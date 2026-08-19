Осмáнская импéрия

Осмáнская импéрия ( тур . Osmanlı imparatorluğu; осм. офиц . Devlet-i [­aliyye-i] Osmâniyye — «[Высокая] Османская держава», неофиц . Osmanlı, тж. метафор. Memâlik-i mahrûse — «Хранимые государства»), в европейской литературе «Оттоманская Порта», «Турецкая империя» — государство, ­существовавшее на значительной части Зап. Азии, Сев. Африки и Вост. Европы в начале XIV — начале XX в.

Османский эмират и султанат (конец XIII — середина XVIII в.). В конце XIII — начале XIV в. Румский султанат распался примерно на 20 княжеств (бейликов / эмиратов), в экономике которых, особенно на Анатолийском нагорье, видное место занимало полукочевое скотоводство. Условное землевладение в традиции икта , испытав влияние византийской пронии, базировалось на военных ленах (тимар), распределявшихся беями ( амирами ) за службу. Чаще всего, не имея возможности подчинить друг друга ввиду примерного равенства сил, бейлики (эмираты) нападали на сопредельные Византию и Киликийскую Армению ; кроме того, джихад приносил престиж своим вождям — гази. На гегемонию претендовал Караман, но динамичнее остальных развивались княжества западного побережья и приморских долин — Айдын, Сарухан, Ментеше, которые поначалу лидировали и в вой­нах против Андроника II, притягивая к себе массу племен огузов .

В 1300–1320‑е бейлик Османа Гази, выгодно расположенный на северо-­западе п-ова Малая Азия, быстро обогащался за счет добычи и трофеев, включая военнопленных и рабов, а также обложения покоренных округов данью. В 1330–1350‑е, при Орхане Гази, податной люд (райя) уже эксплуатировался на сельскохозяйственных площадях, принадлежавших казне (мири), откуда ленники (сипахи) — в большинстве своем знатные огузы-­туркоманы — получали пожалования (тимары и зеаметы), с обязательством снаряжать за счет собираемых налогов определенное число латников (джебелю), но без права вести собственное хозяйство. Остальной земельный клин распределялся между наделами бея, его рода и высших чинов (хасс), вакфами и мульками .

Присоединив последние малоази­атские владения Андроника III и берега Эгейского и Мраморного морей, Орхан обратился к Фракии. В 1352–1354 его сын Сулейман-паша, переправившись через Дарданеллы, быстро расширил первоначальный плацдарм на Галлиполийском п-ове переброской туда переселенцев и акынджи . В противовес сипахи Мурад I учредил корпус (оджак) янычар и централизовал властные институты (1‑й светский закон — «канун», регламентация тимарного строя и пр.). Его гибель на Косовом поле не остановила натиска на европейском материке при Баязиде I .

На азиатском материке Османы упрочивали свои позиции по мере того, как, с уходом Хулагуидов (1340–1350‑е), к ним добровольно примыкали эмираты туркоманов и самоуправляющиеся города. К концу XIV в. им подчинились Караман, Сивас, Самсун. Здешние эмиры, признававшие их заслуги как гази, тем не менее, не оказали сопротивления Тимуру , после победы которого в Анкарской битве наследники Баязида завязли в усобицах (1403–1413), а на западе Малоазиатского и востоке Балканского полуостровов вспыхнули восстания, в том числе под началом Бедреддина Симавналы .

После воссоединения при Мехмеде I О. и. продолжила экспансию при Мураде II , Мехмеде II и Баязиде II на западе — в вой­нах с Венгрией и Польшей, на востоке — с Ак-­Коюнлу и Мамлюков государством , а при Селиме I и Сулеймане I утроила свою общую площадь. Хотя некоторые из захваченных земель вскоре отпали ( Иранский Азербайджан, Ширван, Дагестан ) или сохранили фактическую независимость (Йемен, Черногория), ее границы оставались стабильными еще более века, несмотря на провал экспедиции против Астрахани (1569), поражение при Лепанто (1571) и переменный успех в венециано-­османских, ирано-­османских, австро-­турецких вой­нах. До начала XVI в. обширнейшие вилайеты получали в управление царевичи (шахзадэ).

