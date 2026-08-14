ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА - для су­ж­де­ния дел о государственных пре­сту­п­ле­ни­ях и про­ти­во­за­кон­ных со­об­ще­ст­вах (ОППС), су­деб­ная ин­стан­ция в Российской им­пе­рии.

Рас­смат­ри­ва­ло по­ли­тические де­ла, за ис­клю­че­ни­ем ма­ло­важ­ных и, на­про­тив, ис­клю­чительных слу­ча­ев, для ко­то­рых на­зна­чал­ся Вер­хов­ный уго­лов­ный суд. Об­ра­зо­ва­но при Сенате 7(19).6.1872 года по ини­циа­ти­ве министра юс­ти­ции графа К.И. Па­ле­на, ко­то­ро­му император Алек­сандр II вы­ра­зил не­до­воль­ст­во мяг­ким, по его мне­нию, при­го­во­ром Санкт-Пе­тербургской су­деб­ной па­ла­ты по де­лу о ре­во­люционной ор­га­ни­за­ции «На­род­ная рас­пра­ва» и по­тре­бо­вал от не­го «при­нять ме­ры для пре­ду­пре­ж­де­ния по­вто­ре­ния по­доб­ных, ни с чем не со­об­раз­ных при­го­во­ров».

ОППС со­стоя­ло из се­на­то­ров - пер­во­при­сут­ст­вую­ще­го (пред­се­да­тель) и 5 чле­нов, а так­же из 4 со­слов­ных пред­ста­ви­те­лей - од­но­го уезд­но­го и од­но­го гу­берн­ско­го пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва, го­род­ско­го го­ло­вы од­но­го из гу­берн­ских го­ро­дов и од­но­го из во­ло­ст­ных стар­шин Санкт-Пе­тербургской губернии (при оп­ре­де­лении ви­ны или не­ви­нов­но­сти под­су­ди­мо­го и оп­ре­де­ле­нии ме­ры на­ка­за­ния их го­ло­са ис­чис­ля­лись на­рав­не с го­ло­са­ми се­на­то­ров). При­сут­ст­вие со­зы­вал и на­зна­чал его чле­нов и со­слов­ных пред­ста­ви­те­лей им­пе­ра­тор. Чле­ны ОППС мог­ли по сво­ему ус­мот­ре­нию су­дить об­ви­няе­мых - в за­кры­тых или пуб­лич­ных за­се­да­ни­ях; в пе­чать по де­лам ОППС до­пус­ка­лись толь­ко ре­ше­ния су­да (под­роб­ные ма­те­риа­лы про­цес­сов пуб­ли­ко­ва­лись из­ред­ка не­ле­галь­но; в Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов из­да­ны ма­те­риа­лы 1870-1880-х годов). При­го­во­ры ОППС по де­лам о государственных пре­сту­п­ле­ни­ях об­жа­ло­ва­лись толь­ко в кас­са­ци­он­ном по­ряд­ке и под­ле­жа­ли рас­смот­ре­нию Об­ще­го со­б­ра­ния Гражданского и Уго­лов­но­го кас­са­ци­он­ных депутатов Се­на­та. Уч­ре­ж­де­ние ОППС (вслед за ука­зом 1871 года о про­из­вод­ст­ве след­ст­вия по по­ли­тическим де­лам жан­дар­ма­ми, а не су­деб­ны­ми сле­до­ва­те­ля­ми, как пре­ду­смат­ри­ва­лось су­деб­ной ре­фор­мой 1864 года) зна­ме­но­ва­ло со­бой на­ча­ло су­деб­ной «контр­ре­фор­мы» (за­вер­ши­лась в 1889 году с вве­де­ни­ем ин­сти­ту­та зем­ских на­чаль­ни­ков и уп­разд­не­ни­ем ми­ро­во­го су­да).

В ОППС со­стоя­лись 37 из 52 по­ли­тических про­цес­сов 1873-1878 годов, в том числе рас­смат­ри­ва­лись де­ла уча­ст­ни­ков де­мон­ст­ра­ции пе­ред Ка­зан­ским со­бо­ром в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1876), чле­нов «Все­рос­сий­ской со­циаль­но-ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции» («про­цесс 50-ти», 1877) и Юж­но­российского ра­бо­че­го сою­за (1877), уча­ст­ни­ков «хо­ж­де­ния в на­род» («про­цесс 193-х», 1877-1878 годы). За­кон от 9(21).8.1878 года о временной пе­ре­да­че дел о государственных пре­сту­п­ле­ни­ях в ве­де­ние во­енных су­дов до мар­та 1881 года от­стра­нил ОППС от раз­би­ра­тель­ст­ва по­ли­тических дел (из 65 про­цес­сов 48 про­шли в во­еных су­дах, 16 - в су­деб­ных па­ла­тах и ок­руж­ных су­дах и 1 - в Вер­хов­ном уго­лов­ном су­де). По­сле убий­ст­ва императора Алек­сан­д­ра II де­ла о круп­ных по­ли­тических пре­сту­п­ле­ни­ях вновь рас­смат­ри­ва­лись в ОППС: про­цес­сы по де­лам о ца­ре­убий­ст­ве 1(13).3.1881 года и о по­пыт­ке ца­ре­убий­ст­ва 1(13).3.1887 года, «про­цесс 20-ти» (1882) и «про­цесс 17-ти» (1883) над чле­на­ми «На­род­ной во­ли», де­ло об убий­ст­ве великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча (1905), про­цесс над чле­на­ми со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции 2-й Государственной ду­мы (1907) и другие. ОППС уп­разд­не­но 4(17).3.1917 года, по­сле Февральской ре­во­лю­ции.

Пер­во­при­сут­ст­вую­щие ОППС: Я.Я. Че­ма­ду­ров (1874-1875 годы), К.К. Пе­терс (1876-1877 годы), К.К. Рен­нен­кампф (1878), Э.Я. Фукс (1881), П.А. Дей­ер (1882, 1886-1907 годы), Д.С. Си­не­о­ков-Ан­д­ре­ев­ский (1883-1884 годы), Н.И. Ор­лов (1885), В.Н. Вар­ва­рин (1908-1911 годы), А.Н. Крив­цов (1912-1915 годы).

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