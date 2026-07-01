ОСТЕНДЕ

ОСТЕНДЕ (нидерл. Oostende, франц. Ostende) - город на северо-западе Бельгии , во Фламандском регионе, в провинции Западная Фландрия.

Население 70,5 тысяч человек (2013). Расположен на побережье Северного моря. Важный транспортный узел. Начальный пункт скоростной автомагистрали Остенде - Брюгге - Гент - Брюссель. Высокоскоростное железнодорожное сообщение с Брюсселем, Гентом и Брюгге (железнодорожный вокзал совмещён с морским паромным терминалом). Авиаперевозки обслуживает международный аэропорт Остенде-Брюгге. Морской порт; паромное сообщение с городом Рамсгит (Великобритания). Каналом, соединяющим Северное море с рекой Шельда (открыт в 1622 году, длина 20,5 км), Остенде связан с Брюгге и далее с Гентом (с 1751 года, длина 47 км). Через город проходит линия междугороднего берегового трамвая (Кнокке-Хейст, близ границы с Нидерландами, - Де-Панне, близ границы с Францией; самая протяжённая в мире, длина 67 км). Приморский климатический и бальнеологический курорт.

Возник как рыбацкое поселение на восточной окраине (отсюда название) острова Тестереп, впоследствии слившегося с материком. Впервые упоминается в 814 году. С середины IX века принадлежал графам Фландрии . В 1267 году графиня Фландрская Маргарита Константинопольская (1244-1280 годы) даровала Остенде городские привилегии. В 1395 году городской центр перенесён южнее, за дамбу, сооружённую для защиты города от затопления. В 1447 году построен порт, превративший город в один из крупнейших торговых центров. На протяжении средних веков главным занятием местного населения было рыболовство. С 1477 года (окончательно с 1482 года) под властью Габсбургов , с 1555 года - испанских Габсбургов. Во время Нидерландской революции XVI века оплот гёзов, в 1580-х годах значительно укреплён. В ходе длительной осады испанской армией (июль 1601 - сентябрь 1604 годов) сильно разрушен. С 1714 году в составе Австрийских Нидерландов, стал их главным портом. В 1722 году основана Остендская компания, получившая монополию на торговлю с Востоком (упразднена под давлением Великобритании в 1727/1731 годах). В 1795 году аннексирован Францией, с 1815 года в Нидерландском королевстве 1815-1830 годов, с 1830 года в составе Бельгии. В 1838 году соединён железной дорогой с Брюсселем. В начале XIX века приобрёл европейскую известность как место отдыха и морских купаний. Популярность курорта возросла после посещения его английской королевой Викторией в 1834 году. Расцвета Остенде достиг в период правления короля Леопольда II (1865-1909 годы), благодаря вниманию которого к застройке Остенде город стал одним из самых фешенебельных (наряду с Монте-Карло, Брайтоном, Довилем) курортов Европы. Сильно разрушен в результате германских бомбардировок в 1940 году.

Основные природные лечебные факторы: умеренный морской климат с мягкой зимой (средняя температура января около 3 °C) и умеренно тёплым летом (средняя температура июля около 17 °C), осадков до 800 мм в год; субтермальные (температура 21 °C), низкоминерализованные (3,2 г/дм3) хлоридные натриевые, содержащие сульфиды, калий, бром, воды минеральных источников, а также морская сульфидная иловая грязь. Проведению талассотерапии благоприятствуют широкие (до 300 м) мелкопесчаные пляжи, протянувшиеся почти на 15 км. Климатоталассотерапию и бальнеогрязелечение (минеральные ванны, ингаляции, питьевое лечение, грязевые аппликации) при-меняют при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, движения и опоры, пищеварения. Многочисленные отели, бассейны с морской и минеральной водой.

Центр города имеет сравнительно правильную планировку, парадные магистрали, парки (Городской, Леопольда, Марии Генриетты). На реконструированном с 1873 года побережье (ныне набережная короля Бодуэна I) расположены: ипподром «Веллингтон» (1883; восстановлен в 1947-1953 годах, архитектор В. Фобер; большой зал - 1962, архитектор М. Моллеманс), Венецианские галереи (1900-1903 годы, архитектор А. Маке), Королевские галереи в стиле неоклассицизма со сдвоенными колоннами тосканского ордера (1902-1906 годы, архитектор Ш. Жиро; длина около 380 м), ванное здание (Пале- де-Терм; 1931-1933 годы, архитектор А.Л. Даниелс), часовая башня (1935, архитектор Фобер), здание курзала с казино, концертным залом, выставочными помещениями (1950-1953 годы, архитектор Л. Стинен; росписи П. Дельво, 1952). Среди других построек: башня старой церкви Святого Петра (конец XV века), церковь капуцинов (1620), так называемый Испанский домик (1741; разобран и выстроен заново в 2000-2001 годах), 5-гранный в плане форт Наполеон (1810-1814 годы), маяк (1860, восстановлен в 1948 году); неоготические англиканская церковь (1863-1864 годы) и церковь Святых Петра и Павла (1899-1908 годы, архитектор Л. Деласансери; 2 башни высотой 72 м); здания королевского театра (1905), Высшей школы мореплавания (1932, архитектор П. Вербрюгген), Дворец юстиции в духе модернизма (1938). В 1950-е годы возведены: портовые сооружения с рыбным рынком (1951), почтамт (1952, архитектор Г. Эйсселинк), комплекс Ратуши с библиотекой, музеем и другими помещениями (так называемый Дворец культуры и праздников; 1954-1958 годы, архитектор В. Буржуа; реконструирован под торговый центр в 2003-2007 годах). Памятники: морякам (1953), королям Леопольду I и Леопольду II.