Относительная централизация, сопутствовавшая османской гегемонии, обескровив аристократию покоренных народов (особенно на Балканах, большая часть которых вошла в наместничество Румелия) и ликвидировав страновые и этнические рубежи, поначалу способствовала социально-­экономическому подъему. Двор покровительствовал литературе, наукам и искусствам (в том числе арабской культуре ), зодчеству. Приверженцы различных деноминаций христианства (православия, миафизитства, католицизма) на протяжении всей истории О. и. составляли от 1/3 до 1/2 ее подданных. Их обязанные зиммой сообщества-­миллеты («ромейский» и «армянский», позднее — униатские: греко-, армяно-, сиро-католические), во главе с церквами, сохраняли свои вероисповедания, литургические языки и соответствующее самосознание.

Перемещение главных путей транзита со Средиземного моря на Атлантический океан вследствие Великих географических открытий , падение курса драгоценных металлов и «революция цен» в романо-­германском мире разрушительно воздействовали на экономику О. и., а консерватизм военно-­ленной системы приводил к тому, что активизация товарно-­денежных отношений заставляла сипахов-­тимариотов усиливать давление на райю (произвольные поборы, издольщина, иногда — отработки), препятствуя изменениям в производстве. С конца XVI в. перестал соблюдаться запрет на сосредоточение нескольких ленов в одних руках, а в XVII–XVIII вв. сипахи все чаще, разоряясь, уступали тимары владельцам, не связанным воинскими обязательствами, или превращали их в частные поместья (чифтлик). Кризис выразился уже при Мураде III и Мехмеде III в так называемой смуте джеляли на землях Армянского нагорья, где, наряду с крестьянами, участвовали и многие тимариоты.

Янычары, в нарушение устава, обзаводились семьями, перерождаясь в привилегированную прослойку, куда вливались и некоторые представители купечества и цехов. Усилившаяся корпорация богословов-­законоведов (улама) ханафитского мазхаба контролировала огромные площади и другое имущество на правах вакфа. Управление фактически перешло к Блистательной (Высокой) Порте — ведомству великого вазира (садразама). Это сопровождалось возвышением роли сераля (гарема), который стал влиять на назначения садразамов и бейлербеев (вали) , что привело к росту коррупции в госаппарате. С ключевых позиций в ратном деле (и, соответственно, с держания зеаметов) старую огузскую знать потеснили «государевы рабы» (капы куллары), рекрутировавшиеся (девширме) главным образом из новообращенных сербов, боснийцев и албанцев.

С изменением порядка престолонаследия постоянная опасность свержения побуждала султанов (падишахов) содержать шахзадэ под строгим надзором в стенах сераля, что делало их несостоятельными. Сами властелины, начиная с Селима II , все меньше влияли на государственные дела. Царствования Ахмеда I и Мустафы I открыли череду дворцовых переворотов, которая продолжилась всю 1‑ю половину XVII в. (Осман II и Ибрахим убиты в ходе янычарских заговоров), сопровождая «женский султанат» (всевластие султанских матерей и старших жен), а во 2‑й половине столетия сменилась фактической диктатурой Кёпрюлю .

Нарастающее отставание О. и. от Центральной и Южной Европы вызвало коренной перелом в соотношении сил между ними, который усугублялся организацией регулярных вооруженных сил Габсбургов, Венеции, Речи Посполитой и благоприятными возможностями для антитурецких коалиций. Разгром под Веной (1683) и череда поражений от Священной лиги повлекли за собой низложение Мехмеда IV янычарами под предлогом его неспособности к правлению. Сулейман II и Ахмед II тщетно пытались остановить наступление объединенной армии Священной Римской империи на среднем Дунае, а Мустафа II даже вернулся к практике личного командования в походе, но был также вынужден отречься от престола.

