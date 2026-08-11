ОСТИН ДЖЕЙН

ОСТИН ДЖЕЙН - английская писательница.

Из семьи приходского священника. Получила домашнее образование. В юности увлекалась сочинениями С. Ричардсона, Г. Филдинга, Л. Стерна, У. Шекспира , О. Голдсмита. Первые, созданные в 1787-1793 годах повести, пьесы, рассказы, стихи, пародирующие штампы популярной беллетристики XVIII века, были собраны Остин в три рукописных сборника («Juvenilia», опубликован в 1933-1961 годах).

К ранним романам Остин, в реалистическом ключе воссоздающим картины нравов и быта провинциального дворянства, относятся: «Аббатство Нортенгер» («Northanger abbey», создан в 1797-1798 годы, опубликованв 1818 году; русский перевод 1976) - остроумная пародия на условности готического романа ; «Чувство и чувствительность» («Sense and sensibility», создан около 1795 года, опубликован в 1811 году; русский перевод 1988), а также снискавший наибольшую известность роман «Гордость и предубеждение» («Pride and prejudice», создан между 1796-1797 годами, опубликован в 1813 году; русский перевод 1967).

Поздние романы - «Мэнсфилд-парк» («Mansfield park», 1814; русский перевод 1988), «Эмма» («Emma», 1816; русский перевод 1989) и «Убеждение» («Persuasion», 1817; в русском переводе - «Доводы рассудка», 1989) - отмечены усилением драматизма и углублением психологического анализа. Для отличающейся стилистическим изяществом и пронизанной тонкой иронией прозы Остин, во многом предвосхитившей реалистический роман XIX-XX веков, характерны занимательность повествования, умение передать динамику душевных состояний героев и многогранность их образов. Среди других произведений: незавершённые романы «Леди Сьюзен» («Lady Susan», создан в 1793-1794 годах, опубликован в 1871 году, русский перевод 2002) и «Уотсоны» («The Watsons», создан в 1804-1805 годах, опубликован в 1882 году, русский перевод 2002), затрагивающие тему наследства и выгодного брака; сатирический роман «Сэндитон» («Sanditon», создан в 1817 году, опубликован в 1925 году, русский перевод 2002).

Творчество Остин оказало влияние на прозу С. Моэма , Э.М. Форстера, Дж.Б. Пристли, Г.К. Честертона.