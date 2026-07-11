ГОТЫ

ГОТЫ (латинский - Gothi, греческий - Γτθοι), древний народ, относящийся к восточным германцам.

Носители готского языка. По готскому преданию (дошло в сочинении Иордана), готы переселились из Скандинавии на южное побережье Балтийского моря «на двух кораблях» во главе с королём Беригом (на «третьем» плыли гепиды), победили ульмеругов и вандалов, дав новым землям имя Готисканза («Готский берег»). Связи готов со Скандинавией, отражающие их происхождение и последующие контакты, находят подтверждение в данных лингвистики и, отчасти, археологии, но речь, скорее, должна идти о нескольких группах активных, но немногочисленных переселенцев, инициировавших при участии местного населения формирование новой общности. С готами отождествляют гутонов, известных римским авторам I-II века, и часть вельбарской культуры любовидзской фазы.

Во 2-й половине II века начинается движение готов на юг, в «чудесную страну Ойум», под предводительством короля Филемера. В середине III века готы, возглавляемые Остроготой, Канивой и др., активно участвовали в скифских войнах против Рима, но потерпели ряд поражений. Остатки готов, включив группы другого населения, обосновались на землях к северо-востоку от нижнего Дуная, что отражено в процессах формирования Черняховской культуры. Уже в связи с войной Рима против Персии в 242 году известно о привлечении готов на римскую службу. В дальнейшем отношения части готов к Риму в качестве федератов зафиксировано несколькими договорами. Не позднее конца III века можно говорить о наличии у готов двух важнейших группировок. Тервинги («лесные»), или визии, в среде которых важную роль играл королевский род Балтов, жили от Нижнего Подунавья до Среднего Поднестровья. Гревтунги («степные»), или остроготы («блистательные готы»), возглавляемые представителями рода Амалов, располагались к северо-востоку от визиев. Особые группы готов (среди других варваров) обосновались в Крыму.

Готы Не позднее IV века среди готов начало распространяться христианство (готский епископ Феофил участвовал в Никейском соборе в 325 году). В этом процессе важную роль сыграла деятельность готского епископа Ульфилы (Вульфилы). Гонения на новую веру в среде готов привели к переселению их части на территорию Римской империи, на северо-восток Балкан, где образовалась общность «малых готов». С деятельностью Ульфилы на новом месте связано и создание готского письма, правда, не получившего широкого распространения. У значительной части готов христианство закрепилось в форме арианства и в таком виде оказало влияние на крещение ряда других германских народов, а также было одним из факторов противопоставления готов и некоторых других германцев православному большинству населения Римской империи.

Около 375 года появившиеся к западу от Дона гунны нанесли поражение Эрманариху и подчинили большей частью остроготов. Многие визии, напуганные этими событиями, во главе с Фритигерном и Алавивом в 376 году нашли убежище в римской провинции Мёзия. Здесь они восстали и в 378 году, при поддержке остроготско-аланско-гуннской группировки Алатея и Сафрака, нанесли римлянам поражение у Адрианополя. В 380 группа Алатея и Сафрака получила в качестве федератов земли в Паннонии, а визии в 382 году - на Балканах. Часть визиев, предводимая Атанарихом, пыталась организовать сопротивление гуннам, но вскоре большую часть их присоединилась к сородичам. Все эти визии составили новую группировку, во главе с Аларихом I она то воевала с римлянами, то служила им федератами, после 400 года двинулась в Италию, затем в Галлию. В ходе войн и переселений огромные потери компенсировались присоединением других, часто не готских, отрядов. Это объединение, ядром которого были визии, верные ветви Балтов Алариха I, и стало основой собственно вестготов, основавших в 418 году Вестготское королевство. После его падения остатки вестготов приняли участие в этногенезе испанцев, а некоторые роды вошли в состав аристократии Франкского государства.

Готы Ряд групп готов, к концу IV века оставшихся за Дунаем, составили заметную часть ополчения Радагайса, которое пыталось прорваться в Италию, но в 406 году было разгромлено. Многие готы входили в державу гуннов и играли в ней видную роль. Из них сформировались остготы, основавшие в конце 5 века Остготское королевство, после падения которого они некоторое время сохраняли самобытность (ещё в XI веке упоминается «готское право»), но затем приняли участие в формировании итальянцев. Небольшие группы готов, оставшиеся на территории Восточной Европы, к VII веку были ассимилированы славянами (смотри в статье Мартыновский клад).

Малые готы с IV века постоянно жили на Балканах, не участвуя в войнах с Римской империей. Известия о них можно найти до IX века, постепенно они растворились среди населения, ставшего частью болгар. Многие готы принимались на службу в римскую армию, где, случалось, составляли элитные подразделения и достигали высоких постов.

В Крыму среди группировок готов известны тетракситы, в середине V века под давлением гуннов они переселились к востоку от Керченского пролива (смотри в статье Дюрсо), имели спорадические связи с Византией, но после VI века сведений о них нет. Другие группы готов жили в Южном Крыму; известно, что они являлись федератами Византии, занимали область Дори (смотри также Харакс, Суук-Су), у них был православный епископ. Позднее они стали частью населения княжества Феодоро (смотри Мангуп), а после его разгрома - частью крымских татар и греков (смотри в статье Мариупольские греки). О существовании почти забытого языка готов в Крыму (так называемый крымско-готский язык) известно по записи XVI века.

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