Итог краха обороны османов в Юго-­Вост. Европе подвели Карловицкий конгресс и Константинопольский мирный договор 1700 . После Пожаревацких мирных договоров 1718 Ахмед III и его садразам Ибрахим-паша попытались укрепить государство рядом мер, но резкое увеличение фискального бремени и расточительство «эпохи тюльпанов» (влияние барокко породило среди вельмож Константинополя моду на роскошные павильоны-«киоски» с цветниками) вызвали в 1730 возмущение городских низов под руководством янычара Патрона Халиля, в ходе которого Ибрахим-паша лишился жизни, а Ахмед — трона, но и сам Халиль пал жертвой заговора.

С середины XVIII в. упадок перерос в глубокий кризис: сокращение земельного фонда мири истощало ресурсы казны, а новые помещики присваивали ренту-­налог, уклоняясь от службы, но тимарный строй по-прежнему толкал О. и. к вой­нам, которые влекли за собой новые неудачи и дальнейшее ее разложение. После Русско-­турецкой вой­ны 1735–1739 она добилась сравнительно мягких условий Белградского мирного договора благодаря Франции, которую вознаградила «генеральной капитуляцией» 1740: Махмуд I закрепил торговые и судебные льготы для ее подданных в своих владениях (низкие пошлины, освобождение от налогов, консульская юрисдикция и др.) не на срок своего царствования (как предшественники), а «навечно». С развалом ленной системы тимариотское ополчение сократилось, а боеспособность янычарского корпуса-­оджака и многочисленных регулярных частей снижалась. Основная масса османских ратей, лишенная регулярного снабжения и удобного обмундирования, пользовалась устаревшим оружием, действуя беспорядочным натиском.

Господствующий класс, утрачивая выгоды, прежде приносимые вой­нами, подрывал главный источник поступлений в казну — сельское хозяйство — усилением фискального пресса, который усугубила введeнная в начале XVIII в., наряду с прежними ильтизамами , пожизненная аренда земель мири (муката‘а). Произвол крупных собственников, подпитывая повсеместные волнения, заставлял налогоплательщиков бросать землю и уходить в города, где цехи также постепенно хирели, попадая в кабалу к ростовщикам. Территориальные потери сократили и без того узкий внутренний рынок, а внешнюю торговлю фактически монополизировали иностранные негоцианты и их агентура — компрадоры из иудеев и христиан. Развитию товарообмена препятствовали внутренние таможни, различия в мерах и весах между вилайетами, неупорядоченность денежной системы, порча серебряной монеты.

Все звенья госадминистрации поразила коррупция: должности, в т. ч. кади , продавались, а высшие госслужащие, считавшиеся (за исключением улама) «государевыми рабами», перед угрозой смещения и бессудной казни с конфискацией имущества, спешили умножить и растратить свои богатства. Бейлербеи, зачастую превращавшиеся в самостоятельных князьков, порой открыто выступали против Блистательной Порты (полунезависимые династии в Ираке, Аравии, Египте, Тунисе и Триполитании).

