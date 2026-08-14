ОСОБЕННОСТЬ ИСКУССТВА РУБЕЖА XX ‒ XXI вв.

Отсутствие определённой творческой доминанты, как это было свойственно другим культурно-историческим эпохам (вторая половина ХIХ в. - передвижники, "могучая кучка", писатели-реалисты или рубеж веков со всепоглощающей силой модерна и у нас в России, и за рубежом). Но все-таки некоторые устойчивые мотивы в художественной форме и языке можно обнаружить и в тенденциях развития современного художественного процесса.

Каждая эпоха аккумулирует наиболее характерные принципы художественного мышления, связанные с господством того или иного творческого метода или стиля.

Академик Д.С. Лихачев считал, что этому времени характерны тенденции эклектические. Именно они обеспечивают плюралистичность существования «всех» и «вся» в искусстве. Не случайно во второй половине ХХ в., возникновение искусства постмодернизм, который являет собой вариант эклектического соединения художественных форм прошлых эпох. Эти тенденции подтверждаются такие явлениями художественной практики, как полисинтез, полижанровость, полистилистика.

Постмодернизм с его философией ризомной деконструкции отрицает всякие формы иерархичности. Для него нехарактерно стремление к художественной целостности и отточенности формы. Здесь господствует принцип мозаичности.

Все большее распространения получают такие направления в современном искусстве, как концептуализм, минимализм, сontemporary art, дигитальное искусство и другие.

Динамизация жизненных процессов, ускорение и усложнение социальной полиритмии порождают следующие характерные особенности современных художественных форм: клиповость, визуальная доминанта, динамизация, полифонизм, камернизация.

Автор статьи: Оганов А.А.