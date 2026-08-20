ОСТ-ИНДСКИЕ КОМПАНИИ

ОСТ-ИНДСКИЕ КОМПАНИИ - частные компании, обладавшие в XVII-XIX веках монопольным правом на торговлю со странами Востока, прежде всего с Ост-Индией .

Британская Ост-Индская комания (East India Company, EIC) создана указом Елизаветы I Тюдор в 1600 году как «Компания купцов Лондона, торгующих в Ост-Индиях» (Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies); обладала правом монопольной торговли и беспошлинного экспорта товаров (с 1657 года акционерная компания с постоянным капиталом). В 1611 году Британская Ост-Индская комания учредила первую торговую факторию на полуострове Индостан, в 1639 году основала факторию в Мадрасе (ныне город Ченнаи), в 1668 году - в Бомбее (ныне город Мумбаи). К середине XVII века английские торговцы создали сеть факторий не только в Индии, но и в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке. В 1690 году компания начала строить город Калькутта (ныне город Колката). Из Индии англичане вывозили хлопчатобумажные и шёлковые ткани, пряности и красители, продажа которых приносила огромные доходы. В 1717 году Британская Ост-Индская комания добилась от Великих Моголов (в обмен на единовременный годовой взнос в их казну) права на беспошлинную торговлю и сбор налогов в части Бенгалии, благодаря чему смогла привлечь на свою сторону местных купцов, получивших право вести торговлю под британским флагом. В ходе англо-французской борьбы за Индию Британской Ост-Индской комании удалось нанести решающее поражение главному сопернику в регионе - Франции и окончательно подорвать позиции Испании. В середине XVIII века, воспользовавшись распадом Могольской империи, Ост-Индская комания добилась от падишаха права на управление от его имени всеми подвластными территориями, права на сбор налогов, содержание постоянного войска и осуществление юрисдикции по гражданским делам, а также монополизировала торговлю важнейшими товарами. Компания начала заключать субсидиарные договоры с местными правителями, которые лишались возможности вести самостоятельную внешнюю политику и содержать войско (смотри. Княжества вассальные в Британской Индии). В 1757-1764 годах Ост-Индская комания подчинила Бенгалию, в 1799 году завершила завоевание Майсура (смотри Англо-майсурские войны ), в результате англо-маратхских войн аннексировала княжества, входившие в состав Маратхской конфедерации. Управление завоёванными территориями, получившими название Британской Индии, осуществлял специальный административный аппарат во главе с Советом, которому подчинялся генерал-губернатор, являвшийся одновременно губернатором Бенгалии. Значительную роль в укреплении позиций Британской Ост-Индской комании сыграли генерал-губернаторы У. Хейстингс и Р. Клайв.

Расширение экспансии компании потребовало увеличения расходов. В 1773 году она не смогла выплатить британскому правительству обязательный ежегодный взнос и обратилась с просьбой о займе. Британский кабинет министров воспользовался затруднениями компании для получения частичного контроля над её деятельностью (смотри Норта закон). Парламентским актом 1784 года (смотри Питта закон) Британская Ост-Индская комания была подчинена Контрольному совету из 6 назначавшихся королём человек, к которому перешло право решения всех важнейших политических вопросов. Пред.седатель Контрольного совета входил в состав Кабинета министров. При этом за Советом директоров компании сохранилось право назначать всех служащих в Индии и осуществлять текущее управление (смотри Индийская гражданская служба).

Завоевание индийских земель и взимание налогов с местного населения постепенно стало одним из главных источников доходов Британской Ост-Индской комании. Начавшийся ввоз товаров из Великобритании, а также игнорирование чиновниками компании особенностей социальной структуры, культуры, традиций и социально-экономических отношений народов, населявших Индию, привели к упадку традиционных ремёсел, торговли, разрушению ирригационной системы. Британская Ост-Индская комания монополизировала торговлю региона с Европой, вела посредническую торговлю между странами Южной и Юго-Восточной Азии, получила торговые привилегии в Иране, начала проникновение на рынки Османской империи. Пользуясь поддержкой правительства, компания вела войны с сикхами (смотри Англо-сикхские войны), пыталась подчинить Афганистан (смотри Англо-афганские войны), Непал (смотри Англо-непальская война 1814-1816 годов), Бирму (смотри Англо-бирманские войны), Сиам (смотри Англо-сиамские договоры). Доходы от торговли поглощались штатом чиновников и уходили на военные расходы. В 1813 году компания лишилась монопольного права торговли, а в 1833 - вообще права вести торговлю. В 1858 году в условиях Индийского народного восстания 1857-1859 годов Британская Ост-Индская комания была ликвидирована, её владения перешли в непосредственное подчинение королеве Великобритании Виктории (в 1876 году провозглашена императрицей Индии). Управление Британской Индией от её имени стали осуществлять статс-секретарь (министр) по делам Индии в Лондоне и генерал- губернатор (он же вице-король) в Калькутте (с 1911 года в Дели). Смотри Британская империя, Индия (раздел Исторический очерк).