О. и. в Новое время (конец XVIII — начало XX в.). Русско-­турецкие вой­ны 1768–1774 (c Кючук-­Кайнарджийским миром ) и 1787–1791 положили начало Восточному вопросу . Тесно переплелись процессы дезинтеграции О. и. и (военного и невоенного) вмешательства в нее так называемых великих держав, конкуренция которых еще сильнее обостряла внутренние противоречия. К началу XIX в. султанам перестали подчиняться многие районы Албании, Болгарии, Западной и Центральной Анатолии, подконтрольные всесильным нотаблям — аянам и деребеям. Высокая Порта, ощущая последствия кризиса — военные провалы и оскудение казны, — уже при Мустафе III и Абдулхамиде I пыталась вернуть былую мощь, но без благоприятной почвы эти проекты централизации либо терпели неудачу в зародыше (в том числе из-за противоречивости позиций самих реформаторов) либо реализовались лишь отчасти и с запозданием. Первый серьезный план преобразований, разработанный Селимом III с узким кругом приближенных, — «новый порядок» («низам-и джедид») — предусматривал упорядочение тимарного землевладения, рекрутирование обученной «по-франкски» пехоты, расширение мануфактурного производства, связанного с наземными и морскими силами. Однако он натолкнулся на противодействие большинства сановников, улама и янычарского корпуса, опасавшихся за свои привилегии, и не вызвал сочувствия у балканских христиан (восстание Карагеоргия ). Успеху его препятствовали и внешнеполитические осложнения ( Египетская экспедиция , спровоцировавшая О. и. на вой­ну с Наполеоном Бонапартом; разрыв русско-­турецкого союза в 1805, русско-­турецкая вой­на 1806–1812 с Дарданелльским сражением , Англо-турецкая вой­на 1807–1809 , англо-­турецкие договоры 1799 и 1809 ). Провалилась и попытка Байрактар Мустафа-паши частично возобновить низам-и джедид.

Махмуд II приступил к фундаментальной реорганизации в сфере обороны, администрации, финансов, юриспруденции и отчасти культуры. Бухарестский мирный договор и отвлечение русских сил на Отечественную вой­ну 1812 позволили Махмуду навязать свое верховенство Милошу Обреновичу , но в 1824 для подавления восставшей Греции ему пришлось обратиться за помощью к Мухаммаду Али , которому он обе­щал Вост. Средиземноморье и Крит. К 1827 тот захватил почти весь п-ов Пелопоннес, но Россия, Велико­британия и Франция совместными усилиями выиграли Наваринское сражение , а высадка французов на Пелопоннесе и Русско-­турецкая вой­на 1828–1829 окончательно решили судьбу греков и Сербии ( Адрианопольский мир 1829 и Лондонский протокол 1830 ). Вместе с территориями О. и. неуклонно теряла самостоятельность во внешней, а отчасти — и во внутренней политике. Египетские кризисы 1831–1833 и 1839–1841 вылились в учреждение над ней коллективной опеки Лондона и Парижа, а экономическая зависимость от Запада резко усилилась, когда англо-­турецкая и англо-­французская торговые конвенции 1838 открыли его фабричным товарам беспрепятственный доступ на османский рынок, нанеся тяжелейший урон цеховому ремеслу.

Основополагающие акты танзимата , инспирированного европеизированным чиновничеством, дабы подкрепить режим заимствованными институтами, гарантировали безопасность жизни и имущества всем подданным, но модернизация госуправления и судопроизводства не поколебала самовластия монархов, а поскольку немусульманские народы, особенно в Румелии, так и не смирились с иноверным «игом», удобные поводы для вмешательства извне сохранялись. Крымская вой­на , в которую О. и. вступила, подписав Константинопольский союзный договор 1854 , положила начало ее финансовому закабалению через внешние займы, задолженность по которым стремительно росла. Парижский трактат, поставив реформы под наблюдение «великих держав», подтвердил «целостность и неприкосновенность О. и.», что послужило прикрытием для дипломатической борьбы Запада против стремления Санкт-­Петербурга обеспечить независимость или самоуправление балканскому славянству, но не препятствовало ни британцам, ни французам нарушать османский суверенитет в собственных интересах.

2‑я волна танзимата (с участие Али-паши , Ахмеда Джевдет-паши и др.) отвечала главным образом интересам западного капитала и компрадоров-­немусульман, получивших право владеть землей, ряд концессий на строительство железных дорог, эксплуатацию недр, портовых и муниципальных предприятий и др. Учреждались банки, в том числе франко-­британский Оттоманский имперский банк с правом эмиссии. Формальной независимостью О. и. была отныне обязана противоречиям «держав». Втягивание ее в мировой капиталистический рынок привело к тому, что инвестиции направлялись главным образом в те области промышленности, которые не конкурировали с европейской продукцией, или же в обращение и обслуживание, причем прибыль чаще всего уходила за границу, а наплыв западных товаров разрушал мелкотоварное производство на местах, оставляя зачаточный национальный капитал без необходимых источников накопления.

