения» (1821-1824 годы); директор петербургских театров (1825-1827 годы). С 1829 года управляющий Астраханской конторой Коммерческого банка.

Дебютировал как поэт (1801). С 1802 года член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В 1806 году издавал журнал «Любитель словесности». Действительный член Общества любителей российской словесности (1816), почетный член Вольного общества любителей российской словесности (1820). Публиковался в журналах: «Северный вестник», «Цветник», «Благонамеренный», «Вестник Европы», «Сын отечества» и других. Среди поэтических произведений Остолопова - стилизации народных песен, пасторали в духе «лёгкой поэзии», военно-патриотические стихотворения, а также литературно-полемические эпистолы сатирического содержания («Признание», 1805; «Послание к Правдослову», 1806; «Послание к русскому Бавию об истинном поэте», 1815). Бо́льшая часть стихотворений собрана в двух прижизненных сборниках: «Прежние досуги, или Опыты в некоторых родах стихотворства» (1816) и «Апологические стихотворения с присовокуплением… поэмы "Привидения"» (1827).

Главный труд - «Словарь древней и новой поэзии» (части 1-3, 1821), над которым Остолопов работал с 1806 года, - самая полная для своего времени литературная энциклопедия, включающая около 400 статей о стихотворных размерах, терминах поэтики, литературных приёмах, жанрах и стилях начиная с античности. Снабжённый множеством примеров из поэзии разных народов «Словарь» выполнял и функцию хрестоматии по всемирной литературе. Остолопов принадлежит также «Ключ к сочинениям Державина. С кратким описанием жизни сего знаменитого поэта» (1822), составленный на основе краткой автобиографии и «объяснений» Г.Р. Державина на свои сочинения.