Нидерландская Ост-Индская комания создана по предложению Й. ван Олденбарневелта 20.3.1602 года как акционерная «Объединённая Ост-Индская компания» (De Vereenigde Oostindische Compagnie, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) с уставным капиталом в 6,429 миллионов гульденов. Генеральные штаты Соединённых провинций предоставили ей сроком на 21 год (с возможностью продления) право на монопольную торговлю со странами, находившимися к востоку от мыса Доброй Надежды до Магелланова пролива. Капитал был распределён между провинциями и городами, среди которых доминировали город Амстердам (57%) и провинция Зеландия (20%), что давало им преимущество в управлении Нидерландской Ост-Индской команией, осуществлявшемся 6 секциями (палатами), находившимися в портовых городах республики. Каждая из них имела разное число представителей в Совете директоров (Совет семнадцати) в зависимости от доли (например, 8 - от Амстердама, 4 - от Зеландии). Совету принадлежала вся полнота власти в Нидерландской Ост-Индской комании, его заседания поочерёдно проходили в Амстердаме или Мидделбурге. Директорами и членами компании являлись представители каль- винистской Церкви, богатейших купеческих и регентских семей, видные государственные деятели. Крупными пайщиками Нидерландской Ост-Индской комании были великий пенсионарий и статхаудер.

Первые корабли Республики Соединённых провинций достигли западного берега острова Ява в июне 1596 года, в 1597 году они отправились к Молуккским островам, в том же году в Нидерланды прибыл груз пряностей: перца, мускатного ореха, гвоздики. На первом этапе Нидерландская Ост-Индская комания ставила не столько задачи завоевания территорий, сколько пыталась договорным путём обеспечить себе монополию на вывоз из Юго-Восточной Азии пряностей и на ввоз туда нидерландских товаров. Для этого создавались фактории и форты в важных торговых и стратегических пунктах. В 1609 году Нидерландская Ост-Индская комания вытеснила португальцев с Молуккских островов, в 1623 году - англичан с Малайского архипелага, затем её фактории появились на Малабарском берегу и Коромандельском берегу полуострова Индостан и в Японии. Остров Ява стал центром Нидерландской Индии со столицей в Батавии (ныне город Джакарта), где с 1619 года располагалась администрация Нидерландской Ост-Индской комании во главе с генерал-губернатором (смотри Нидерландская колониальная империя). В 1624-1642 годах под управлением компании находился остров Формоза (ныне Тайвань). В 1641 году Нидерландская Ост-Индская комания захватила португальскую Малакку и утвердилась на Малаккском полуострове. В 1-й половинеVII века Нидерландская Ост-Индская комания проникла также в Африку: в 1617 году завладела мысом Зелёный в Западной Африке, в 1640 году начала колонизацию острова Маврикий.

В своей политике Нидерландская Ост-Индская комания широко применяла метод косвенного управления захваченными территориями: через местных правителей чиновники компании насильственно внедряли в крестьянских хозяйствах (главным образом на острове Ява) новые экспортные культуры и регулировали производство традиционных товаров. Нидерландская Ост-Индская комания пользовалась значительной государственной поддержкой и привилегиями. Помимо права на монопольную торговлю колониальными товарами, права снаряжать торговый и военные флоты, заключать официальные контракты с местными вождями, компания имела право на обладание собственным войском, самостоятельное ведение войны, осуществление юрисдикции на подвластных ей землях.

Во 2-й половине XVII века Нидерландская Ост-Индская комания перешла к прямым территориальным захватам: подчинила себе бо́льшую часть острова Ява и острова Мадура, разгромив султанаты и княжества на Молуккских островах и острова Сулавеси, усилила своё влияние на Малайском архипелаге. В 1658 году под власть компании перешло большинство территорий на острове Цейлон (ныне Шри-Ланка). Фактории Нидерландской Ост-Индской комании возникли также в Бирме, Сиаме, Вьетнаме, Китае, Японии. В 1652 году по заданию компании Я. ван Рибек основал Капскую колонию, куда с 1657 года стали привозить рабов из Южной Азии, Мадагаскара и с побережья Гвинейского залива.

Нидерландская Ост-Индская комания вела торговлю специями (перцем, мускатным орехом, мускатным цветом, гвоздикой, корицей), фарфором, шёлком; позднее к ним добавились чай, кофе, сахар, хлопок и опиум. Во 2-й половине XVII века ежегодные торговые обороты компании достигали 15-20 миллионов гульденов, дивиденды акционеров в среднем составляли 18% годовых, но в отдельные годы достигали 60-100%. До 1644 года они выплачивались натурой (главным образом пряностями), затем только деньгами. В последней трети XVII века Нидерландская Ост-Индская комания, располагавшая 20 филиалами и 11 тысячами сотрудников, стала самой богатой акционерной компанией в мире.