На фоне Герцеговинских восстаний 1852–1853, 1857–1858, 1861–1862 , к концу 1860‑х, по мере того как становилась очевидна половинчатость изменений, в османском социуме появились силы, сознательно противопоставлявшие себя правящей элите. Чиновная «интеллигенция», сочетавшая в своем мировоззрении ближневосточные и западноевропейские элементы (Намык, Шинаси, Суави, Зия-паша и др.), в 1865 объединилась в тайное общество «Новых османов», ставившее перед собой задачу введения конституционного строя. В начале 1870‑х Порта прекратила платежи по оттоманскому долгу.

В мае 1876, на фоне Герцеговинско-­Боснийского восстания 1875–1878 , Боснийского кризиса 1875–1878 и акций Болгарского революционного центрального комитета , «новые османы», опасаясь интервенции, с учетом начавшегося процесса банкротства О. и., заручились поддержкой Мидхат-паши . Последний, вместе с либералами и прогрессистами из состава правительства, низложил Абдулазиза и возвел на престол Мурада V, которого считал единомышленником, но в августе, под предлогом обнаружившегося у него нервного расстройства, сменил на Абдулхамида II . Торжественное обнародование Мидхата конституции приурочивалось к открытию в декабре Константинопольской конференции, созванной великими державами для пересмотра управления Македонией , но в начале 1877, после провала переговоров, новый султан репрессировал большинство «новых османов».

Хотя условия Сан-Стефанского мир­ного договора оказались пересмотрены на Берлинском конгрессе и по Константинопольскому мирному договору 1879, уже в 1881–1882 Греческое королевство аннексировало Фессалию , Франция установила протекторат над Тунисом, Англо-египетская вой­на перешла в оккупацию долины Нила, а Восточная Румелия усилиями Болгарского тайного центрального революционного комитета воссоединилась с Болгарией, что закрепила Константинопольская конференция. В 1881 так называемый Мухарремский декрет учредил Управление Оттоманского госдолга под руководством иностранных кредиторов, передав в его ведение основные статьи доходов, с предоставлением права прямого взимания налогов, сборов и пошлин. Таким же «государством в государстве» сделалась французская табачная монополия «Режи». Другими отраслями хозяйства и финансов также заправляли британцы и французы, которых с конца XIX в. потеснили немцы, получившие железнодорожную концессию в османской Азии (1888; отправной пункт для строительства Багдадской железной дороги ). «Франки» проникли также в армию, жандармерию, флот, таможню и др.

Пресекая малейшие проявления свободомыслия, Абдулхамид эксплуатировал идеологию панисламизма : вовне — для утверждения своего влияния в мире ислама, внутри — для противодействия сепаратизму арабов, албанцев, курдов. Провоцировались мусульмано-­христианские столкновения: в 1890‑х по анатолийским вилайетам и Стамбулу прокатилась волна армянских погромов. Пределы же реальной мощи империи обозначила Греко-турецкая вой­на 1897 .

Среди верхушечных протестных движений периода преемником «новых османов» выступил тайный комитет « Единение и прогресс », члены которого ( младотурки ) восприняли требование конституции, но избрали революционные методы борьбы. От первоначальных идеалов «свободы, равенства, братства, правосудия» для всех подданных империи, независимо от этнической или религиозной принадлежности (османизм), они повернулись к этническому национализму. Воспользовавшись волнениями в некоторых частях на фоне усиления Внутренней македонско-­одринской революционной организации ( Илинденское восстание 1903 и др.), тайный комитет поднял вооруженный мятеж, переросший в Младотурецкую революцию . Однако шовинизм его лидеров и их бессилие перед лицом Боснийского кризиса 1908–1909 сплотил против них широкий спектр политических сил: к концу 1908 сформировалась либерально-­западническая партия «Ахрар». В ответ комитет установил диктатуру, отличавшуюся от абдулхамидовской только парламентской оболочкой. Роль падишаха отныне сводилась к одобрению кандидатур садразама и шейх-уль-ислама — верховного муфтия , предлагавшихся правительством.

