ОСНОВА

ОСНОВА - российское ху­дожественное объ­е­ди­не­ние.

Об­ра­зо­ва­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1992 году по ини­циа­ти­ве ис­кус­ст­во­ве­да и художника А.М. Му­ра­то­ва; в яд­ро груп­пы (сло­жив­шей­ся в 1970-1980-е годы из вы­пу­ск­ни­ков ИЖСА) во­шли так­же А.М. Бул­да­ков и Н.П. Пя­та­хин. Му­ра­тов оп­ре­де­лил творческие прин­ци­пы объ­е­ди­не­ния в эс­те­тической ма­ни­фе­сте-про­грам­ме «Кре­до» (1993) как ху­дожественный фун­да­мен­та­лизм, ко­то­рый ре­ша­ет за­да­чи реа­би­ли­та­ции ака­де­мической шко­лы и клас­сичесой тра­ди­ции в современном искусстве пу­тём ус­вое­ния так называемого фор­маль­но­го ме­то­да и об­ра­ще­ния к «веч­ным» те­мам и сю­же­там. Ху­дожественная про­грам­ма «Основы» опи­ра­ет­ся на тео­рию и прак­ти­ку не­ои­деа­лиз­ма , пре­ж­де все­го А. фон Хиль­деб­ран­да и его по­сле­до­ва­те­ля В.А. Фа­вор­ско­го. Позд­нее в груп­пу во­шли при­клад­ник А.Ю. Да­ур, гра­фик И.Г. На­хи­мов, скульп­тор Я.Я. Ней­ман, архитектор Ю.Б. Сли­вов­ский и другие. (пре­имущественно пре­по­да­ва­те­ли ка­фед­ры ри­сун­ка Санкт-Пе­тербургсокго ар­хи­тек­тур­но-стро­ительного университета, так­же их уче­ники и по­сле­до­ва­те­ли). «Основа.» про­во­дит сис­те­ма­тическую вы­ста­воч­ную дея­тель­ность в Санкт-Пе­тер­бур­ге («На­тюр­морт», 1992; «Наш Пе­тер­бург», 1995; «Ос­но­ва», 2004 и 2005 годы, и другие).

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