В 1-й половине XVIII века растущая конкуренция со стороны англичан, ориентация на торговлю ограниченным числом товаров, возраставшие расходы на административный аппарат и коррупция привели к упадку Нидерландской Ост-Индской комании, которая стала прибегать к займам у правительства. Однако в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов компании удалось увеличить свои владения в Ост-Индии и окончательно подчинить остров Цейлон. В результате англо-голландских войн XVII-XVIII веков Нидерландская Ост-Индская комания утратила ряд важнейших азиатских владений. Финансовый кризис на фоне упадка торговли пряностями привёл к усилению вмешательства правительства в дела компании. После образования Батавской республики правительство провело реорганизацию управления компанией. Декретом «Об упразднении существующего руководства Компании» от 24.12.1795 года Нидерландская Ост-Индская комания была фактически национализирована. Однако в условиях войны с Великобританией, господствовавшей на море и оккупировавшей часть нидерландских колоний, оживить деятельность компании не удалось. Указом правительства от 17.3.1798 года она была ликвидирована (срок действия её очередного патента истёк лишь 31.12.1799 года). После 1814 года бывшие владения Нидерландской Ост-Индской комании перешли под управление нидерландского правительства.

Французская Ост-Индская комания создана в 1664 году Ж.Б. Кольбером как «Французская компания для торговли в Восточных Индиях» (Compagnie franç aise pour le commerce des Indes orientales) для поощрения французской колониальной экспансии в бассейне Индийского океана. Королевские патенты предоставили компании (её изначальный капитал составлял 8,8 миллионов ливров) монопольное право в течение 50 лет торговать в этом регионе с задачей вытеснить оттуда голландских и английских конкурентов, а также содействовать развитию национального морского флота, утверждению французского морского могущества и культурно-религиозной экспансии путём обращения аборигенов-«язычников» в христианство. Первым генеральным директором Французской Ост-Индской комании стал Ф. Карон (до 1673 года). Потерпев неудачу на Мадагаскаре, французы в 1710-х годах установили контроль над островами Бурбон (ныне Реюньон) и Иль-де-Франс (ныне Маврикий), ранее оставленными голландцами. Более успешной деятельности компании мешала чрезмерная регламентация со стороны правительства, что привело в 1719 году к её временному поглощению так называемой Индийской компанией, созданной министром финансов Франции Дж. Ло. После его отставки в 1723 году Французская Ост-Индская комания восстановила свою независимость. С упадком Могольской империи она активизировала экспансию в Индии и добилась от индийских раджей уступки 5 прибрежных территорий (Пондишери, Карикал, Маэ, Чандернагор и Янаон). Пондишери стал административным центром компании. Здесь чеканилась монета, предназначенная для торговли в южной Индии. На пути дальнейшего распространения французского влияния в Индии встала Британская Ост-Индская комания. Во время Семилетней войны 1756-1763 годов англичане нанесли серию поражений французам и их индийским союзникам, установив полный контроль над всей Бенгалией. В результате Франция отказалась от соперничества с Великобританией в Индии, что привело к ликвидации Французской Ост-Индской комании (1769).

В 1785 году, после погашения долгов компании государством, Французская Ост-Индская комания возобновила свою деятельность под названием «Компания Восточных Индий и Китая» (Compagnie des Indes orientales et de la Chine) с уставным капиталом 20 миллионов ливров. Было выпущено 40 тысяч акций по цене 1 тысяча ливров за одну акцию. Королевский декрет подтвердил монопольные права компании на всю торговлю «к востоку от мыса Доброй Надежды». Французская Ост-Индская комания быстрыми темпами наращивала деловую активность, оснастив 15 торговых судов. Доходы держателей акций в 1788 году составили 18%, а в 1789 году - 16% от их первоначальной стоимости. К апрелю 1790 года стоимость одной акции возросла в полтора раза, составив 1,5 тысяч ливров. Во время Французской революции XVIII века декретом Национального собрания от 3.4.1790года Французская Ост-Индская комания лишилась торговой монополии. С установлением якобинской диктатуры была запрещена деятельность всех акционерных обществ. Декретами Конвента (26.7 и 11.10.1793 года) Французская Ост-Индская комания была обвинена в контрреволюционной деятельности и ликвидирована, её руководители арестованы и гильотинированы. Всё имущество компании (стоимостью 28,5 миллионов ливров) попало под секвестр. Попытка возобновить деятельность Французской Ост-Индской комании после падения якобинской диктатуры не увенчалась успехом. В 1795 году бывшие акционеры компании, сумевшие вернуть из секвестра всего 3 торговых судна, приняли решение о её окончательном роспуске.

Наряду с Британской, Нидерландской и Французской Ост-Индскими компаниями, в 1616-1729 годах (с перерывами) действовала Датская Ост-Индская комания (Ostindisk Kompagni, Dansk Østindisk Kompagni); в 1731-1813 годах - Шведская Ост-Индская комания (Svenska Ostindiska Companiet); в 1722-1727/1731 годах - Императорская Остендская компания (официальное название - Генеральная императорская индийская компания, нидерл. Generale Keizerlijke Indische Compagnie) в Австрийских Нидерландах; в 1751-1765 годах - Эмденская королевская прусская азиатская компания для торговли с Кантоном и Китаем (Königlich Preußische Asiatische Compagnie in Emden nach Canton und China) и др. Однако эти компании не смогли составить конкуренцию Британской, Нидерлансдкой и Французской Ост- Индским компаниям и просуществовали очень недолго.

Источники:

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