Османизм теперь интерпретировался не с либеральных (равноправие всех народов О. и.), а с ассимиляционистских (превосходство турок-­османов) позиций, что делало его все менее приемлемым для нетурок. Приобщение средних слоев тюркоязычных мусульман к контролю над коммерцией и пополнение рядов бюрократии избранными представителями интеллигенции без отказа от престижа падишахского престола не изменили деспотической природы османской государственности. Убыстряющимися темпами раздавались концессии иностранцам и накапливались дефицит внешнеторгового баланса и кабальные займы. Новый кадастр, закрепив частную собственность на землю, стимулировал обезземеливание крестьян.

Противоборство комитета «Единение и прогресс» с либеральной оппозицией («Ахрар» и ее преемник «Свобода и согласие») сопровождалось гонениями на лево-демократический лагерь (запрет Османской социалистической партии, 1910–1913). Национализм быстро переключался в русло пантюркизма , по мере того как сепаратистские и автономистские движения охватывали нетурецкие области империи, а Итало-турецкая вой­на и Балканские вой­ны покончили с османским присутствием на Африканском и Европейском континентах: Лондонский мирный договор 1913 лишил О. и. даже ее 2‑й столицы — Эдирне, которую она вернула только после 2‑й Балканской вой­ны по Константинопольскому мирному договору 1913 (окончательно — по болгаро-­турецкому договору).

Отстранив Кямиль-пашу Кыбрыслы , с 1914 всю власть сосредоточили в своих руках Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша , которые, чтобы преодолеть свою растущую изоляцию, вовлекли О. и. в Первую мировую вой­ну на стороне Тройственного союза. По плану О. Лимана фон Сандерса османские дивизии развернули наступления против Великобритании в Египте и против России в Армении, закончившиеся соответственно крахом атаки на Суэц и разгромом при Сарыкамыше (конец 1914) с потерей Эрзурума и Трабзона (1916). Успешной оборона была только при Дарданелльской операции 1915 и отчасти в Ираке против британского десанта (1916).

Внутри страны «триумвират пашей» развернул беспрецедентный по масштабу и организованности террор. В 1915–1916 тотальная депортация и массовые убийства армян, понтийских греков и ассирийцев привели к уничтожению или изгнанию подавляющего большинства христианского населения востока Малой Азии и Армянского нагорья. Репрессии обрушились также на автономистов « Молодой Аравии » в Леванте . В центре и на местах следовали один за другим заговоры офицеров, возмущенных германским засильем, голодные бунты и др.

После Брестского мира младотурецкий кабинет произвел интервенцию в Азербайджан, но в сентябре 1918, когда одна его армия вступила в Баку, другие соединения потерпели поражение от Алленби на Палестинском и от французов — на Салоникском фронтах, а Советская Россия отменила Брестский договор в части, касавшейся О. и. После Мудросского перемирия министерские посты заняли сторонники «Свободы и согласия». Отторгнув от О. и. арабский Ближний Восток, Лондон и Париж, исходя из Сайкса — Пико соглашения , стремились теперь разделить ее малоазийское ядро. Флот Антанты вошел через проливы в Черное море, объединенное командование контролировало столицу. Великобритания, воспользовавшись правом оккупации стратегических пунктов при угрозе безопасности ее позиций, которое предоставлялось ей перемирием, заняла Мосул , Киликию и Сирию (где ее вскоре сменила Франция), Италия, руководствуясь Лондонским договором 1915, — часть западной Анатолии c Антальей вплоть до Коньи .

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