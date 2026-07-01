ОСТИН

ОСТИН (англ. Austin) - город на Юге США, административный центр штата Техас.

Один из наиболее быстрорастущих крупных городов страны, население 842,6 тысяч человек (2012; 472 тысяч человек в 1990 году; 656,6 тысяч человек в 2000 году); 35,1% жителей - выходцы из стран Латинской Америки, 6,2% - из стран Азии, 7,7% - афроамериканцы. Образует метрополитенский ареал Остин - Раунд- Рок - Сан-Маркос с населением свыше 1,8 миллиона человек. Расположен на восточной окраине плато Эдуардс, на реке Колорадо (в черте города - водохранилища Леди-Берд, Остин, Уолтер-Лонг). Крупный узел автомобильных (в том числе национальные автотрассы Дулут - Канзас-Сити - Оклахома-Сити - Форт- Уэрт - Остин - Нуэво-Ларедо) и железнодорожных магистралей. Международный аэропорт Остин-Бергстром (в черте города, в 10 км к юго-востоку от его центра; создан в 1999 году на месте базы ВВС США). Линия наземного метрополитена (Capital Metro; 2010; протяжённость 51 км). Остин - один из наиболее благоустроенных, зелёных и экологически чистых крупных городов США.

До появления европейцев на территории современного Остина проживало индейское племя тонкава. C 1535 года эти земли входили в состав колонии Новая Испания, с 1821 года - независимой Мексики. В июле 1730 года появилась католическая миссия. С начала XIX века территория стала осваиваться переселенцами из США, в 1836 году отошла к республике Техас, добившейся независимости от Мексики . В 1835 году на месте современного Остина возникло постоянное поселение под названием Уотерлу (англ. Waterloo). В 1839 году конгресс Техаса принял решение о создании в Уотерлу новой столицы республики - города Остин (назван в честь основателя независимого Техаса С.Ф. Остина, 1793-1836 годы; строительство начато в 1840 году). В 1841-1845 годах временно лишился статуса столицы. С конца декабря 1845 года в составе США, административный центр штата Техас. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов входил в Конфедеративные Штаты Америки . В 1865 году оккупирован войсками северян, в 1870 году вместе со штатом реинтегрирован в США. В ходе Реконструкции Юга США начал развиваться как промышленный и торговый центр. В 1871 году связан железной дорогой («Houston and Texas Central Railway») с городом Хьюстон. В конце XIX века произошло расширение городской территории, началось сооружение плотин на реке Колорадо (с 1890 года). В 1900 году пострадал от наводнения. В период Великой депрессии реализованы проекты по перепланировке и благоустройству города. В 1970-е годы стал крупным центром музыкальной культуры (неофициальное название «Всемирная столица музыки»), театрального и киноискусства. С 1980-х годов активно развиваются высокие технологии; в 1990-е годы возник инновационно-технологический парк «Силиконовые холмы» (аналог Силиконовой долины в Калифорнии).

Центр Остина сохранил историческую регулярную планировку (1839, инженеры Э. Уоллер, Л.Дж. Пили, Ч. Скулфилд) с главной улицей Конгресс-авеню, ведущей от реки Колорадо к архитектурному комплексу, включающему неоренессансное здание Капитолия штата Техас с фасадами из розового гранита (1888, архитектор Э.Э. Майерс; высота 95 м; новое крыло - 1993), резиденцию губернатора штата Техас в формах неогреческого стиля (1856; архитектор Э. Кук) и корпус Главного кадастрового управления в неороманском стиле (1856-1857 годы; ныне посетительский центр Капитолия). Среди старейших сооружений: французская дипломатическая миссия (1841, предположительно архитектор Т.У. Уорд; с 1956 года музей), епископальная церковь Святого Давида (1853-1854 годы, архитектор Э. Фонтейн; перестроена), дом Нила-Кокрана в неогреческом стиле (1855, архитектор Кук; ныне музей), католический собор Святой Марии в формах неоготики (1874-1884 годы, архитектор Н.Дж. Клейтон), неороманское здание Старой пекарни и лавки (1875-1876 годы), оперный театр Миллетта (1878, архитектор Ф.Э. Руффини; портик - 1911), гостиница «Дрискилл» (1886, архитектор Дж.Н. Престон; оба - в русле эклектизма), дом Саутгейт-Льюиса в стиле неоготики (1888; архитектор Р.К. Ламби) и осветительные башни (1894-1895 годы; реконструкция - 1995; выс. 50 м; к 2010 году сохранились 14 из 31; Остин - единственный город в мире, в котором они активно эксплуатируются). Другие достопримечательности: главный кампус Техасского университета с бывшим зданием Исторической библиотеки Батл-холл в исторических стилях (так называемая Старая библиотека; 1911, архитектор К. Гилберт), главным корпусом в стиле ар деко (1937, архитектор П. Кре; высота 94 м), Президентской библиотекой Л.Б. Джонсона в духе позднего модернизма (1971, архитектор Г. Буншафт и архитектурное бюро «Skidmore, Owings & Merrill»; включает музей). Среди построек XX - начала XXI веков: вилла «Лагуна Глория» с пейзажным парком (1916), Городская библиотека (1932-1933 годы, архитектор Х. Кюне; ныне Центр истории Остина; оба - в русле эклектизма), здания Техасского мемориального музея в формах ар деко (1936-1938 годы, архитектор Кре) и городской администрации (2004, архитектр А. Предок), корпус общежития и столовой Университета Сент-Эдуардс (2008, архитектор А. Аравена; оба - в стиле неомодернизма), жилые и офисные высотные здания (из них 14 высотой свыше 100 м), в том числе «Фрост Банк тауэр» (2004; 157 м), «360 Кондоминиумс» (2008; 172 м), «Спринг» (2009; 132 м), «Аштон» (2009; 127 м), «Остониан» (2010; 208 м - самое высокое сооружение в Остине), «W Austin Hotel and Residences» (2010; 145 м). На западной окраине города, на горе Боннелл, - смотровая площадка (высота 177 м) с видом на водохранилище Остин.