Научно-исследовательский институт курортологии. Высшая католическая школа Брюгге-Остенде (1994), Высшая школа мореплавания. Исторический музей «Де Плате» (1899); корабль-музей «Меркатор» (1964; судно построено в 1932 году, до 1960 года учебный парусник бельгийского торгового флота); Музейный комплекс Раверсейде [с 1988 года; включает бывшую усадьбу принца Шарля, береговые укрепления 1940-1944 годы (часть «Атлантического вала»), реконструкцию средневековой рыбацкой деревни Валраверсейде (открыта в 2000 году)]; Художественный музей «Mu.ZEE» (2008, образован слиянием музеев - изобразительных искусств, 1893, и современного искусства, 1986); его филиал - Дом-музей художника Дж. Энсора (1974). Морской аквариум. Ежегодно проводится «Бал мёртвой крысы» (тематический карнавал).

Футбольный стадион «Албертпарк» (8 тысяч мест). Баскетбольный клуб «Остенде» - 14-кратный чемпион Бельгии (1981-2013 годы) и 13-кратный обладатель Кубка страны (1979-2013 годы); принимает соперников на «Слёйтер Арене» (5 тысяч мест).

Основа экономики - сфера услуг. Остенде - центр туризма, один из главных бельгийских центров индустрии развлечений и отдыха с развитой курортной инфраструктурой. Научный парк-инкубатор «Гринбридж» (создан на базе Университета городе Гент) специализируется на исследованиях в области питания и пищевых продуктов, охраны здоровья человека и окружающей среды, фармацевтики, возобновляемых источников энергии и применения инновационных технологий в этих областях. Через порт Остенде (грузооборот 2,2 миллиона тонн в 2011 году) проходит значительная часть крупногабаритных грузов, в основном для Великобритании; по каналу Северное море - река Шельда перевозятся главным образом уголь, стройматериалы, сельскохозяйственная и химическая продукция, текстильное сырьё. Аэропорт Остенде-Брюгге специализируется преимущественно на грузоперевозках (около 64 тысяч тонн в 2011 году; преобладают скоропортящиеся продукты питания).

В Остенде размещаются Европейский центр развития японской компании «Daikin Industries» (основная специализация - инновационные энергосберегающие технологии в сфере климат-контроля) и её завод (выпуск бытовых и промышленных кондиционеров, вентиляционных установок, воздухоочистителей), штаб-квартира компании «Electrawinds» (разработка, строительство и эксплуатация экологически чистых энергоустановок, в том числе ветроэнергоустановок) и предприятие по производству биотоплива (на базе животных жиров, растительных и бытовых отходов). Предприятия: компаний «Fire Technics» (разработка, производство и поставки противопожарного оборудования и другой техники для аварийных работ), «Duranet» (различные защитные и другие материалы - ткани, плёнки, металлические сетки, тросы - промышленного, строительного, транспортного и бытового назначения, в основном на базе использования вторсырья), «Vesuvius Belgium» (в структуре американской «Vesuvius»; огнеупорные и керамические материалы, используемые главным образом в металлургии), «Proviron» (выпуск продукции основной химии, а также различных функциональных жидкостей и реагентов для химической, фармацевтической, бумажной промышленности, авто- и авиатехники, очистки вод и другого), «De Bree Solutions» (переработка отходов, очистка и обеззараживание почв), «Fides Petfood» (в составе «Group Depré»; корма для домашних животных), «Icemark NV» (переработка рыбы, главным образом из Исландии, поставки продукции, в том числе на экспорт) и другие. Сохраняется значение Остенде как традиционного центра рыболовства и разведения устриц, производства бельгийского шоколада («P&J Chocolates Factory» и другие), пива. Большая часть промышленных мощностей расположены в пределах индустриальных парков близ западной окраины города.

В окрестностях Остенде, вдоль побережья Северного моря, - приморские климатические курорты Бредене, Де-Панне, Зебрюгге, Кнокке-Хейст, Коксейде, Ньивпорт-Бад и другие.

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