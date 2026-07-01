ОСНОВА
ОСНОВА - российское художественное объединение.
Образовано в Санкт-Петербурге в 1992 году по инициативе искусствоведа и художника А.М. Муратова; в ядро группы (сложившейся в 1970-1980-е годы из выпускников ИЖСА) вошли также А.М. Булдаков и Н.П. Пятахин. Муратов определил творческие принципы объединения в эстетической манифесте-программе «Кредо» (1993) как художественный фундаментализм, который решает задачи реабилитации академической школы и классичесой традиции в современном искусстве путём усвоения так называемого формального метода и обращения к «вечным» темам и сюжетам. Художественная программа «Основы» опирается на теорию и практику неоидеализма, прежде всего А. фон Хильдебранда и его последователя В.А. Фаворского. Позднее в группу вошли прикладник А.Ю. Даур, график И.Г. Нахимов, скульптор Я.Я. Нейман, архитектор Ю.Б. Сливовский и другие. (преимущественно преподаватели кафедры рисунка Санкт-Петербургсокго архитектурно-строительного университета, также их ученики и последователи). «Основа.» проводит систематическую выставочную деятельность в Санкт-Петербурге («Натюрморт», 1992; «Наш Петербург», 1995; «Основа», 2004 и 2005 годы, и другие).