Остин - один из крупнейших на Юге США центров науки, образования и культуры. Научно-исследовательские институты: Центр аутизма и связанных с ним расстройств (в составе Центра аутизма Центрального Техаса), Центр раннего обучения аутистов, Центр здоровья и развития детей Л.Б. Джонсона и другие. Университеты: Хьюстон - Тиллотсон [основан в 1952 году в результате объединения колледжей Тиллотсона (1875) и С. Хьюстона (1876); современный статус с 2005 года; афроамериканский], Техасский [1883; в его составе - полевая лаборатория «Бракенридж» (1967), ботанический сад (1982) и другие], Сент- Эдуардс (1885), «Конкордия» (1926). Другие вузы: Школа бизнеса «Актон», Институт искусств, Высшая школа богословия, пресвитерианская духовная семинария, общественный колледж. Библиотеки: Центральная имени Дж.Г. Фолка (1926; современное название с 1995), «Гарри Рансом сентер» (при Техасском университете; включает архив; организует выставки) и другие. Музеи: скульптора Элизабет Ней (1907), Техасский мемориальный (1935), Городской художественный (1961; на вилле «Лагуна Глория»), Художественный имени Дж.С. Блантона (1963; при Техасском университете), детский (1983), мексиканского искусства (1984), Техасский исторический имени Боба Буллока (2001), Музей и культурный центр имени Дж. Вашингтона Карвера, цифрового искусства; Центр истории Остина (1955), Естественно-научный центр (1960), Техасский архив движущегося изображения и другие. Сад скульптур и Музей американского скульптора Ч. Умлауфа (1991). Дом-музей О. Генри (1934). Театры: «Парамаунт» (1915), «Салвидж Вангуард» (1994), «Колд-Таун» (2006), «Нью Мувмент» (2009), труппы «Балет Остина» (1956), «Лирическая опера Остина» (1986). Центр исполнительских искусств (с театральной площадкой «Зилкер Хилсайд»). Симфонический оркестр (1911). Остин - один из наиболее значимых в США центров киноиндустрии. Ежегодные международные фестивали: интерактивный кино и музыки «Саут бай Саутуэст» (с 1987 года; март), фильмов (с 1994 года), комедии (с 2002 года). Многочисленные городские праздники, фестивали и карнавалы. Планетарий. Городские парки: «Зилкер» [с ботаническим садом (1955) и открытым бассейном «Бартон Спрингс» (1920-е годы)], «Рой Г. Герреро», «Бартон Крик Уайлдернесс» и другие. Зоопарк (1990).

Стадионы: «Даррелл К Ройал - Тексас Мемориал» (1924; реконструирован в 1999, 2008 годах; свыше 100 тысяч мест; один из крупнейших в США и в мире), «Майк Майерс» (1999; около 20 тысяч мест; при Техасском университете); многофункциональные арены: «Фрэнк Эруин Сентер» (1977; реконструирована в 2003 году; до 17,9 тысяч мест), «Лудеке Арена» (1983; 6,5 тысяч мест); несколько специализированных спортивных арен. Ежегодный Остинский марафон (с 1992 года). В 2012 году проведён этап чемпионата мира «Формула-1» Гран-при США на новой гоночной трассе «Сиркуит оф те Америкас».

Основа городской экономики - сфера услуг (85,5% занятых; 2010), в структуре которой ведущее место занимают НИОКР в области информационных, телекоммуникационных, био- и нанотехнологий, фармацевтики и энергетики. С конца 2000-х годов активно развиваются исследования в области автоматизации промышленного производства, медицины, транспорта и логистики. В инновационно-технологическом парке «Силиконовые холмы» базируются офисы ведущих мировых ИТ-компаний (IBM, «Intel», «Apple», «Hewlett-Packard», «Advanced Micro Devices», «Oracle», «Cisco Systems», «Google» и других). В Остине размещаются штаб- квартиры компаний «Dell» (в северном пригороде Раунд-Рок), «Freescale Semiconductor», «Cirrus Logic», «Silicon Laboratories» (все - компьютерные технологии), «Apogent Technologies», «Luminex Corporation» и «TOPAZ Technologies» (все - биотехнологии). Для Остина характерен один из самых высоких в стране уровней использования Интернета. Инновационные проекты в области энергетики разрабатывает и внедряет компания «Austin Energy» (технологии добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и природного газа, производства биотоплива, использования солнечной и ветровой энергии и другого). Экологически чистые технологии компании применяются на ТЭС «Decker Creek» (в черте города; мощность 926 МВт). Традиционно велико значение административных, деловых, финансовых, транспортно-логистических, туристических и развлекательных услуг, образования, здравоохранения, оптовой и розничной торговли. В Остине расположены штаб-квартиры компаний «Forestar (USA) Real Estate Group» (многоотраслевая), «Whole Foods Market» (сеть продовольств. магазинов, в том числе по продаже экологически чистых продуктов питания), «Wi-Fi Alliance» (интернет-торговля), «Schlotzsky’s» (рестораны быстрого питания).

В обрабатывающей промышленности занято 8,8% работающих. Произ-во компьютерной техники (заводы компаний «Dell», IBM, «Apple» и другие), солнечных батарей (предприятие компании «Austin Energy» в юго-восточном пригороде Уэббервилл - крупнейшее в США; продукция общей мощностью 30 МВт в год), синтетических смол и пластмасс, красок и декоративных покрытий, фармацевтических препаратов, напитков и другого.