ОСТЕРМАН ИВАН АНДРЕЕВИЧ

ОСТЕРМАН ИВАН АНДРЕЕВИЧ - российский государственный деятель, дипломат, канцлер (1796).

Сын А. И. Остермана , двоюродный дед графа А.И. Толстого (с 1796 года Остерман-Толстой). Числился в лейб-гвардии Преображенском (1741-1742 годы) и Троицком пехотном (с 1742 года) полках. Дворянин российского посольства в Париже (1757-1760 годы). Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Стокгольме (1760-1774 годы, с небольшим перерывом в 1762 году). Выступил против намерения императора Петра III заручиться поддержкой Швеции в планировавшейся войне России с Данией. Противодействовал установлению в Швеции самодержавной монархии, выступая за соблюдение Конституции 1720 года, поддерживал пророссийскую и проанглийскую партию «младших колпаков» (находилась у власти в 1765-1769 и 1772 годах) в её борьбе с профранцузской партией «шляп». Для укрепления так называемой Северной системы Н.И. Панина содействовал заключению брака родного племянника российской императрицы Екатерины II - шведского кронпринца, будущего короля Густава III, и дочери датского короля Фредерика V Софии Магдалены (1766). Способствовал нормализации российско-шведских отношений после заключения российско-датского Царскосельского трактата 1773 года (подтвердил соглашение 1767 года), согласно которому великий князь Павел Петрович (будущий император Павел I) обменял своё герцогство Гольштейн-Готторп на датское графство Ольденбург (передано в том же году князю-епископу Любекского княжества Фридриху Августу, младшему брату Густава III).

Второй член Коллегии иностранных дел (1775-1783 годы) и вице-канцлер (1775-1796 годы), первоприсутствующий в коллегии (1783-1797 годы). Участвовал в заключении морских конвенций Российской империи с государствами, поддержавшими Декларацию о вооружённом нейтралитете 1780 года, договоров о дружбе и торговле с Данией (1782), о дружбе, торговле и мореплавании с Францией (1786/1787 годы) и Португалией (1787), об оборонительном союзе и дружбе со Священной Римской империей (1792), оборонительном союзе с Пруссией (1792) и Великобританией (1795), а также Петербургских конвенций 1793 и 1795 годов о втором и третьем разделах Речи Посполитой. Сенатор (1781-1797 годы). Уволен в отставку из-за болезни по собственной просьбе.

Крупный землевладелец и душевладелец (ему принадлежали земли в Минской, Могилёвской, Московской, Псковской, Рязанской, Санкт-Петербургской губерниях, а также свыше 10 тысяч душ мужского пола). В 1782 году унаследовал от своего дяди, В.И. Стрешнева, усадьбу в Москве, к 1786 году перестроил главный усадебный дом (известен как Дом графа Остермана; ныне в здании находится Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства).

Награждён орденами Святого Александра Невского (1772), Святого Владимира 1-й степени (1782), Святого Андрея Первозванного (1784) и другими.